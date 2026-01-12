Rendkívüli helyzet a Nemzetközi Űrállomáson – a NASA csak részleteket közöl

Az eset különösen aggasztó, mivel az érintett űrhajós már hónapok óta tartózkodik a föld körül keringő tudományos laboratóriumban. A NASA szakemberei folyamatosan figyelik az űrhajós állapotát, ugyanakkor igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az egészségügyi helyzet kezelésére. A Nemzetközi Űrállomás orvosi felszerelése fejlett, azonban bizonyos beavatkozások esetében korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek.

Nemzetközi Űrállomás (ISS), számítógépes illusztráció

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A Nemzetközi Űrállomás orvosi infrastruktúrája és vészhelyzeti protokollok

A Nemzetközi Űrállomás különleges orvosi egységgel rendelkezik, amely képes számos egészségügyi probléma kezelésére. Mindazonáltal a nehézségi erő hiánya és a korlátozott források komoly kihívást jelentenek még a legtapasztaltabb űrorvosok számára is. Az ISS személyzete átfogó orvosi képzésben részesül, hogy vészhelyzetben egymás segítségére lehessenek.

A földi irányítóközpont orvosi csapata valós időben konzultál az űrállomás legénységével. A NASA protokollja szerint különböző forgatókönyvekre készülnek fel, beleértve a sürgős visszatérés lehetőségét is. Az űrséta során bekövetkező egészségügyi problémák különösen veszélyesek lehetnek, mivel az űrhajósok ilyenkor teljes mértékben a szkafanderükre és társaikra vannak utalva. A jelenlegi helyzetben azonban az érintett személyzet az űrállomás belsejében tartózkodik, ami kedvezőbb körülményeket biztosít az ellátáshoz.

Nincs közvetlen veszély

Bár nem hozták nyilvánosságra, hogy melyik űrhajósnál merült fel egészségügyi probléma, a NASA vezető orvosa, dr. James Polk elmondta, hogy az űrhajós nincs közvetlen veszélyben, és társai gondoskodnak róla a visszatérésig. Dr. Polk hozzátette, hogy az űrhajós egészségügyi problémája nem érinti a közelgő űrsétát vagy az űrállomás bármely más műveletét.

A NASA tisztviselői megjegyezték, hogy nem lesz szükség különleges óvintézkedésekre a beteg űrhajós biztonságának megőrzése érdekében a visszatérésig, és állapotát „stabilnak" nevezték, amíg a kimenekítési terv véglegesítésre kerül. A NASA még soha nem volt kénytelen orvosi okokból űrhajóst hazahozni, de minden ISS-küldetésbe beépítettek egy kimenekítési tervet, készenléti visszatérő járművekkel.