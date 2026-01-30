Versenyfutás az idővel: így állíthatjuk meg az Indiában felbukkant gyilkos vírust?

A tudományos besorolás szerint a Paramyxoviridae családba tartozó Nipah vírus egy úgynevezett zoonózis, ami azt jelenti, hogy eredetileg állatról emberre terjedő betegségről van szó. A kórokozót először 1998-ban, egy malajziai sertéstenyésztők körében kitört járvány során azonosították, nevét pedig arról a faluról kapta, ahol a felfedezés történt. A vírus természetes hordozói a Pteropodidae családba tartozó gyümölcsdenevérek, amelyeket a köznyelv gyakran csak repülőkutya néven emleget. Ezek az állatok tünetmentesen hordozzák a vírust, de testnedveikkel képesek továbbadni azt.
Hogyan terjed a Nipah vírus?
A Nipah vírus terjedése több úton is lehetséges: a fertőzés bekövetkezhet fertőzött állatokkal (például sertésekkel) való közvetlen érintkezés útján, vagy szennyezett élelmiszer fogyasztásával. Bangladesben és Indiában például gyakori fertőzési forrás a nyers datolyapálma-nedv, amelybe a repülőkutyák beleiszanak vagy beleürítenek.
A vírus képes emberről emberre is terjedni, de jelenlegi formájában szerencsére viszonylag nehéz átadni: általában szoros kontaktus szükséges, így a betegeket ápoló családtagok és egészségügyi dolgozók fokozott veszélynek vannak kitéve.
A lappangási idő általában 4 és 14 nap között mozog, de feljegyeztek már 45 napos periódust is, ami megnehezíti a diagnózist.
Milyen tüneteket okoz a Nipah vírus és mennyire veszélyes?
A Nipah vírus tünetei kezdetben az influenzára hasonlítanak:
- láz,
- fejfájás,
- izomfájdalom,
- hányás
- és torokfájás jelentkezik.
A betegség előrehaladtával azonban súlyos légzőszervi panaszok és akut agyvelőgyulladás (encephalitis) alakulhat ki. Ez utóbbi szédüléssel, tudatzavarral és görcsrohamokkal járhat, súlyos esetben pedig 24–48 órán belül kómához vezet.
A vírus rendkívül veszélyes: a halálozási arány a járványkitöréstől és az orvosi ellátás minőségétől függően 40% és 75% között mozog, ami jóval magasabb, mint például a COVID-19 esetében.
A túlélők mintegy 20%-ánál maradandó neurológiai károsodás, például görcsrohamokra való hajlam vagy személyiségváltozás maradhat vissza.
Az eddigi járványkitörések
A vírus története során több komolyabb járványkitörést is feljegyeztek: az első és egyik legsúlyosabb eset 1998-1999-ben történt Malajziában, ahol a betegség több mint 100 emberéletet követelt, és a fertőzés átterjedt Szingapúrra is. Míg Malajziában azóta nem észleltek újabb kitörést , addig Bangladesben 2001 óta szinte évente, Indiában pedig időszakosan üti fel a fejét a kór. Indiában az első esetet 2001-ben Nyugat-Bengálban regisztrálták , a 2018-as kerala-i járvány során pedig legalább 17-en vesztették életüket, amit 2023-ban újabb két haláleset követett ugyanabban az államban. Az összesített adatok is riasztóak:
1998 óta világszerte mintegy 750 esetet regisztráltak, amelyek közül 415 végződött halállal, ami statisztikailag is alátámasztja a vírus rendkívüli veszélyességét.
Reménysugár: klinikai fázisban a Nipah vírus elleni vakcina
Mivel jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy oltás sem emberek, sem állatok számára, a megelőzés és a tüneti kezelés az egyetlen lehetőség.
A kutatók azonban nem vesztegetik az időt, és jelentős lépést tettek előre:
az Oxfordi Egyetem munkatársai megkezdték a ChAdOx1 NipahB nevű, Nipah vírus elleni vakcina humán klinikai vizsgálatának II. fázisát.
A fejlesztés különösen jelentős, mivel ez az első alkalom, hogy egy kísérleti vakcinát olyan országban – jelen esetben Bangladesben – tesztelnek, ahol a vírus rendszeresen okoz járványokat.
A bangladesi vizsgálatban 306, 18 és 55 év közötti egészséges önkéntes vesz részt. A kutatók célja, hogy bizonyítsák az oltóanyag biztonságosságát és azt, hogy képes megfelelő immunválaszt kiváltani a helyi lakosság körében. Ha a vakcina sikeresnek bizonyul, az áttörést jelenthet a halálos kimenetelű fertőzések megfékezésében és a jövőbeli világjárványok megelőzésében.
A kísérleti Nipah vírus elleni vakcina ugyanazon a modern vírusvektor-technológián alapul, amelyet az Oxford/AstraZeneca COVID-19 elleni oltóanyagánál is sikerrel alkalmaztak. A módszer lényege, hogy egy ártalmatlanított hordozóvírus segítségével juttatják be a szervezetbe a Nipah vírus egyik kulcsfehérjéjének genetikai kódját, ezzel tanítva meg az immunrendszert a védekezésre.