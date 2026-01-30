Versenyfutás az idővel: így állíthatjuk meg az Indiában felbukkant gyilkos vírust?

A tudományos besorolás szerint a Paramyxoviridae családba tartozó Nipah vírus egy úgynevezett zoonózis, ami azt jelenti, hogy eredetileg állatról emberre terjedő betegségről van szó. A kórokozót először 1998-ban, egy malajziai sertéstenyésztők körében kitört járvány során azonosították, nevét pedig arról a faluról kapta, ahol a felfedezés történt. A vírus természetes hordozói a Pteropodidae családba tartozó gyümölcsdenevérek, amelyeket a köznyelv gyakran csak repülőkutya néven emleget. Ezek az állatok tünetmentesen hordozzák a vírust, de testnedveikkel képesek továbbadni azt.

A Nipah vírus kórokozójának képe

Fotó: NIH-NIAID / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Hogyan terjed a Nipah vírus?

A Nipah vírus terjedése több úton is lehetséges: a fertőzés bekövetkezhet fertőzött állatokkal (például sertésekkel) való közvetlen érintkezés útján, vagy szennyezett élelmiszer fogyasztásával. Bangladesben és Indiában például gyakori fertőzési forrás a nyers datolyapálma-nedv, amelybe a repülőkutyák beleiszanak vagy beleürítenek.

A vírus képes emberről emberre is terjedni, de jelenlegi formájában szerencsére viszonylag nehéz átadni: általában szoros kontaktus szükséges, így a betegeket ápoló családtagok és egészségügyi dolgozók fokozott veszélynek vannak kitéve.

A lappangási idő általában 4 és 14 nap között mozog, de feljegyeztek már 45 napos periódust is, ami megnehezíti a diagnózist.

Milyen tüneteket okoz a Nipah vírus és mennyire veszélyes?

A Nipah vírus tünetei kezdetben az influenzára hasonlítanak:

láz,

fejfájás,

izomfájdalom,

hányás

és torokfájás jelentkezik.

A betegség előrehaladtával azonban súlyos légzőszervi panaszok és akut agyvelőgyulladás (encephalitis) alakulhat ki. Ez utóbbi szédüléssel, tudatzavarral és görcsrohamokkal járhat, súlyos esetben pedig 24–48 órán belül kómához vezet.

A vírus rendkívül veszélyes: a halálozási arány a járványkitöréstől és az orvosi ellátás minőségétől függően 40% és 75% között mozog, ami jóval magasabb, mint például a COVID-19 esetében.

A túlélők mintegy 20%-ánál maradandó neurológiai károsodás, például görcsrohamokra való hajlam vagy személyiségváltozás maradhat vissza.