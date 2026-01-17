Így figyelmeztetik egymást a növények a veszélyre

Ron Mittler a Missouri-i Egyetem növénybiológusa és kollégái lúdfüvet (Arabidopsis thaliana) növesztettek több héten át, egy részüket egyedül, egy részüket sűrű csoportokban, ahol a növények meg tudták érinteni egymás leveleit. Amikor túl sok fényt kaptak, az egyedül lévő növények a több jelét mutatták a stressznek és károsodásnak, mint a csoportokban lévők.

Az egymáshoz közel elhelyezkedő növények reziliensebbek. A lúdfüvek leveleikkel jeleket adnak át egymásnak, egy olyan összehangolt közösséget hozva létre, mely reziliesebb a stresszel szemben.

Fotó: Science News

A növények föld felett és föld alatt is kommunikálnak egymással

A növények a föld alatt a gyökereikkel kommunikálnak mikrobákkal, vagy gombákkal létrehozott hálózatok révén. A kutatók szerint a föld feletti kommunikáció számos csatornán keresztül történhet, például légúton terjedő vegyületekkel, amik riasztják a többi növényt a növényevők támadásakor, vagy stresszt jelző hangokkal. A növények elektromos jeleket is továbbadnak egymásnak leveleiken keresztül, olyan hálózatot hozva létre, ami érintéssel kapcsolódik, bár ennek a növények egészségére gyakorolt hatása korábban ismeretlen volt.

Mittler és csapata a laboratóriumban egy sor kísérletet hajtott végre magról nevelt lúdfüveken. Elemezték a génkifejeződésben történt változásokat, monitorozták az egymásnak átadott jeleket és mérték a stresszel szembeni rezilienciát úgy, hogy erős fénnyel világították meg a növényeket.

Olyan genetikailag módosított növényeket használva, melyek nem képesek bizonyos kémiai jelek továbbítására, a tudósok gondosan szétválasztották, mely jelek felelősek a stresszhez való akklimatizálódásért. Egy órával az érintkezés után, azok a növények, amelyek levelei meg lettek érintve, több, mint 2.000 stresszre reagáló gént aktiváltak, köztük azokat, melyek segítenek megbirkózni a fénnyel, hideggel, belvízzel, sóval és sérüléssel. A fénynek kitett izolált növényeknél, összehasonlítva az egymással érintkező növényekkel, nagyobb volt a sejtkárosodás és több stresszel összefüggő pigmentet halmoztak fel.

A genetikailag módosított növényekkel végzett kísérlet azt is feltárta, hogy a hidrogén-peroxid átvitele döntő fontosságú a szomszédos növények rezilienciájának indukálásában. A növények akkor termelnek hidrogén-peroxidot, amikor különféle stresszek kiváltják. Most először állapították meg azt, hogy a hidrogén-peroxid növényről növényre átmenő jel. Ez egy nagyon fontos általános jelző mechanizmus, ami kell, hogy legyen a növényeknek, mivel nem tudnak mozogni. Kell egy riasztó, hogy tudják, mi történik a környezetben.

A felfedezés megmagyarázza, miért van az, hogy az együtt termesztett termések gyakran túlélnek nehéz körülmények között, és ez felhasználható lehet arra, hogy olyan kevert növényközösségeket tervezzenek, amik reziliensebbek a klímaváltozásból származó egymást átfedő fenyegetésekkel szemben, mint például az árvíz és a hőség.

Darwin is azt mondta, hogy a növény keverékek jobban nőnek, mint azok, melyek egyedül vannak, és ez lehet az egyik oka.