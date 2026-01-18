Itt az okosgyógyszer, amely minden megváltoztathat a gyógyításban

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) mérnökei olyan kapszulákat, ún. okosgyógyszereket dolgoztak ki, amelyek biológiailag lebomló rádiófrekvenciás antennával rendelkeznek, és lenyelés után, de még a lebomlásuk előtt képesek jelet adni a gyomorból. Ez a szellemes megoldás segít majd nyomon követni, hogy a páciensek időben bevették-e gyógyszerüket.

Az új okosgyógyszer egyfajta jeladóként működne.

Fotó: Google Gemini AI

Az okosgyógyszer segít nyomon követni a terápiát?

Az újfajta jeladó rendszert bármilyen, már létező kapszulás kiszerelésű gyógyszerbe be lehet majd építeni. A rendszer lelke egy biológiailag lebomló rádiófrekvenciás antenna, amelynek legtöbb alkotórésze azután, hogy a páciens lenyelte és erről hírt adott, lebomlik a gyomorban. Csupán egy parányi rádiófrekvenciás chip marad vissza belőle, amely gond nélkül végighalad az emésztőtraktuson, majd távozik.

A kutatók szerint a rendszer hasznosnak bizonyulhat például a szervátültetett betegek számára, akiknek létfontosságú immunoszuppresszív gyógyszereket kell szedniük, vagy krónikus fertőző betegségben – például HIV-ben vagy tuberkulózisban – szenvedő páciensek esetében, akiknek hosszú időn át kell gyógyszereket szedniük.

A cél az, hogy meggyőződjünk afelől: a megoldásunk segít a betegeknek hozzájutni az egészségüket támogató terápiához”

– mondta el Giovanni Traverso, aki az MIT mérnöke és a Brigham and Women’s Hospital gasztroenterológusa. A Nature Communications folyóiratban publikált közlemény rangidős szerzője Traverso, a vezető szerzői pedig Mehmet Girayhan Say, az MIT kutatója, és Sean You, az MIT korábbi posztdoktor munkatársa.

Az, hogy a betegek sokszor elmulasztják időben bevenni a nekik felírt gyógyszereket, óriási kihívást jelent az orvoslás számára, és az így okozott kár csak USA-szerte évente több százezer halálesetben és sok milliárd dollárnyi elvesztegetett egészségügyi költségben mérhető. Hogy megkönnyítsék az orvosi előírás betartását a páciensek számára, Traverso és munkatársai korábban olyan elnyújtott élettartamú kapszulákat dolgoztak ki, amelyek napokig vagy hetekig az emésztőtraktusban maradnak, és előre meghatározott időközönként bocsátják ki az aktuális dózist. Ez a megközelítés azonban nem minden gyógyszernél alkalmazható.