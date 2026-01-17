Kiderült a titok: így lehet teljesen részeg anélkül, hogy alkoholt inna

Hírlevél
Kutatók egy csoportja sikeresen azonosította azokat a specifikus bélbaktériumokat és biológiai folyamatokat, amelyek alkohol fogyasztása nélkül is képesek részegséget előidézni az emberi szervezetben. Ez a ritka és nehezen felismerhető orvosi állapot az úgynevezett önsörfőző szindróma (ABS), amelynek pontos hátterét a Nature Microbiology folyóiratban tárták fel. A felfedezésnek köszönhetően a jövőben egyszerűbbé válhat a betegség diagnosztizálása, és új, hatékonyabb kezelési lehetőségek nyílhatnak meg az érintettek számára.
betegségalkoholizmusönsörfőző szindrómaalkohol

Képzelje el az alábbi rém kellemetlen szituációt: megállítják egy közúti ellenőrzésen, ön nyugodtan megfújja a szondát – hiszen csak egy szendvicset evett –, a műszer mégis jelez. A rendőrök hitetlenkednek, pedig ön nem hazudik: az önsörfőző szindróma (angolul Auto-Brewery Syndrome, röviden ABS) nevű ritka betegségben szenved. Az állapotot eddig rendkívül nehéz volt diagnosztizálni, ám egy friss vizsgálat áttörést hozott: a kutatók pontosan azonosították azokat a bélbaktériumokat, amelyek a gyomrot valóságos szeszfőzdévé alakítják.

Az önsörfőző szindróma lényege, hogy alkohol nélkül is ittassá válhat a beteg.
Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Az önsörfőző szindróma rejtélyes háttere

Az önsörfőző szindróma lényege, hogy a szervezet a bevitt szénhidrátokat – mint a kenyér vagy a tészta – a bélrendszerben etanollá, azaz alkohollá alakítja át. Ez az alkohol aztán bekerül a véráramba, és pontosan olyan tüneteket okoz, mintha az illető felöntött volna a garatra. Bár minden ember emésztése során keletkezik minimális mennyiségű alkohol, az önsörfőző szindróma betegeinél ez a folyamat olyan mértékű, hogy látványos részegséget okoz.

Megtalálták a fő bűnösöket

A tudósok most először mutattak rá a konkrét felelősökre. 

A betegek és egészséges emberek székletmintáinak összehasonlítása során kiderült, hogy bizonyos baktériumtörzsek, különösen az Escherichia coli és a Klebsiella pneumoniae, kulcsszerepet játszanak a folyamatban. 

Amikor a betegség fellángol, ezek a baktériumok őrült tempóban kezdik termelni az alkoholt.

A kutatás rávilágított bizonyos "biológiai útvonalakra" is – ezek azok a biokémiai folyamatok a sejtekben, amelyek lehetővé teszik ezt az átalakulást.

Miért veszélyes ez?

Az önsörfőző szindróma nemcsak az egészségre ártalmas, hanem tönkreteheti az érintettek életét is.

  • Társadalmi megbélyegzés: Sokan alkoholistának hiszik a betegeket.
  • Jogi problémák: Előfordulhat, hogy valakit ittas vezetéssel vádolnak meg, miközben nem is ivott.
  • Orvosi nehézségek: A diagnózis eddig bonyolult volt, sokan évekig szenvedtek kezelés nélkül.

Elizabeth Hohmann, a tanulmány egyik szerzője szerint az új felfedezés végre elhozhatja a könnyebb diagnózist – például egy egyszerűbb székletvizsgálat formájában –, és leveheti a szégyenbélyeget a betegekről.

Sokkoló megoldás: a székletátültetés

A kutatók egy egészen különleges módszerrel is kísérleteztek. Egy betegnél, akinél a korábbi kezelések kudarcot vallottak, úgynevezett széklettranszplantációt hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy egy egészséges ember orvosilag feldolgozott székletmintáját juttatták a beteg bélrendszerébe, hogy helyreállítsák a bélflóra egyensúlyát.

Az eredmény döbbenetes volt: egy speciális antibiotikumos előkezelés és a második transzplantáció után a beteg több mint 16 hónapig teljesen tünetmentes maradt, azaz megszűnt az önsörfőző szindróma.

 

