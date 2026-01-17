Kiderült a titok: így lehet teljesen részeg anélkül, hogy alkoholt inna

Képzelje el az alábbi rém kellemetlen szituációt: megállítják egy közúti ellenőrzésen, ön nyugodtan megfújja a szondát – hiszen csak egy szendvicset evett –, a műszer mégis jelez. A rendőrök hitetlenkednek, pedig ön nem hazudik: az önsörfőző szindróma (angolul Auto-Brewery Syndrome, röviden ABS) nevű ritka betegségben szenved. Az állapotot eddig rendkívül nehéz volt diagnosztizálni, ám egy friss vizsgálat áttörést hozott: a kutatók pontosan azonosították azokat a bélbaktériumokat, amelyek a gyomrot valóságos szeszfőzdévé alakítják.

Az önsörfőző szindróma lényege, hogy alkohol nélkül is ittassá válhat a beteg.

Az önsörfőző szindróma rejtélyes háttere

Az önsörfőző szindróma lényege, hogy a szervezet a bevitt szénhidrátokat – mint a kenyér vagy a tészta – a bélrendszerben etanollá, azaz alkohollá alakítja át. Ez az alkohol aztán bekerül a véráramba, és pontosan olyan tüneteket okoz, mintha az illető felöntött volna a garatra. Bár minden ember emésztése során keletkezik minimális mennyiségű alkohol, az önsörfőző szindróma betegeinél ez a folyamat olyan mértékű, hogy látványos részegséget okoz.

Megtalálták a fő bűnösöket

A tudósok most először mutattak rá a konkrét felelősökre.

A betegek és egészséges emberek székletmintáinak összehasonlítása során kiderült, hogy bizonyos baktériumtörzsek, különösen az Escherichia coli és a Klebsiella pneumoniae, kulcsszerepet játszanak a folyamatban.

Amikor a betegség fellángol, ezek a baktériumok őrült tempóban kezdik termelni az alkoholt.

A kutatás rávilágított bizonyos "biológiai útvonalakra" is – ezek azok a biokémiai folyamatok a sejtekben, amelyek lehetővé teszik ezt az átalakulást.

Miért veszélyes ez?

Az önsörfőző szindróma nemcsak az egészségre ártalmas, hanem tönkreteheti az érintettek életét is.

Előfordulhat, hogy valakit ittas vezetéssel vádolnak meg, miközben nem is ivott. Orvosi nehézségek: A diagnózis eddig bonyolult volt, sokan évekig szenvedtek kezelés nélkül.

Elizabeth Hohmann, a tanulmány egyik szerzője szerint az új felfedezés végre elhozhatja a könnyebb diagnózist – például egy egyszerűbb székletvizsgálat formájában –, és leveheti a szégyenbélyeget a betegekről.