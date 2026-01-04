Vérfagyasztó módon kezdenek viselkedni a kardszárnyú delfinek

A legújabb megfigyelések szerint az orkapopulációk világszerte olyan vadászati technikákat sajátítanak el, amelyeket korábban soha nem dokumentáltak. Ráadásul ezek a módszerek nem spontán, véletlen felfedezések, hanem tervezettek és célirányosak. A tengeri biológusok különösen izgalmasnak tartják, hogy ezek az új stratégiák milyen gyorsan terjednek el a különböző orkacsoportok között, ami fejlett társas tanulásra utal.

Orkacsapat

Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

Orka: koordinált támadás és a kulturális átadás

A viselkedés változása talán leginkább a koordinált csoportos vadászatokban mutatkozik meg. Míg korábban az orkák elszigetelt, hagyományos módszerekkel vadásztak, mára összetett, több lépésből álló stratégiákat alkalmaznak. Például egyes populációk megtanulták, hogyan keltsenek hullámokat, amelyekkel jeges tábláról lemossák zsákmányukat, majd ezt a tudást generációkon át adják tovább.

Továbbá a kutatók dokumentálták, hogy bizonyos kardszárnyúdelfin-csoportok kifejezetten célba veszik a hajókat, megtanulva, hogyan károsítsák azok kormányát. Ez a viselkedés nem agresszióból fakad, hanem inkább egyfajta játékos, de egyben problémamegoldó aktivitásként értelmezhető. Az ilyen interakciók azt mutatják, hogy az orkák képesek új helyzeteket értékelni, tanulni belőlük, és ezt a tudást közösségi szinten megosztani.

Alkalmazkodás vagy szuperkreativitás?

Az elmúlt években megfigyelt változások miatt a tudósok felvetik azt a kérdést, hogy vajon az orka intelligenciája új szintre lépett-e. A kulturális evolúció jelei egyértelműen láthatók: az egyes csoportok speciális dialektusokat fejlesztenek ki, különböző étkezési szokásokat alakítanak ki, és egyedi vadászati hagyományokat őriznek. Mindez azt sugallja, hogy nem egyszerűen ösztönös lényekről van szó.

Fotó: CORDIER SYLVAIN / hemis.fr

Emellett az emberekkel való interakciók növekedése is új tanulási lehetőségeket teremt számukra. Ahogy az óceánok egyre zsúfoltabbá válnak hajókkal és emberi tevékenységgel, az orkák kénytelenek alkalmazkodni, ami viszont serkenti kognitív fejlődésüket. A kérdés már nem az, hogy okosak-e ezek az állatok, hanem az, hogy mennyire okosak lehetnek még.