Ez a szokatlan égi jelenség okozhatja a mostani kemény telet

A sztratoszférában, jóval a felhők felett, szokatlan felmelegedést észlelnek a szakemberek. A tapasztalatok szerint ez nem enyhébb telet jelez, épp ellenkezőleg: amikor ott fent télen melegszik a levegő, itt lent gyakran extrém hideg tör be. A dermesztő időjárás sarki örvényzavarokkal hozható összefüggésbe.
Örvényzavarok: a múlt már szolgált figyelmeztető példákkal
Az Egyesült Államok középnyugati részén 2014 januárjában, Európában pedig 2018 februárjában – az úgynevezett „keleti szörnyeteg” idején – rendkívüli hideghullámok bénították meg a mindennapokat. Ezek az események nem elszigetelt időjárási anomáliák voltak, hanem korábbi sarki örvényzavarokhoz kapcsolódtak. Az ilyen helyzetek következményeivel találkozunk idén januárban is: autókat elnyelő hótorlaszok, megugró rezsiköltségek, befagyott vezetékek.
Újabb zavar körvonalazódik
Az előrejelzések már december vége és január eleje között mutatták a zavart a légkörben. A jelenséget a tudósok hirtelen sztratoszférikus felmelegedésnek nevezik, ami leegyszerűsítve a sarki szelek rendszerének erőteljes megbillenését jelenti. Ilyenkor a sarkvidéki hideg levegő több irányba is kiszabadulhat, elérve Észak-Amerikát, Európát és Ázsia egyes részeit.
Nem minden ilyen esemény vezet történelmi hideghullámhoz, és nem minden térséget érint egyformán. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: amikor egy időjárási helyzetnek „megvan a lehetősége” az extrém januári hidegre, az nem túlzás, hanem korábbi, kemény telek előtt is látott mintázatok felismerése.
Mit jelenthet mindez a felszínen?
A gyengülő vagy elmozduló poláris örvény nem egyenletes hideget hoz, hanem szétszórt, hullámzó hidegkitöréseket. Egyes városokban, országrészekben
- sorozatos fagyos éjszakák,
- jeges szél és
- jelentős havazás jelentkezhet,
- máshol száraz, csípős hideg uralhatja a napokat.
Előfordulhat az is, hogy egy-egy enyhébb időszakot hirtelen erős lehűlés követ, ami különösen megterheli az infrastruktúrát és az emberi szervezetet egyaránt.
Melegebb világ, szélsőségesebb tél
A helyzetet bonyolítja, hogy mindez globálisan melegebb háttérben zajlik. A tengerek hőmérséklete magas, az El Niño több nedvességet és energiát juttat a rendszerbe, mivel az alapklíma is melegebb, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ez azonban nem szünteti meg a hideghullámokat, hanem gyakran élesebb kontrasztokat hoz létre: enyhe napokat, amelyeket hirtelen sarkvidéki hideg tör meg, intenzívebb havazást ott, ahol a hideg és a nedves melegebb levegő találkozik. A szakértők szerint egy melegebb világ nem feltétlenül jelent szelídebb telet – sokkal inkább kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb időjárást.
Egy január, amely nem a régi szabályok szerint működik
A tudósok továbbra is vizsgálják, hogyan alakítja át a felmelegedő sarkvidék és a felszíni jégsapka visszahúzódása a poláris örvény viselkedését. Abban azonban egyetértés van, hogy az időjárási szélsőségekkel egyre gyakrabban találkozhatunk télen is.
Egy esetleges rendkívül hideg január a jövőben sem kivétel lenne, hanem újabb fejezete azon légköri folyamatoknak, amelyek egyre kevésbé hajlandóak a megszokott rend szerint működni. A nagy légköri folyamatok végül apró, emberi jelenetekben öltenek testet: plusz takarókban, kimaradó műszakokban, égve maradó lámpákban a leghidegebb éjszakákon.