Ez a szokatlan égi jelenség okozhatja a mostani kemény telet

Magasan a fejünk felett, mintegy 30 kilométerrel a felszín fölött, a légkör egyik legfontosabb rendszere átalakulóban van. A meteorológusok egy ritka örvényzavart figyelnek világszerte: azt a hatalmas szélrendszert, amely normál esetben az Északi-sark fölött tartja „bezárva” a legkeményebb hideget. A mérések szerint ez az örvény most megbillenni látszik, ami komoly következményekkel jár a felszínen.
A sztratoszférában, jóval a felhők felett, szokatlan felmelegedést észlelnek a szakemberek. A tapasztalatok szerint ez nem enyhébb telet jelez, épp ellenkezőleg: amikor ott fent télen melegszik a levegő, itt lent gyakran extrém hideg tör be. A dermesztő időjárás sarki örvényzavarokkal hozható összefüggésbe. 

örvényzavar KRASNOYARSK, RUSSIA - JANUARY 17: A view of the snow covered city during cold weather in the Siberian city of Krasnoyarsk, Russia on January 17, 2026. Krasnoyarsk experiences its coldest January in 20 years. Temperatures dropped to minus 40 degrees Celsius. In the suburbs, temperatures dropped to minus 50 degrees. Alexander Manzyuk / Anadolu (Photo by Alexander Manzyuk / Anadolu via AFP)
A rendkívüli hideg a sarki örvényzavarokkal hozható kapcsolatba
Fotó: ALEXANDER MANZYUK / ANADOLU

Örvényzavarok: a múlt már szolgált figyelmeztető példákkal

Az Egyesült Államok középnyugati részén 2014 januárjában, Európában pedig 2018 februárjában – az úgynevezett „keleti szörnyeteg” idején – rendkívüli hideghullámok bénították meg a mindennapokat. Ezek az események nem elszigetelt időjárási anomáliák voltak, hanem korábbi sarki örvényzavarokhoz kapcsolódtak. Az ilyen helyzetek következményeivel találkozunk idén januárban is: autókat elnyelő hótorlaszok, megugró rezsiköltségek, befagyott vezetékek.

Újabb zavar körvonalazódik

Az előrejelzések már december vége és január eleje között mutatták a zavart a légkörben. A jelenséget a tudósok hirtelen sztratoszférikus felmelegedésnek nevezik, ami leegyszerűsítve a sarki szelek rendszerének erőteljes megbillenését jelenti. Ilyenkor a sarkvidéki hideg levegő több irányba is kiszabadulhat, elérve Észak-Amerikát, Európát és Ázsia egyes részeit.

Nem minden ilyen esemény vezet történelmi hideghullámhoz, és nem minden térséget érint egyformán. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: amikor egy időjárási helyzetnek „megvan a lehetősége” az extrém januári hidegre, az nem túlzás, hanem korábbi, kemény telek előtt is látott mintázatok felismerése.

Mit jelenthet mindez a felszínen?

A gyengülő vagy elmozduló poláris örvény nem egyenletes hideget hoz, hanem szétszórt, hullámzó hidegkitöréseket. Egyes városokban, országrészekben

  • sorozatos fagyos éjszakák,
  • jeges szél és
  • jelentős havazás jelentkezhet,
  • máshol száraz, csípős hideg uralhatja a napokat.

Előfordulhat az is, hogy egy-egy enyhébb időszakot hirtelen erős lehűlés követ, ami különösen megterheli az infrastruktúrát és az emberi szervezetet egyaránt.

Melegebb világ, szélsőségesebb tél

A helyzetet bonyolítja, hogy mindez globálisan melegebb háttérben zajlik. A tengerek hőmérséklete magas, az El Niño több nedvességet és energiát juttat a rendszerbe, mivel az alapklíma is melegebb, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ez azonban nem szünteti meg a hideghullámokat, hanem gyakran élesebb kontrasztokat hoz létre: enyhe napokat, amelyeket hirtelen sarkvidéki hideg tör meg, intenzívebb havazást ott, ahol a hideg és a nedves melegebb levegő találkozik. A szakértők szerint egy melegebb világ nem feltétlenül jelent szelídebb telet – sokkal inkább kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb időjárást.

Egy január, amely nem a régi szabályok szerint működik

A tudósok továbbra is vizsgálják, hogyan alakítja át a felmelegedő sarkvidék és a felszíni jégsapka visszahúzódása a poláris örvény viselkedését. Abban azonban egyetértés van, hogy az időjárási szélsőségekkel egyre gyakrabban találkozhatunk télen is.

Egy esetleges rendkívül hideg január a jövőben sem kivétel lenne, hanem újabb fejezete azon légköri folyamatoknak, amelyek egyre kevésbé hajlandóak a megszokott rend szerint működni. A nagy légköri folyamatok végül apró, emberi jelenetekben öltenek testet: plusz takarókban, kimaradó műszakokban, égve maradó lámpákban a leghidegebb éjszakákon.

 

