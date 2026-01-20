Ez a szokatlan égi jelenség okozhatja a mostani kemény telet

A sztratoszférában, jóval a felhők felett, szokatlan felmelegedést észlelnek a szakemberek. A tapasztalatok szerint ez nem enyhébb telet jelez, épp ellenkezőleg: amikor ott fent télen melegszik a levegő, itt lent gyakran extrém hideg tör be. A dermesztő időjárás sarki örvényzavarokkal hozható összefüggésbe.

A rendkívüli hideg a sarki örvényzavarokkal hozható kapcsolatba

Fotó: ALEXANDER MANZYUK / ANADOLU

Örvényzavarok: a múlt már szolgált figyelmeztető példákkal

Az Egyesült Államok középnyugati részén 2014 januárjában, Európában pedig 2018 februárjában – az úgynevezett „keleti szörnyeteg” idején – rendkívüli hideghullámok bénították meg a mindennapokat. Ezek az események nem elszigetelt időjárási anomáliák voltak, hanem korábbi sarki örvényzavarokhoz kapcsolódtak. Az ilyen helyzetek következményeivel találkozunk idén januárban is: autókat elnyelő hótorlaszok, megugró rezsiköltségek, befagyott vezetékek.

Újabb zavar körvonalazódik

Az előrejelzések már december vége és január eleje között mutatták a zavart a légkörben. A jelenséget a tudósok hirtelen sztratoszférikus felmelegedésnek nevezik, ami leegyszerűsítve a sarki szelek rendszerének erőteljes megbillenését jelenti. Ilyenkor a sarkvidéki hideg levegő több irányba is kiszabadulhat, elérve Észak-Amerikát, Európát és Ázsia egyes részeit.

Nem minden ilyen esemény vezet történelmi hideghullámhoz, és nem minden térséget érint egyformán. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: amikor egy időjárási helyzetnek „megvan a lehetősége” az extrém januári hidegre, az nem túlzás, hanem korábbi, kemény telek előtt is látott mintázatok felismerése.

Mit jelenthet mindez a felszínen?

A gyengülő vagy elmozduló poláris örvény nem egyenletes hideget hoz, hanem szétszórt, hullámzó hidegkitöréseket. Egyes városokban, országrészekben

sorozatos fagyos éjszakák,

jeges szél és

jelentős havazás jelentkezhet,

máshol száraz, csípős hideg uralhatja a napokat.

Előfordulhat az is, hogy egy-egy enyhébb időszakot hirtelen erős lehűlés követ, ami különösen megterheli az infrastruktúrát és az emberi szervezetet egyaránt.

Melegebb világ, szélsőségesebb tél

A helyzetet bonyolítja, hogy mindez globálisan melegebb háttérben zajlik. A tengerek hőmérséklete magas, az El Niño több nedvességet és energiát juttat a rendszerbe, mivel az alapklíma is melegebb, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ez azonban nem szünteti meg a hideghullámokat, hanem gyakran élesebb kontrasztokat hoz létre: enyhe napokat, amelyeket hirtelen sarkvidéki hideg tör meg, intenzívebb havazást ott, ahol a hideg és a nedves melegebb levegő találkozik. A szakértők szerint egy melegebb világ nem feltétlenül jelent szelídebb telet – sokkal inkább kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb időjárást.