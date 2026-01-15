Ön is könnyen elkaphatja azt a szörnyű betegséget, ami az 5300 éves jégembert kínozta

A tudósok a legmodernebb technológiával vizsgálták meg újra az ősi maradványokat, és váratlan eredményre jutottak, amiről egy friss, a bioRxiv-on közzétett tanulmányban számoltak be. Az 5300 éves múmia szervezetében a humán papillomavírus (HPV) egyik különösen veszélyes, rákkeltő változatát azonosították. Ez a felfedezés azért is hátborzongató, mert bizonyítja, hogy Ötzi, a jégember már évezredekkel ezelőtt hordozta az alattomos kórokozót.
Nem Ötzi, a jégember volt az egyetlen áldozat
A kutatás során azonban nemcsak az Alpokban talált múmiát vizsgálták. Ötzi, a jégember mellett egy másik, még ősibb lelet is a kutatók látókörébe került: egy 45 000 évvel ezelőtt élt férfi, akinek maradványait Szibériában, Uszty-Isimnél tárták fel.
A szakemberek mindkét férfi DNS-ében megtalálták a HPV16-os típus, sőt, egészen pontosan a HPV16A jelű variáns nyomait.
A lelet azért számít világszenzációnak, mert ez a valaha talált legkorábbi molekuláris bizonyíték arra, hogy a rákot okozó vírus már a modern emberekben keringett. Marcelo Briones, a kutatás egyik vezetője szerint a vírus DNS-töredékeinek azonosítása egyértelműen arra utal, hogy a kórokozó már az ősi időkben is fertőzte az embereket.
Át kell írni a történelemkönyveket?
A felfedezés egyik legizgalmasabb része, hogy teljesen romba dönthet egy korábbi népszerű elméletet.
Eddig ugyanis a tudósok azt feltételezték, hogy a modern ember (Homo sapiens) a neandervölgyiekkel való keveredés, mondhatni "intim kapcsolatok" révén kapta el ezt a veszélyes vírust.
A mostani adatok azonban mást mutatnak. Mivel a vírus már 45-50 ezer évvel ezelőtt is jelen volt a modern emberekben – azaz jóval azelőtt, hogy őseink tömegesen elhagyták volna Afrikát és keveredtek volna a neandervölgyiekkel –, a vírus valószínűleg nem "kívülről" érkezett. Briones professzor drámai megfogalmazása szerint ezek a rákkeltő vírusok nem új ellenségek, hanem "hosszú távú kísérőink", amelyek évmilliók óta együtt fejlődnek velünk és a főemlősökkel.
A rákot okozó vírus természete
De miért is olyan félelmetes ez a felfedezés? A HPV ma is az egyik legelterjedtebb, nemi úton és bőr-bőr érintkezéssel terjedő fertőzés.
Bár sokszor tünetmentes, a most megtalált HPV16-os típus kifejezetten a "magas kockázatú" kategóriába tartozik.
Ez a variáns felelős napjainkban a méhnyakrák és számos más daganatos megbetegedés kialakulásáért. Az, hogy Ötzi, a jégember szervezetében is kimutatták, rávilágít arra, hogy ez a biológiai "időzített bomba" már az ősidők óta ketyeg az emberiségben.
Vita a tudósok között
Ahogy az lenni szokott, a szenzációs bejelentés nem maradt visszhang nélkül a tudományos világban sem, és máris parázs vita bontakozott ki. Bár a tanulmány még várja a hivatalos szakmai lektorálást, más szakértők máris támadják az eredményeket.
Koenraad Van Doorslaer virológus, az Arizonai Egyetem szakértője szerint a bizonyítékok erősek és meggyőzőek a fertőzést illetően. Ugyanakkor figyelmeztetett:
nem biztos, hogy a neandervölgyi-elméletet máris a kukába kell dobni.
Rámutatott, hogy a szibériai Uszty-Isimi férfi genomjában korábban találtak neandervölgyi DNS-t, ami azt jelenti, hogy az ősei már keveredtek a másik emberfajjal. Így – bár a felfedezés jelentős – a szakértő szerint még nem bizonyítja minden kétséget kizáróan, hogy a vírust nem a neandervölgyiek adták át nekünk.
- A kutatók elismerték, hogy a mintaszám rendkívül kicsi – mindössze két emberről van szó –, így a rejtély teljes megoldásához további vizsgálatokra lesz szükség.
Annyi azonban bizonyos: Ötzi, a jégember még 5300 év távlatából is képes sokkolni a világot.