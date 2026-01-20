Figyelmeztetés: veszélyben lehetnek a Magyarországon is népszerű gyógyszer használói

Súlyos tápanyaghiány és izomvesztés fenyegeti azokat, akik orvosi felügyelet nélkül, vagy nem megfelelő étrend mellett használják a legújabb generációs fogyasztószereket. Brit kutatók szerint az Ozempic és a hozzá hasonló, népszerű készítmények szedése során a betegek szervezete valósággal éhezhet.

Az Ozempic és a hasonló hatásmechanizmusú készítmények alkalmazása megfelelő dietetikai támogatás nélkül veszélyeztetheti a felhasználók hosszú távú egészségét.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A legnagyobb probléma, hogy az Ozempic és a társai (mint például a Wegovy vagy a Mounjaro) drasztikusan lecsökkentik az étvágyat, ám a szakértők szerint sokan nem kapnak megfelelő útmutatást arra vonatkozóan, mit is kellene enniük a kúra alatt. A University College London és a Cambridge-i Egyetem tudósai most arra figyelmeztetnek: a gyors fogyásnak hatalmas ára lehet - írja a SciTech Daily cikke.

Az Ozempic és társai becsapják az agyat, de a test nem felejt

Az olyan gyógyszerek, mint az Ozempic, az úgynevezett GLP-1 hormont utánozzák le. Ez a hormon normális esetben evés után termelődik a bélrendszerben, és azt jelzi az agynak, hogy „tele vagyunk”. A gyógyszer hatására ez a teltségérzet mesterségesen fennmarad, így csökken a sóvárgás és az éhség. A kutatások szerint a napi kalóriabevitel akár 16–39 százalékkal is zuhanhat, ami valóban látványos fogyást eredményez.

De itt jön a bökkenő: ha valaki alig eszik, akkor nemcsak kalóriából, hanem vitaminokból, fehérjéből és ásványi anyagokból is kevesebbet visz be.

Az Ozempic hatása alatt álló szervezet így könnyen hiányállapotba kerülhet.

Dr. Adrian Brown kutató szerint ez a „rejtett éhezés” komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Az izmainkat emészti fel a szer?

A legriasztóbb adat talán az, ami az izomzattal kapcsolatos. A kutatók rámutattak, hogy a kezelés során leadott súlynak akár a 40 százaléka is izomvesztés lehet, nem pedig zsír. Ez különösen veszélyes, mert az izmok elvesztése gyengeséghez, sérülésekhez és idősebb korban gyakoribb esésekhez vezethet.

Ha nem viszünk be elég fehérjét, az Ozempic által kiváltott fogyás során a testünk a saját izmait kezdi el lebontani. Dr. Marie Spreckley, a kutatás egyik vezetője szerint ez egy „elszalasztott lehetőség”:

miközben lefogyunk, kicseréljük az egyik egészségügyi problémát (az elhízást) egy másikra (a legyengült szervezetre).

Hajhullás és csontritkulás a mellékhatások között

Nem csak az izmok vannak veszélyben. A mikrotápanyagok hiánya miatt olyan tünetek jelentkezhetnek, mint:

Krónikus fáradtság

Legyengült immunrendszer

Hajhullás

Csontritkulás

A szakemberek szerint az Ozempic használata mellett elengedhetetlen lenne a tudatos táplálkozás. Jelenleg azonban a betegek többsége – különösen, akik magánúton szerzik be a szert – nem kap megfelelő étrendi tanácsadást.