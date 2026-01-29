Ha rúgkapál álmában, nagy bajban lehet: egy gyógyíthatatlan betegség első jele!

A Washington Post közelmúltbeli cikke rávilágít arra a tényre, hogy a testünk gyakran évekkel, sőt évtizedekkel a Parkinson-kór diagnózisa előtt apró, de félreérthetetlen jelzéseket küld. Ezek a korai figyelmeztető jelek – mint például a szaglás elvesztése, a krónikus székrekedés vagy a zavaró álmok – gyakran elkerülik a figyelmünket, vagy egyszerűen az öregedés természetes velejáróinak tekintjük őket.

A Parkinson-kór egyik fő tünete a kézremegés

Fotó: Neurológiai Központ – Prima Medica

Hosszú folyamat a Parkinson-kór kialakulása

Fontos megérteni, hogy a Parkinson-kór nem egyik napról a másikra alakul ki. A betegség patológiája, különösen az alfa-szinuklein nevű fehérje rendellenes felhalmozódása, lassan terjed az agyban és az idegrendszerben. Rachel Dolhun neurológus, a Michael J. Fox Alapítvány alelnöke hangsúlyozza, hogy bár

jelenleg még nincs gyógymód a betegség lassítására vagy megállítására, a korai felismerés kulcsfontosságú lehet a jövőbeli terápiák és a betegek életminősége szempontjából.

Ha ismerjük ezeket a rejtett tüneteket, tudatosabban figyelhetünk testünk jelzéseire és időben orvoshoz fordulhatunk.

Az orr jelez elsőként

Az egyik legkorábbi és leggyakoribb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott jel

a szaglás csökkenése vagy teljes elvesztése, orvosi szakkifejezéssel a hipozmia vagy anozmia.

Sok beteg arról számol be, hogy már évekkel a motoros tünetek megjelenése előtt észrevette, hogy nem érzi az ételek illatát, a parfümöket vagy akár a kellemetlen szagokat sem. Ez a jelenség azért következik be, mert a Parkinson-kórra jellemző neurodegeneratív folyamatok gyakran a szaglógumóban kezdődnek, még mielőtt elérnék a mozgásért felelős agyi területeket.

Bár a szaglásvesztésnek számos oka lehet például egy

egyszerű nátha,

COVID-19 vagy

az orrmelléküreg-gyulladás,

a tartós és megmagyarázhatatlan szaglásromlás mindenképpen figyelmeztető jel lehet. Rachel Dolhun neurológus szerint nem kell azonnal pánikba esni, ha gyengébben érezzük az illatokat, de érdemes konzultálni egy szakemberrel, különösen, ha más gyanús tünetek is társulnak hozzá. A korai felismerés lehetőséget ad arra, hogy a betegek részt vegyenek olyan klinikai vizsgálatokban, amelyek a betegség korai szakaszát célozzák, és segítenek a kutatóknak jobban megérteni a kór lefolyását.