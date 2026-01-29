Ha rúgkapál álmában, nagy bajban lehet: egy gyógyíthatatlan betegség első jele!

A Washington Post közelmúltbeli cikke rávilágít arra a tényre, hogy a testünk gyakran évekkel, sőt évtizedekkel a Parkinson-kór diagnózisa előtt apró, de félreérthetetlen jelzéseket küld. Ezek a korai figyelmeztető jelek – mint például a szaglás elvesztése, a krónikus székrekedés vagy a zavaró álmok – gyakran elkerülik a figyelmünket, vagy egyszerűen az öregedés természetes velejáróinak tekintjük őket.
Hosszú folyamat a Parkinson-kór kialakulása
Fontos megérteni, hogy a Parkinson-kór nem egyik napról a másikra alakul ki. A betegség patológiája, különösen az alfa-szinuklein nevű fehérje rendellenes felhalmozódása, lassan terjed az agyban és az idegrendszerben. Rachel Dolhun neurológus, a Michael J. Fox Alapítvány alelnöke hangsúlyozza, hogy bár
jelenleg még nincs gyógymód a betegség lassítására vagy megállítására, a korai felismerés kulcsfontosságú lehet a jövőbeli terápiák és a betegek életminősége szempontjából.
Ha ismerjük ezeket a rejtett tüneteket, tudatosabban figyelhetünk testünk jelzéseire és időben orvoshoz fordulhatunk.
Az orr jelez elsőként
Az egyik legkorábbi és leggyakoribb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott jel
a szaglás csökkenése vagy teljes elvesztése, orvosi szakkifejezéssel a hipozmia vagy anozmia.
Sok beteg arról számol be, hogy már évekkel a motoros tünetek megjelenése előtt észrevette, hogy nem érzi az ételek illatát, a parfümöket vagy akár a kellemetlen szagokat sem. Ez a jelenség azért következik be, mert a Parkinson-kórra jellemző neurodegeneratív folyamatok gyakran a szaglógumóban kezdődnek, még mielőtt elérnék a mozgásért felelős agyi területeket.
Bár a szaglásvesztésnek számos oka lehet például egy
- egyszerű nátha,
- COVID-19 vagy
- az orrmelléküreg-gyulladás,
a tartós és megmagyarázhatatlan szaglásromlás mindenképpen figyelmeztető jel lehet. Rachel Dolhun neurológus szerint nem kell azonnal pánikba esni, ha gyengébben érezzük az illatokat, de érdemes konzultálni egy szakemberrel, különösen, ha más gyanús tünetek is társulnak hozzá. A korai felismerés lehetőséget ad arra, hogy a betegek részt vegyenek olyan klinikai vizsgálatokban, amelyek a betegség korai szakaszát célozzák, és segítenek a kutatóknak jobban megérteni a kór lefolyását.
Éjszakai küzdelmek: az álmok valósággá válnak
Egy másik meglepő korai tünet az úgynevezett REM-fázisú alvászavar (RBD). Normális esetben, amikor álmodunk, az agyunk "lebénítja" az izmainkat, hogy ne tudjuk lereagálni az álmunkban történteket. A Parkinson-kórban szenvedőknél, vagy a betegség kialakulása előtt állóknál azonban ez a gátló mechanizmus sérülhet.
Ennek következtében az érintettek fizikailag is megélik álmaikat: rugdosnak, hadonásznak, kiabálnak, sőt, akár ki is eshetnek az ágyból, sérülést okozva maguknak vagy hálótársuknak.
Ez az állapot sokkal több, mint egyszerű nyugtalan alvás. A kutatások azt mutatják, hogy az RBD-vel diagnosztizált emberek jelentős részénél később Parkinson-kór vagy más, hasonló neurodegeneratív betegség alakul ki. A szakértők szerint az álmok „megcselekvése" akár évtizedekkel is megelőzheti a motoros tüneteket. Ezért, ha valaki rendszeresen tapasztal ilyen éjszakai epizódokat, elengedhetetlen egy alvásvizsgálat és neurológiai konzultáció. Az alvászavar kezelése nemcsak az éjszakai pihenést javítja, hanem fontos információkkal szolgálhat az idegrendszer általános állapotáról is.
A bélrendszer üzenetei és egyéb figyelmeztetések
A harmadik gyakori, nem motoros tünet, amely gyakran megelőzi a diagnózist, a krónikus székrekedés. A tudósok ma már tudják, hogy a Parkinson-kór nemcsak az agyat, hanem a bélrendszer idegsejtjeit is érinti. Sőt, egyre több bizonyíték utal arra, hogy
a kóros fehérjék felhalmozódása akár a bélben is kezdődhet, és onnan terjedhet fel az agyba a bolygóidegen keresztül.
Ha valaki egész életében rendszeres emésztéssel rendelkezett, majd hirtelen, minden nyilvánvaló ok nélkül tartós székrekedése alakul ki, azt érdemes komolyan venni.
Ezeken kívül más finom jelek is utalhatnak a kezdődő betegségre. Ilyen lehet a hangulat megváltozása, például a depresszió vagy a szorongás megjelenése, amelyek szintén az agyi kémia megváltozásából fakadnak. Megfigyelhető továbbá az íráskép megváltozása (mikrográfia), amikor a betűk egyre kisebbekké és zsúfoltabbakká válnak. Bár ezek a tünetek önmagukban nem jelentik automatikusan a Parkinson-kór jelenlétét, az együttes előfordulásuk határozottan indokolja a szakorvosi kivizsgálást. A tudatosság és a korai fellépés a legerősebb fegyverünk lehet ebben a küzdelemben.