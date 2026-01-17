Problémába ütközik a teherbeesés? Erre való a petevezető átjárhatósági vizsgálat

Milyen lépései vannak a meddőségi kivizsgálásnak? Fülöp doktor megfogalmazása szerint a teherbe esésnek 3 feltétele van:

a nő egészséges peteérése,

a férfi egészséges spermája,

ennek a kettőnek a találkozása.

A petevezető elzáródás önmagában nem okoz fájdalmat vagy bármilyen más tünetet

Az összes vizsgálat azt járja körbe, teljesülnek-e ezek a feltételek. A meddőségi kivizsgálás mindig algoritmus szerint működik, ami a helyzethez és a kötelező előírásokhoz alkalmazkodik. Ez általában az alapvizsgálatokkal kezdődik annál a páciensnél, aki alapvetően egészségesnek mondható. Lezajlik tehát többek közt a laborvizsgálat, a tenyésztés, az ultrahang és amennyiben sehol sem találnak semmiféle komoly eltérést, ami a fogantatást akadályozhatná, akkor az algoritmus egy bizonyos pontján következhet a petevezető átjárhatósági vizsgálat.

Tévhitek a fogantatás körül

Sok félreértés, tévhit van a fogantatás, a női reproduktív működés körül, amelyeket érdemes eloszlatni. Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy ha valakinek nem működik például a jobb petevezetője, de megvan mindkét petefészke, akkor, ha a jobb petefészekben érik egy petesejt, akkor az az adott ciklusban nem eredményezhet fogantatást. Ez így azonban nem igaz, ugyanis a petefészkek nem felváltva működnek, a szervezetben nem szabályosan váltakozik a jobb és a bal oldal. Ha viszont az egyik hónapról ilyen tévedés miatt lemond valaki, és nem is próbálkozik a teherbe eséssel, akkor csak magától veszi el az esélyt – hangsúlyozza Fülöp doktor.

A további tévhitek eloszlatása miatt érdemes Fülöp doktor elmagyarázza, hogy a női reproduktív rendszer másként néz ki 3 dimenziósan, mint a képeken.

– A méh két oldalán helyezkedik el a két petevezető, és a kettő közt vannak a petefészkek. Amikor valamelyikből „kipottyan” az aktuálisan megrepedt tüszőből a petesejt a folyadékkal együtt, az levándorol a méh mögötti tasakba, a Douglas-féle tasakba. Ez a hasüreg legmélyebb pontja. Ebbe a „tasakba” lóg bele a petevezető vége, amely egy „csáp” segítségével tudja felszívni a petesejtet. Vagyis mindegy, hogy jobb vagy bal oldalon érik meg a petesejt, hiszen ugyanabba a tasakba fog lepottyanni és az éppen működő petevezető majd onnan szívja fel. Maga a megtermékenyítés a petevezető „szivattyús” részénél történik. A már megtermékenyült petesejt elkezd osztódni és ezzel egyidőben utazni. Itt tehát fontos látni, hogy nem elég, hogy valakinek átjárható a petevezetője, de annak működnie is kell. Ugyanis, ha nem működik, hiába termékenyül meg a petesejt, nem tud továbbjutni és létrejön a méhen kívüli terhesség.

Ezt a működési funkciót az átjárhatósági vizsgálattal és más vizsgálatokkal sem lehet ellenőrizni. Vagyis, ha a petevezető átjárhatósági vizsgálatból az derül ki, hogy minden rendben, az „csak” annyit jelent, hogy szabad az út, de ez nem egyenlő azzal, hogy működik is a rendszer.

A folyamat előrehaladásával végül a megtermékenyített petesejt eljut a méhüregbe és ott beágyazódik – ez 3-5 nap alatt megy végbe. Mivel tehát ez nem azonnal történik, az is egy tévhit, hogy ha együttlét után gyertyaállásba helyezkedik a nő, az megkönnyíti a teherbe esést. A petesejtnek ugyanis a legmélyebb pontig, a „tasakig” kell eljutnia, a gyertyaállás viszont pont megnehezítené az eljutást oda, ha ez számítana.