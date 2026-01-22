Undorítóak voltak Pompeii fürdői

Az Itália déli részén fekvő Pompeii, mielőtt Kr.e. 80-ban lett brit gyarmat lett, samniták által lakott terület volt. Kr.u. 79-ben kitört a közelben fekvő Vezúv-hegység, mely hamuval és sziklával temette be a várost. A régi samnita fürdőrendszer a vizet mély kutakból, egy rabszolgák által hajtott géppel hozta fel; a gép úgy működött, mint egy taposókerék. Ez a talajvíz azonban már vulkáni lerakódásokkal volt szennyezett. A kutak rácsatlakoztak a vulkáni lerakódások által nagymértékben mineralizált talajvízre, ami fogyasztásra nem volt ideális. Pompeiiben Augustus császár uralkodása alatt épült a vízvezeték, ami jelentősen növelte a hozzáférhető vízmennyiséget a fürdők számára és biztosította az ivóvizet.

Pompeiit Kr. u. 79-ben pusztította el a Vezúv vulkánkitörése

Fotó: TONY WALTHAM / Robert Harding Premium

Fertőzött volt a pompeii-i fürdők vize

Nagy különbség van a vízemelő gép és a vízvezeték között. A vízemelőgép csak egy kis, óránként körülbelül 3.200 liter vizet tud szállítani, míg a vízvezeték körülbelül 50-szer annyit, bár a vízvezeték más fürdőket és szökőkutakat is ellátott Pompeiiben. Ez a látogatók több mocskát és izzadtságát moshatta el, de ha egy ideig nem cserélték a vizet, akkor a fürdő piszkos lett. A fürdők zajosak, élénkek, és talán szagosak is voltak, a fürdők látogatása inkább társadalmi esemény volt.

Az ókori fürdők a mai követelményekhez képest még a vízvezetékkel is szörnyűek lehettek. A fürdőzők a vizet fekélyes sebekkel, a medencébe vizelésükkel, edzés utáni izzadságukkal, elhalt bőrük lekaparásával szennyezték. A víz zavaros lehetett a lebegő mocsokrétegtől.

A kutatók izotópelemzéssel vizsgálták a város vízi infrastruktúrájának különböző részeiben, mint például a vízvezeték, víztornyok, kútaknák, és a nyilvános fürdők medencéi, képződött karbonátlerakódásokat. Teljesen más stabil izotóp mintázatot és nyomelemeket találtak a vízvezetékben és a kutakban. A csapat ez alapján megállapította a fürdővíz eredetét és következtetéseket vont le Pompeii vízgazdálkodási rendszeréről és a szolgáltatott víz minőségében történt változásokról.

A legrégebbi nyilvános fürdő létesítmények medencéi Pompeiiben Kr.e. 130-ból.

Fotó: Johannes Gutenberg University

Izotópelemzéssel kimutatták, hogy az úgynevezett „Köztársasági Fürdőkben” - a legrégebbi nyilvános fürdő létesítmények a városban, Kr.e. 130 körülre nyúlnak vissza, a rómaiak előtti időszakra - a fürdővizet kutakból biztosították, és nem cserélték rendszeresen, ezért nem teljesültek azok a magas higiéniai követelmények, amiket általában a rómaiaknak tulajdonítanak. A vizet valószínűleg csak naponta egyszer cserélték, ami nem meglepő, mivel a fürdőket egy taposómalmon keresztül, rabszolgák által hajtott vízemelő gép látta el.