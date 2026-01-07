Nagyon aggasztó dolog derült ki a rákról – nem vagyunk felkészülve arra, ami jön

A Lancet orvosi folyóirat legújabb elemzése alapján a helyzet évtizedek óta romlik. 1990 óta az új rákos esetek száma több mint a duplájára nőtt, a rák miatti halálozás pedig ugyanezen idő alatt 74 százalékkal emelkedett. A kutatók előrejelzése alapján ráadásul a tendencia folytatódik. Ha nem történik gyökeres változás, 2050-re évente 30,5 millió új rákos diagnózis születhet. A halálesetek száma elérheti az évi 18,6 milliót.

2050-ben pedig már több mint 30 millió új rákbeteggel számolnak a szakemberek

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A növekedés mögött elsősorban demográfiai okok állnak. A világ népessége nő, az emberek tovább élnek. Egyre többen érik el azt az életkort, amikor a daganatos betegségek gyakoribbá válnak.

Aggasztó rákhelyzet

Világszinten azért látszik némi javulás; az életkort figyelembe vevő adatok szerint a rák miatti halálozás csökkent az elmúlt évtizedekben. Ez arra utal, hogy sok helyen jobb lett az orvosi ellátás, és a kezelések hatékonyabban működnek, mint korábban.

Ez a javulás azonban nem egyenletes. Több alacsony és közepes jövedelmű országban tovább nő az esetszám és a halálozás is.

Sok esetben későn derül ki a betegség, és rengeteg beteg nem jut időben megfelelő kezeléshez.

Mely daganatok a leggyakoribbak?

2023-ban világszinten a mellrák volt a leggyakrabban diagnosztizált daganat. A legtöbb halálesetet továbbra is a tüdőt érintő daganatok okozták. Ide tartozik a légcső, a hörgők és a tüdő rákja. Ezek a daganatok gyakran már előrehaladott állapotban kerülnek felismerésre, ami rontja a túlélési esélyeket.

A rákos halálesetek nagy része megelőzhető lenne

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy sok haláleset elkerülhető lenne.

A becslések szerint 2023-ban a rák miatti halálozások 42 százaléka olyan kockázati tényezőkhöz kapcsolódott, amelyeken lehet változtatni.

Ez körülbelül 4,3 millió halálesetet jelent.

Összesen 44 ilyen, módosítható tényezőt azonosítottak. Ezek többsége a mindennapi élethez kötődik.

A legfontosabb kiváltó okok

A legnagyobb szerepe az életmódbeli kockázatoknak van.

Ilyen a dohányzás, amely önmagában a rákos halálesetek 21 százalékához járult hozzá világszinten.