Nagyon aggasztó dolog derült ki a rákról – nem vagyunk felkészülve arra, ami jön

Világszinten riasztó ütemben növekedik a daganatos betegek száma. Csak 2023-ban 18,5 millió új rákos esetet és 10,4 millió halottat regisztráltak, 2050-ben pedig már több mint 30 millió új beteggel számolnak a szakemberek. Főleg az alacsony és közepes jövedelmű országok vannak nagy bajban. Szerencsére nem vagyunk teljesen tehetetlenek, van eszközünk a rettegett diagnózis elkerülésére.
A Lancet orvosi folyóirat legújabb elemzése alapján a helyzet évtizedek óta romlik. 1990 óta az új rákos esetek száma több mint a duplájára nőtt, a rák miatti halálozás pedig ugyanezen idő alatt 74 százalékkal emelkedett. A kutatók előrejelzése alapján ráadásul a tendencia folytatódik. Ha nem történik gyökeres változás, 2050-re évente 30,5 millió új rákos diagnózis születhet. A halálesetek száma elérheti az évi 18,6 milliót.

2050-ben pedig már több mint 30 millió új rákbeteggel számolnak a szakemberek
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A növekedés mögött elsősorban demográfiai okok állnak. A világ népessége nő, az emberek tovább élnek. Egyre többen érik el azt az életkort, amikor a daganatos betegségek gyakoribbá válnak.

Aggasztó rákhelyzet

Világszinten azért látszik némi javulás; az életkort figyelembe vevő adatok szerint a rák miatti halálozás csökkent az elmúlt évtizedekben. Ez arra utal, hogy sok helyen jobb lett az orvosi ellátás, és a kezelések hatékonyabban működnek, mint korábban.

Ez a javulás azonban nem egyenletes. Több alacsony és közepes jövedelmű országban tovább nő az esetszám és a halálozás is.

Sok esetben későn derül ki a betegség, és rengeteg beteg nem jut időben megfelelő kezeléshez.

Mely daganatok a leggyakoribbak?

2023-ban világszinten a mellrák volt a leggyakrabban diagnosztizált daganat. A legtöbb halálesetet továbbra is a tüdőt érintő daganatok okozták. Ide tartozik a légcső, a hörgők és a tüdő rákja. Ezek a daganatok gyakran már előrehaladott állapotban kerülnek felismerésre, ami rontja a túlélési esélyeket.

A rákos halálesetek nagy része megelőzhető lenne

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy sok haláleset elkerülhető lenne. 

A becslések szerint 2023-ban a rák miatti halálozások 42 százaléka olyan kockázati tényezőkhöz kapcsolódott, amelyeken lehet változtatni.

Ez körülbelül 4,3 millió halálesetet jelent.

Összesen 44 ilyen, módosítható tényezőt azonosítottak. Ezek többsége a mindennapi élethez kötődik.

A legfontosabb kiváltó okok

A legnagyobb szerepe az életmódbeli kockázatoknak van. 

Ilyen a dohányzás, amely önmagában a rákos halálesetek 21 százalékához járult hozzá világszinten.

Fontos tényező az egészségtelen étrend is. Ide tartozik a túlzott kalóriabevitel és a rossz minőségű táplálkozás. Szintén növeli a kockázatot a magas vércukorszint és az elhízás.

A jelentés kiemeli az alkoholfogyasztás szerepét is. Emellett számít a légszennyezés és több munkaköri ártalom is betegségokozó lehet. A legalacsonyabb jövedelmű országokban külön kockázat a védekezés nélküli szex, amely fokozhatja egyes daganattípusok terjedését.

Különbség van férfiak és nők között

A módosítható kockázatokhoz köthető halálozás aránya nem azonos a két nemnél. 

  • 2023-ban a férfiak rák miatti halálának 46 százaléka ilyen tényezőkhöz kapcsolódott. 
  • A nőknél ez az arány alacsonyabb volt, de még így is elérte a 36 százalékot. 

Mindez azt mutatja, hogy mindkét nemnél nagy szerepe van a megelőzésnek.

Mit lehet tenni a rák ellen?

A kutatásból egyértelműen kiderül, hogy a rák terjedése fokozódni fog, ha nem történik változás. A megelőzés tehát kulcskérdés.

  • Sokat számít a dohányzás visszaszorítása. 
  • Fontos az egészségesebb étrend és a testsúly rendezése. 
  • Lényeges a vércukorszint kontrollja és az alkoholfogyasztás csökkentése.
  • Legalább ilyen fontos a korai felismerés. A szűrések és a gyors diagnózis életet menthet. 
  • Ehhez azonban elérhető és jól működő egészségügyi rendszer kell.

A dokumentum hangsúlyozza a kormányok felelősségét: erősebb népegészségügyi programokra van szükség, javítani kell a szűrésekhez és a kezelésekhez való hozzáférést.

 

