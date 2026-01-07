Nagyon aggasztó dolog derült ki a rákról – nem vagyunk felkészülve arra, ami jön

A Lancet orvosi folyóirat legújabb elemzése alapján a helyzet évtizedek óta romlik. 1990 óta az új rákos esetek száma több mint a duplájára nőtt, a rák miatti halálozás pedig ugyanezen idő alatt 74 százalékkal emelkedett. A kutatók előrejelzése alapján ráadásul a tendencia folytatódik. Ha nem történik gyökeres változás, 2050-re évente 30,5 millió új rákos diagnózis születhet. A halálesetek száma elérheti az évi 18,6 milliót.
A növekedés mögött elsősorban demográfiai okok állnak. A világ népessége nő, az emberek tovább élnek. Egyre többen érik el azt az életkort, amikor a daganatos betegségek gyakoribbá válnak.
Aggasztó rákhelyzet
Világszinten azért látszik némi javulás; az életkort figyelembe vevő adatok szerint a rák miatti halálozás csökkent az elmúlt évtizedekben. Ez arra utal, hogy sok helyen jobb lett az orvosi ellátás, és a kezelések hatékonyabban működnek, mint korábban.
Ez a javulás azonban nem egyenletes. Több alacsony és közepes jövedelmű országban tovább nő az esetszám és a halálozás is.
Sok esetben későn derül ki a betegség, és rengeteg beteg nem jut időben megfelelő kezeléshez.
Mely daganatok a leggyakoribbak?
2023-ban világszinten a mellrák volt a leggyakrabban diagnosztizált daganat. A legtöbb halálesetet továbbra is a tüdőt érintő daganatok okozták. Ide tartozik a légcső, a hörgők és a tüdő rákja. Ezek a daganatok gyakran már előrehaladott állapotban kerülnek felismerésre, ami rontja a túlélési esélyeket.
A rákos halálesetek nagy része megelőzhető lenne
A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy sok haláleset elkerülhető lenne.
A becslések szerint 2023-ban a rák miatti halálozások 42 százaléka olyan kockázati tényezőkhöz kapcsolódott, amelyeken lehet változtatni.
Ez körülbelül 4,3 millió halálesetet jelent.
Összesen 44 ilyen, módosítható tényezőt azonosítottak. Ezek többsége a mindennapi élethez kötődik.
A legfontosabb kiváltó okok
A legnagyobb szerepe az életmódbeli kockázatoknak van.
Ilyen a dohányzás, amely önmagában a rákos halálesetek 21 százalékához járult hozzá világszinten.
Fontos tényező az egészségtelen étrend is. Ide tartozik a túlzott kalóriabevitel és a rossz minőségű táplálkozás. Szintén növeli a kockázatot a magas vércukorszint és az elhízás.
A jelentés kiemeli az alkoholfogyasztás szerepét is. Emellett számít a légszennyezés és több munkaköri ártalom is betegségokozó lehet. A legalacsonyabb jövedelmű országokban külön kockázat a védekezés nélküli szex, amely fokozhatja egyes daganattípusok terjedését.
Különbség van férfiak és nők között
A módosítható kockázatokhoz köthető halálozás aránya nem azonos a két nemnél.
- 2023-ban a férfiak rák miatti halálának 46 százaléka ilyen tényezőkhöz kapcsolódott.
- A nőknél ez az arány alacsonyabb volt, de még így is elérte a 36 százalékot.
Mindez azt mutatja, hogy mindkét nemnél nagy szerepe van a megelőzésnek.
Mit lehet tenni a rák ellen?
A kutatásból egyértelműen kiderül, hogy a rák terjedése fokozódni fog, ha nem történik változás. A megelőzés tehát kulcskérdés.
- Sokat számít a dohányzás visszaszorítása.
- Fontos az egészségesebb étrend és a testsúly rendezése.
- Lényeges a vércukorszint kontrollja és az alkoholfogyasztás csökkentése.
- Legalább ilyen fontos a korai felismerés. A szűrések és a gyors diagnózis életet menthet.
- Ehhez azonban elérhető és jól működő egészségügyi rendszer kell.
A dokumentum hangsúlyozza a kormányok felelősségét: erősebb népegészségügyi programokra van szükség, javítani kell a szűrésekhez és a kezelésekhez való hozzáférést.