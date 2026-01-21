Nem lélegezhetnek fel a ráktúlélők: ijesztő változást mutattak ki a testükben

A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány arra figyelmeztet, hogy a fiatalkori ráktúlélők biológiai életkora gyakran meghaladja a naptári életkorukat. A daganatos betegségek utóhatása komoly következményekkel járhat, különösen azért, mert ezek a fiatalok még életük elején járnak. A Rochesteri Egyetem Wilmot Rákkutató Intézetének szakértői 1400 páciens adatait vizsgálták, és arra jutottak, hogy a korai öregedés folyamata szinte mindenkinél tetten érhető volt, függetlenül attól, milyen kezelést kapott gyerekkorában.
Miért öregszik gyorsabban a ráktúlélők szervezete?
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a kemoterápia mellékhatásai köré összpontosul. Bár a kezelés életmentő, a vegyszerek széleskörű károsodást okozhatnak a sejtekben és szövetekben, sőt, a DNS szerkezetét is megváltoztathatják.
Ez a sejtszintű károsodás vezethet oda, hogy a biológiai életkor – vagyis a szervezet valós állapota – előreszalad.
A tanulmány szerint a sejtöregedés miatt az agyi funkciók romlása gyorsul. Azok a ráktúlélők, akiknek sejtjei „öregebbnek” bizonyultak a koruknál, gyakrabban panaszkodtak
- memóriazavarokra,
- figyelemhiányra és
- lassabb információfeldolgozásra.
A "tökéletes vihar" az élet kapujában
A kutatók "tökéletes viharként" írják le a helyzetet. A ráktúlélők többsége éppen élete legfontosabb szakaszában van: tanulnak, karriert építenek vagy családot alapítanak. Ha az agyi teljesítményük ebben a kritikus időszakban romlik, az hátrányba hozhatja őket az élet minden területén.
Nem véletlen, hogy a statisztikák szerint a gyerekkori rákból felépültek gyakran rosszabbul teljesítenek az iskolában és a munkaerőpiacon, mint saját testvéreik.
Van visszaút: az egészséges életmód rák után kulcsfontosságú
A helyzet azonban nem reménytelen. A szakértők szerint a korai öregedés bizonyos folyamatai visszafordíthatók lehetnek. Az egészséges életmód rák után orvosi szükségszerűség:
- a dohányzás elhagyása,
- a rendszeres testmozgás
- és a megfelelő étrend képes lassítani, sőt, javítani a sejtek állapotán.
A kutatók most azt vizsgálják, pontosan mikor kezdődik ez a folyamat – már a kezelés alatt, vagy évekkel később? A cél egyértelmű: megtalálni a beavatkozás legjobb időpontját, hogy a ráktúlélők ne csak hosszabb, hanem minőségibb életet is élhessenek.