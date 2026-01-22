Titkos jelekkel irányítják a világot – így kommunikálnak valójában

Ez a rejtett kommunikációs hálózat alapvető fontosságú az ökoszisztémák működése szempontjából. A legújabb tudományos kutatások rávilágítanak arra, hogy a rovarok hogyan oldanak meg komplex problémákat – mint a párkeresés, a területvédés vagy az élelemforrás megosztása – anélkül, hogy egyetlen hangot is kiadnának a mi hallható tartományunkban.

A rovarok kémiai jelekkel kommunikálnak. A hím lepkék hatalmas csápjukkal akár kilométerekről is megérzik a nőstény illatát

Fotó: BRINGARD DENIS / hemis.fr

Vegyületekkel üzennek egymásnak a rovarok

A rovarok egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a kémia. Különleges vegyületeket, úgynevezett feromonokat bocsátanak ki, amelyek láthatatlan ösvényként vagy figyelmeztető jelzésként szolgálnak társaik számára. Amikor egy hangya élelmet talál, nem kiabál a többieknek; ehelyett egy illatnyomot hagy maga után a bolyig, amelyet a többiek követni tudnak. Ez a módszer rendkívül hatékony, mivel a kémiai jelek hosszú ideig megmaradnak, és nagy távolságokból is érzékelhetők a fajtársak számára.

Ezenkívül a feromonok döntő szerepet játszanak a szaporodásban is. A nőstény lepkék például olyan illatanyagokat bocsátanak ki, amelyeket a hímek kilométerekről is képesek megérezni csápjaikkal. Ez a kémiai „társkereső profil" biztosítja, hogy a megfelelő felek találjanak egymásra a sűrű növényzetben. A kutatók most azt vizsgálják, hogyan zavarhatja meg az emberi tevékenység és a környezetszennyezés ezeket a finom kémiai párbeszédeket, ami végső soron a rovarpopulációk csökkenéséhez vezethet.

Rezgések, a talpalatti híradó

A levegőben terjedő illatok mellett a rovarok előszeretettel használják a szilárd felületeket is üzenetküldésre. Sok faj a növények szárát vagy a talajt használja telefonvezetékként. A kabócák és egyes poloskák például testük rezegtetésével küldenek jeleket, amelyek végigfutnak a leveleken és ágakon. Ezek a vibrációs jelek sokkal privátabbak, mint a hangok,

mivel csak azok érzékelik őket, akik ugyanazon a növényen tartózkodnak, így a ragadozók nehezebben fedezik fel a kommunikáló egyedeket.

Érdekes módon ezek a rezgések hihetetlenül specifikusak lehetnek. A tudósok megfigyelték, hogy egyes rovarfajok képesek megkülönböztetni a szél okozta természetes mozgást a fajtársak által keltett ritmikus üzenetektől. Ez a fajta kommunikáció különösen fontos a sűrű aljnövényzetben élő rovarok számára, ahol a látási viszonyok korlátozottak, és a hangok könnyen elnyelődnek vagy torzulnak. A „rezgésnyelv" megfejtése új távlatokat nyit a biológusok előtt az állati viselkedés megértésében.