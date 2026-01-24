Ön is rendszeresen szed savlekötőt? Akkor ezt feltétlenül tudnia kell!

Sokáig tartotta magát a nézet, hogy a gyomorsav tartós elnyomása veszélyes lehet, ám a mostani vizsgálat tisztázta a savlekötő készítmények szerepét. A szaknyelven protonpumpa-gátlónak nevezett hatóanyagcsoport a világ leggyakrabban felírt patikaszerei közé tartozik: milliók használják ezeket reflux elleni gyógyszerként vagy gyomorfekély kezelésére. Emiatt különösen fontos volt tisztázni a biztonságos gyógyszerszedés feltételeit. A félelem nem volt alaptalan, hiszen az 1980-as évek óta kutatják a tudósok, hogy a gyomorsav mesterséges csökkentése beleszólhat-e a szervezet védekező mechanizmusaiba, és korábban voltak olyan kisebb tanulmányok, amelyek a gyomorrák kockázatának megduplázódásáról számoltak be.

A képen egy gyakran alkalmazott, protonpumpa-gátló típusú savlekötő látható, amely hatékony segítség gyomorégés ellen. Az új kutatások szerint ez a népszerű reflux elleni gyógyszer hosszú távú alkalmazás mellett sem növeli a daganatos kockázatot.

A savlekötők veszélyességének vizsgálata - mitől volt más ez a kutatás?

A korábbi vizsgálatokkal ellentétben – amelyek sokszor nem tudták különválasztani a véletlen egybeeséseket a valós okoktól – a mostani elemzés minden eddiginél alaposabb volt. A kutatók Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország nemzeti egészségügyi adatbázisait fésülték át, így 26 évnyi (1994–2020) adathalmazzal dolgozhattak.

A vizsgálatban több mint 17 ezer gyomorrákos beteg adatait vetették össze mintegy 172 ezer egészséges emberével. A kutatók nemcsak a protonpumpa-gátlók, hanem egy másik népszerű típus, a hisztamin-2 receptor antagonisták hatását is elemezték. Kiemelten figyeltek arra, hogy kiszűrjék az egyéb kockázati tényezőket:

figyelembe vették a betegek életkorát,

a dohányzást,

az alkoholfogyasztást,

az elhízást,

sőt még a Helicobacter pylori baktériumfertőzést is, amely köztudottan hajlamosít a gyomorrákra.

Megnyugtató eredmény a gyomorégés ellen küzdőknek

A minden részletre kiterjedő elemzés végkövetkeztetése sokak számára megnyugtató lehet:

semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a savlekötő szedése növelné a daganat kialakulásának esélyét, még akkor sem, ha a páciens több mint egy éve használja a készítményt.

Bár a tudósok óvatosan fogalmaznak, és megjegyzik, hogy például az étrend hatását nem tudták teljeskörűen vizsgálni, az eredmények a gyógyszer mellékhatások tekintetében rendkívül megnyugtatóak.