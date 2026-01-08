Egy a nyílt hozzáférésű BMJ Global Health magazinban online publikált széles körű összehasonlító tanulmány azt találta, hogy még kevés napi alkoholfogyasztás is a szájrák nagyobb kockázatával jár Indiában. Naponta csak 9 gramm alkohol - ami körülbelül egy standard ital mennyisége - elfogyasztása 50%-kal növeli a kockázatot. A legerősebb kapcsolatot az alkohol és a szájrák között azok között az emberek között találták, akik lokálisan főzött alkoholos italokat fogyasztanak. Amikor az alkoholfogyasztás dohány rágása mellett történik, a kombinált hatás különösen súlyos. A kutatók úgy becslik, hogy ez a társítás lehet felelős az országban lévő összes szájrákos eset 62%-áért. A szájrák a második leggyakoribb rák Indiában, évente körülbelül 143.759 az új és 79.979 a halálos eset. A leggyakoribb formája az orcákat és ajkakat bélelő rózsaszín lágyszövetet érinti. A kutatók szerint az előfordulás rátája egyenletesen növekedett és jelenleg 100.000 indiaiból körülbelül 15-nek szájrákja van. A túlélési esélyek nem jók, a pácienseknek csak a 43%-a él 5 évig, vagy hosszabb ideig a diagnózis után.

Akár napi egy ital is növelheti a szájrák kockázatát. Jobboldali szájüregi nyálkahártya, melyet szabálytalan, jól definiált szegélyű fehér plakk borít.

Fotó: ResearchGate

Az alkohol és a dohány szerepe a szájrák kialakulásában

Az alkohol és a dohány fogyasztása gyakran együtt történik, ezért nehéz külön választani egyéni hatásukat a szájrák kockázatában. Ez különösen igaz Indiában, ahol széles körű a füst nélküli dohány fogyasztása. Mostanáig a helyileg készített alkoholok - mely vidéken különösen gyakori -, egészségügyi hatásaira kevéssé figyeltek. Hogy többet megtudjanak ezek kockázatairól, a kutatók 1803 szájrákkal diagnosztizált embert és 1903 véletlenszerűen választott szájrák nélküli embert (kontrollcsoport) hasonlítottak össze. A résztvevők beszámoltak arról, hogy mióta isznak alkoholt, milyen gyakran isszák, és hogy milyen fajta alkoholt fogyasztanak. Ezek közt volt 11 nemzetközileg elismert ital, mint például a sör, whisky, vodka, rum és breezerek (ízesített alkoholos italok), és 30 helyileg készített ital: apong, bangla, chulli, desi daru, és mahua. Dohányfogyasztásukról is kérdezték őket, a fogyasztás időtartamáról és a fogyasztott dohány fajtájáról, így a kutatók vizsgálni tudták, hogy az alkohol és a dohány hogyan hatnak egymásra, és milyen hatással van ez a szájrák kockázatára. A rákbetegséggel élők csoportjában 781 ivott és 1019 nem ivott alkoholt. A kontrollcsoportban 481 ember fogyasztott alkoholt és 1420 nem.