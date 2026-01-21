A szex felgyorsítja az öregedést? Ijesztő következtetésre jutottak a kutatók

Az evolúcióbiológia egyik alaptétele szerint az élőlényeknek folyamatosan dönteniük kell (természetesen nem tudatosan), hogy energiájukat mire fordítják. Növekedjenek? Javítsák a sérült sejtjeiket? Vagy inkább fektessenek mindent a szaporodásba, hogy továbbörökítsék génjeiket? A lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet kutatói ezt az úgynevezett „trade-off" elméletet vizsgálták meg közelebbről, különös tekintettel a hím állatokra. Azt feltételezték, hogy a szaporodás költséges folyamat, amely felgyorsítja az öregedés ütemét, cserébe viszont biztosítja a faj fennmaradását.

A szaporodás sokat kivesz a hímekből és megrövidíti a várható élettartamot

Fotó: ALAIN PONS / AltoPress

A szaporodás és a túlélés kényes egyensúlya

A kutatás során azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a kasztráció – azaz a szaporodási képesség mesterséges megszüntetése – a hím emlősök élettartamát. A biológusok egyértelmű mintázatot fedeztek fel: azok a hímek, amelyek nem vettek részt a szaporodási versenyben és az utódnemzésben, szignifikánsan tovább éltek. Ez azt sugallja, hogy a tesztoszteron és a szaporodással járó intenzív fiziológiai befektetés valósággal „égeti" az életerőt. A természet kegyetlen logikája szerint a hímek biológiai feladata gyakran véget ér a sikeres párosodással, míg a nőstényeknek életben kell maradniuk az utódok felneveléséhez.

Kasztráció és vazektómia: nem ugyanaz a hatás

A tanulmány egyik legizgalmasabb része a különbségtétel a hormonális és a mechanikai beavatkozások között. A kutatók összehasonlították a teljes kasztráció hatásait a vazektómia (ondóvezeték-elkötés) hatásaival.

Míg a kasztráció drasztikusan csökkentette a nemi hormonok szintjét és ezzel párhuzamosan lassította az öregedési folyamatokat, addig

a vazektómia nem járt ugyanilyen élettartam-növelő hatással.

Ez a felfedezés kulcsfontosságú, mert rámutat, hogy nem maga az utódok hiánya okozza a hosszabb életet, hanem a szaporodást hajtó hormonális gépezet kikapcsolása.

Következésképpen a tesztoszteron immunszuppresszív (immunrendszert gyengítő) hatása lehet a felelős a rövidebb élettartamért a nem kasztrált hímeknél. A kasztrált egyedek szervezete több energiát tudott fordítani a sejtek karbantartására és a betegségek elleni védekezésre, mivel nem terhelte őket a szaporodási időszak stressze és a hormonális viharok.