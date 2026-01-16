Hírlevél
szívroham

Súlyos figyelmeztetés: ez a 4 tényező okozza a szívrohamok 99%-át

Sokan félnek a váratlanul támadó súlyos szív- és érrendszeri betegségektől, de a kutatók most eloszlatták a kételyeket. Egy friss, gigantikus volumenű kutatás bebizonyította, hogy a szívroham okai nem a véletlenen múlnak, hanem négy konkrét tényezőhöz köthetők. A 9 millió ember bevonásával készült elemzés szerint, ha ezeket kiiktatjuk, szinte nullára csökkenthetjük a kockázatot.
Ha pontosan tudni szeretné, mik a szívroham okai, nem kell bonyolult orvosi rejtélyekre gondolnia. 

A szívroham okai négy fő tényezőre vezethetők vissza.
Fotó: Google Gemini AI

A kutatók meglepődve tapasztalták, hogy a súlyos esetek (mint a szívinfarktus vagy a sztrók) 99 százalékánál az alábbi négy „néma gyilkos” valamelyike már jelen volt a betegeknél:

A szakértők szerint ez jelentős fordulatot jelent. Eddig sokan azt gondolták, hogy léteznek „alattomos”, minden előjel nélküli szívrohamok, de Philip Greenland kardiológus, a tanulmány vezetője szerint ez tévhit.

Az eredményeink meggyőzően bizonyítják, hogy a bajt szinte 100 százalékban megelőzi ezen faktorok valamelyike”

 – idézi a Science Alert magazin a professzort.

Szívroham okai: a magas vérnyomás a legveszélyesebb

A négy tényező közül is kiemelkedik egy, ami messze a legtöbb bajt okozza.

Az adatokból kiderült, hogy a szívroham okai közül a magas vérnyomás a leggyakoribb bűnös: az érintett betegek több mint 93 százalékánál diagnosztizálható volt a hipertónia a roham előtt.

Ez a statisztika még azokra is igaz, akiket eddig védettnek hittünk. A 60 év alatti nőknél, akiknél elvileg a legritkábbak ezek a betegségek, szintén 95 százalékban megtalálható volt legalább egy a fenti négy kockázati tényező közül.

Mit tehetünk a baj elkerüléséért?

A jó hír az, hogy ezek mind úgynevezett módosítható kockázati tényezők. Ez orvosi nyelven annyit tesz, hogy nem genetikai lottón dől el a sorsunk: 

életmódváltással vagy gyógyszeres kezeléssel mind a négy faktor kordában tartható.

Neha Pagidipati kardiológus a tanulmányhoz fűzött kommentárjában drámai egyszerűséggel foglalta össze a lényeget: „Jobban kell teljesítenünk.” Ez azt jelenti, hogy nem szabad megvárni, amíg a baj beüt. Rendszeres szűréssel és a fenti négy érték ellenőrzésével a végzetes kimenetelű szívbetegségek szinte teljesen elkerülhetők lennének.

 

