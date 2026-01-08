Valósággá válhat a Jurassic Park? Olyat találtak a szúnyogokban, amire senki sem volt felkészülve

A Floridai Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen információkat lehet kinyerni a szúnyogok által felszívott vérből. A válasz a szakértőket is meglepte: a rovar testében kimutatták azoknak az állatoknak a DNS-ét, amelyekből korábban vért szívott. Ettől persze még nem válik valósággá a Jurassic Park. A szúnyogból kinyert örökítőanyag nem használható kihalt élőlények feltámasztására. Arra azonban alkalmas, hogy egyszerűbben és olcsóbban megmutassa egy terület élővilágának állapotát.

A szúnyogok által felszívott vér sok mindent elárulhat egy adott terület állatairól.

Fotó: OpenAI DALL-E

A filmbeli szúnyog inspirálta a kutatást

Lawrence Reeves, a kutatás egyik vezetője elárulta, hogy a tanulmány elkészítéséhez Steven Spielberg filmje adta az ötletet. A történetet sokan a dinoszauruszok miatt emlegetik, őt viszont az a szúnyog érdekelte, amely a filmben kulcsszerepet játszott. Azt akarta megtudni, mit lehet kiolvasni a szúnyogok által felszívott vérből.

Több tízezer szúnyogot vizsgáltak

A kutatók több mint 50 ezer szúnyogot fogtak be. Ezek összesen 21 különböző fajhoz tartoztak. A gyűjtés nyolc hónapon át zajlott Florida középső részén. A szakértők egy 10 900 hektáros, védett területen dolgoztak. A vizsgálathoz nőstény egyedeket használtak, mivel csak ezek szívnak vért. Néhány ezer szúnyogot elemeztek részletesen.

Mi volt a vérmintákban?

Az eredmények szerint a vizsgált vérmintákban 86 különböző állat DNS-ét azonosították. A listán békák és szarvasmarhák is szerepeltek. Ez az összes érintett gerinces faj mintegy 80 százalékát jelentette. Olyan állatokról van szó, amelyekről ismert, hogy vérüket a vizsgált szúnyogfajok szívják.

A szúnyog így nem csak bosszantó rovar, hanem hasznos genetikai nyomok hordozója is.

Sokféle állat nyomát mutatták ki

Az azonosított állatok köre rendkívül sokszínű volt. Előkerültek fákon élő, vándorló, helyben élő és vízhez kötődő fajok is. A felsorolásban őshonos és invazív állatok egyaránt megjelentek. Több veszélyeztetett faj jelenlétét is kimutatták. A kutatók szerint ez azért lényeges, mert sok hagyományos felmérés csak szűk körre érzékeny. A szúnyogok vérmintái ezzel szemben átfogóbb képet adhatnak a környék élővilágáról.