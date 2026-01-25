Hatalmas áttörés a rákgyógyításban: olcsó és azonnal elérhető lehet az életmentő kezelés

A kanadai University of British Columbia (UBC) kutatóinak első alkalommal sikerült megbízható és reprodukálható módon, ellenőrzött laboratóriumi körülmények között őssejtekből segítő T-sejteket előállítaniuk. A segítő T-sejtek az emberi immunrendszer kulcsfontosságú koordinátorai, amelyek többféle betegség – például autoimmun és daganatos betegségek – modern sejtterápiájának főszereplői.

A T-sejtek olcsóbbá válása hozzáférhetőbbé teheti a hatékony rákterápiákat

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Eddig drága volt a T-sejtek előállítása

A Cell Stem Cell őssejt-biológiai szakfolyóiratban publikált eredmények lényeges akadályokat hárítanak el a sejtterápiák további fejlesztésének, költségcsökkentésének és léptéknövelésének útjából. A felfedezés nyomán a daganatos, fertőző és autoimmun betegségek széles körében anyagilag elérhetővé és hatékonyabbá válhatnak a T-sejtes terápiák, amelyeket immár előregyártott készítmény formájában is beszerezhetünk majd.

„A biotechnológia útján előállított sejtes terápiák átformálják a korszerű orvoslást – szögezte le Peter Zandstra, a UBC orvosi biomérnöki tanszékének vezető professzora. –

Tanulmányunk azzal, hogy elsőként mutatta be, miként lehetséges többféle immunsejttípust megbízhatóan és skálázhatóan előállítani, leküzdötte ezeknek a kezeléseknek az egyik legkomolyabb nehézségét, így több emberhez juthatnak majd el az életmentő sejtterápiák.”

Az elmúlt években a biotechnológiával létrehozott sejtterápiák, például az ún. CAR-T sejtekkel végzett daganatellenes kezelések új esélyt adtak számos olyan páciensnek, akik különben gyógyíthatatlanok lettek volna. A CAR-T sejtterápia során emberi T-sejteket oly módon programoznak át, hogy felismerjék és elpusztítsák a kóros sejteket, így lényegében élő gyógyszerré alakítják őket.

A bennük rejlő hatalmas ígéret ellenére a sejtterápiák egyelőre kevesek kiváltságai maradnak, mivel rendkívül költséges és bonyolult az előállításuk. Ennek az egyik fő oka az, hogy a jelenlegi T-sejtes készítményeket a páciens saját immunsejtjeiből állítják elő, ami minden egyes beteg esetében többhétnyi személyre szabott gyártási folyamatot igényel.

A hosszú távú cél olyan előregyártott sejtterápiás készítmények előállítása, amelyek nagy tételben gyárthatók és megújuló forrásból, például őssejtekből származnak

– magyarázta Megan Levings, a UBC sebész-orvosi biomérnök professzora. – Ettől jóval költséghatékonyabbá válnának ezek a kezelések, és azonnal rendelkezésre állnának, ahogy egy páciensnek szüksége van rájuk.”