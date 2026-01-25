Hatalmas áttörés a rákgyógyításban: olcsó és azonnal elérhető lehet az életmentő kezelés

A kanadai University of British Columbia (UBC) kutatóinak első alkalommal sikerült megbízható és reprodukálható módon, ellenőrzött laboratóriumi körülmények között őssejtekből segítő T-sejteket előállítaniuk. A segítő T-sejtek az emberi immunrendszer kulcsfontosságú koordinátorai, amelyek többféle betegség – például autoimmun és daganatos betegségek – modern sejtterápiájának főszereplői.
Eddig drága volt a T-sejtek előállítása
A Cell Stem Cell őssejt-biológiai szakfolyóiratban publikált eredmények lényeges akadályokat hárítanak el a sejtterápiák további fejlesztésének, költségcsökkentésének és léptéknövelésének útjából. A felfedezés nyomán a daganatos, fertőző és autoimmun betegségek széles körében anyagilag elérhetővé és hatékonyabbá válhatnak a T-sejtes terápiák, amelyeket immár előregyártott készítmény formájában is beszerezhetünk majd.
„A biotechnológia útján előállított sejtes terápiák átformálják a korszerű orvoslást – szögezte le Peter Zandstra, a UBC orvosi biomérnöki tanszékének vezető professzora. –
Tanulmányunk azzal, hogy elsőként mutatta be, miként lehetséges többféle immunsejttípust megbízhatóan és skálázhatóan előállítani, leküzdötte ezeknek a kezeléseknek az egyik legkomolyabb nehézségét, így több emberhez juthatnak majd el az életmentő sejtterápiák.”
Az elmúlt években a biotechnológiával létrehozott sejtterápiák, például az ún. CAR-T sejtekkel végzett daganatellenes kezelések új esélyt adtak számos olyan páciensnek, akik különben gyógyíthatatlanok lettek volna. A CAR-T sejtterápia során emberi T-sejteket oly módon programoznak át, hogy felismerjék és elpusztítsák a kóros sejteket, így lényegében élő gyógyszerré alakítják őket.
A bennük rejlő hatalmas ígéret ellenére a sejtterápiák egyelőre kevesek kiváltságai maradnak, mivel rendkívül költséges és bonyolult az előállításuk. Ennek az egyik fő oka az, hogy a jelenlegi T-sejtes készítményeket a páciens saját immunsejtjeiből állítják elő, ami minden egyes beteg esetében többhétnyi személyre szabott gyártási folyamatot igényel.
A hosszú távú cél olyan előregyártott sejtterápiás készítmények előállítása, amelyek nagy tételben gyárthatók és megújuló forrásból, például őssejtekből származnak
– magyarázta Megan Levings, a UBC sebész-orvosi biomérnök professzora. – Ettől jóval költséghatékonyabbá válnának ezek a kezelések, és azonnal rendelkezésre állnának, ahogy egy páciensnek szüksége van rájuk.”
Miért van szükség a T-sejtekre?
A daganatellenes sejtterápiák két T-sejttípus együttműködését kívánják:
- az ölő T-sejtekét, amelyek közvetlenül megtámadják a rákos sejteket,
- és a segítő T-sejtekét, amelyek az immunválasz karmestereként felismerik a veszélyt, aktiválják a többi immunsejtet és fenntartják az immunválaszt.
Bár korábban már történt előrelépés az ölő T-sejtek őssejtekből történő laboratóriumi előállítása terén, a tudósoknak mindeddig nem sikerült megbízható módszert találniuk a segítő T-sejtek előállítására.
A segítő T-sejtek elengedhetetlenek az erős és tartós immunválaszhoz
– hangsúlyozta Levings. – Az előregyártott sejtterápiás készítmények maximális hatékonysága és rugalmassága szempontjából kulcsfontosságú, hogy mindkét sejttípust tartalmazzák.”
A T-sejtek olcsóbb létrehozásának menete
Mostani tanulmányukban a UBC kutatói leküzdötték az eddig megoldatlan feladatot, és úgy alakították a biológiai jelzéseket a sejtek fejlődési folyamata során, hogy a vérképző őssejtek mind ölő, mind segítő T-sejteket termeljenek.
A csoport felfedezte, hogy a Notch fehérje által közvetített fejlődésirányító jelzés nemcsak elengedhetetlen az immunsejtek érése során, de a megfelelő időzítésre is érzékeny. A Notch szükséges az immunsejtek korai éréséhez, azonban ha túl sokáig aktív marad, megakadályozza a segítő T-sejt-irányú differenciációt.
„Azzal, hogy finomhangoltuk, mikor és mennyire csökkentjük ezt a jelzést, képesek voltunk az őssejteket igény szerint ölő vagy segítő T-sejtekké alakítani – fejtette ki Ross Jones, a Zandstra-laboratórium kutatómunkatársa és a cikk egyik vezető szerzője. – Mindezt ellenőrzött laboratóriumi körülmények között tettük, amelyek közvetlenül átültethetők a tényleges gyártási folyamatba. Ez alapvető lépés a felfedezésünk valóságos terápiává alakításában.”
A kutatók igazolták, hogy a laboratóriumban növesztett T-sejtek nemcsak hasonlítanak a valódi immunsejtekre, hanem ténylegesen úgy is viselkednek.
Az egészséges, érett T-sejtek felszíni jelzéseit és az immunreceptorok széles választékát hordozzák, és olyan altípusokká tudnak specializálódni, amelyek különböző szerepeket töltenek be az immunválaszban.
„Ezek a sejtek úgy néznek ki és úgy is működnek, mint az emberi segítő T-sejtek – húzta alá a Kevin Salim, a Levings-laboratórium doktorandusza és a közlemény másik vezető szerzője. – Ez meghatározó a jövőbeni terápiás lehetőségeik szempontjából.”
A kutatók kiemelték: az a tudás, amellyel segítő és ölő T-sejteket egyaránt létrehozhatunk, és szabályozhatjuk e két típus arányát, számottevően növeli majd az őssejtekből származó immunterápiás készítmények hatékonyságát.
„Óriási lépés ez a tömegesen gyártható és megfizethető immunsejtes kezelések megvalósítása felé – zárta Zandstra. – Ez a technológia képezi mostantól az alapját minden olyan próbálkozásnak, amelyben a segítő T-sejtek ráksejtpusztítást előmozdító szerepét vizsgáljuk, és amelyben további segítő T-sejt-eredetű sejteket, például szabályozó T-sejteket állítunk elő gyógyászati felhasználás céljára.”