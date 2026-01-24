Itt az amerikai szupertank: tanultak a kínaiaktól és az ukrajnai konfliktusból is

A hidegháborús időszak végének szárazföldi győztese, amely tönkreverte az iraki hadsereget az 1991-es Öböl-háborúban, csúfos kudarcot vallott az ukrajnai konfliktusban. 2025-re az átadott 31 amerikai tank 87 százaléka elveszett Ukrajnában. Mivel ezek legtöbbje nem semmisült meg – tehát a páncélzat megóvta a személyzetet –, de mozgásképtelen lett a dróntámadásokban, többet elvontattak az orosz katonák és trófeaként be is mutatták Moszkvában.
A gázturbinás meghajtású amerikai tank harctéri alkalmazása nehézkes volt, az iszonyatos üzemanyag-fogyasztás és az alkatrészellátás nehézségei miatt. A harckocsi súlya a kiegészítő páncélzattal már majdnem 80 tonna volt, ami, különös tekintettel a tavaszi és őszi saras időszakra, a raszputyicára, már túl soknak bizonyult az amúgy 1,500 lóerő teljesítményű tanknak. Az Abramsek egyszerűen elsüllyedtek a sárban.
Az új szupertank prototípusa
Az amerikai szárazföldi haderő már decemberben átvette az új szupertank első példányait, és immár a nagyközönség is láthatta az Abrams M1E3 változatát, a január detroiti autókiállításon.
Az új tankdemonstrátor a fejlesztés sebességében is újdonságot hoz az amerikai szárazföldi hadsereg technológiai igazgatója, Alex Miller szerint.
Még soha ilyen gyorsan nem szereltük fel az első szakaszt új fegyverzettel. Változtattunk az eddigi koncepción, amelyben 6-7-8 évig csiszolgattuk a harckocsikat, és mire azok eljutottak a katonákhoz, már szinte semmi nem lehetett rajtuk változtatni. Most már a prototípus előtti demonstrátort is a katonák fogják napi üzemben használni, és azt várjuk, hogy mondják meg, mit kell áttervezni. Nem jók az ülések? Javítani kell a ballisztikai számítógépen?
Danny Deep, a gyártó alelnöke mindehhez azt tette hozzá az amerikai szárazföldi erő szokásos éves washingtoni konferenciáján, hogy az első év tesztelése után az eddig 10 év helyett már 2-3 éven belül a végleges típusokat akarják szállítani a hadseregnek.
A 90 százalékos megoldás a közeljövőben százszor többet ér, mint a 100 százalékos megoldás egy évtized múlva, amikor már elavult lesz. Ez áttörés a katonai fejlesztések filozófiájában, és ma erre a sebességre van szüksége az országuknak.
A hadsereg hivatalosan egyelőre csak kevés fotót közölt az új tankról. Ennek állítólag az a magyarázata, hogy nem egy kész prototípusról van szó, hanem egy előprototípusról. Ezt jelenti a technológiai demonstrátor kifejezés, vagyis ez a harckocsi messze nem a végleges terv.
Mi változott?
Külsőleg kevés eltérés látható, bár az már így is egyértelmű, hogy az M1E3 típuson kamerákat helyeztek el a jármű orrán és a tornyán. A fotók alapján az ágyú ugyanaz lehet, mint az eddig típuson, úgy tudni azonban, hogy már drónokat is ki lehet majd lőni belőle. Egy másik újítás, hogy az amerikai hadsereg is áttér az automata töltőberendezésre, amelyet már régóta használ az orosz, az ukrán, a francia, a koreai vagy a kínai haderő.
A személyzet így három főre csökken, akik a tank alsó, jobban védett részében helyezkednek el, így a toronyban már nem lesz kezelő. Helyettük egy külön távirányítású fegyverzeti tornyot szerelnek a páncél tetejére, és abban lesz egy tüzérségi radar, egy Javelin páncéltörő rakétavető, egy gránátvető és egy géppuska. A harckocsi egész tornyát modulárisra tervezik, így a jövőben cserélhetők lesznek az elemei, a páncélzata és a fegyverzete is. A tankot természetesen aktív védelmi rendszer védi a drónoktól és páncéltörő rakétáktól. Jelenleg az izraeli Trophy rendszert használják, de lehetséges, hogy később amerikai fejlesztést kap az Abrams.
- Az ember nélküli toronnyal csökkenteni lehet az Abrams borzasztó súlyát is. Állítólag „csak” 60 tonnás lesz az amerikai szupertank.
Hibrid meghajtás
Az új amerikai tankon lecserélik az óriási fogyasztású gázturbinát, és helyette egy 1,000 lóerős Caterpillar-dízelmotor lesz a fő motor, amelyet elektromos meghajtás egészít majd ki.
A program helyettes igazgatója szerint a motorválasztás évtizedes problémát old meg. Ryan Holwell ezredes azt hangsúlyozza, hogy az üzemanyag-fogyasztás 40-50 százalékos csökkenése mellett a karbantartás is sokkal olcsóbb és egyszerűbb lesz.
Ma kb. 1 millió dollárba kerül a gázturbina, ráadásul nincsenek hozzá könnyen elérhető alkatrészek. Az új motor esetében, ha bármire szükség van, a technikai főnök egyszerűen besétálhat egy Caterpillar-kereskedésbe, bárhol a világon, és bevásárolhat. Tízezer dollár értékű alkatrésszel már felújítható egy ilyen motor.
Versenytársak
Kezelő nélküli torony és fejlett digitális rendszerek jellemezték orosz T-14 Armatát is, amelyről azóta sincs hír, hogy az emlékezetes Vörös téri díszszemlén elromlott 2015-ben.
A kínai T-100 azonban már hadrendben áll, és a legfejlettebb tankok közé tartozik. A negyedik generációs kínai harckocsi, először a tankok történetében a látóhatáron túl is tud harcolni. Drónokat vethet be, és az AI-vezérelte központi számítógépével hálózatban harcolhat más T-100-akkal, amelyekkel meg tudja osztani a saját adatait, és célokat is kijelölhetnek, illetve átadhatnak egymásnak.