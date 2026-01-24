Itt az amerikai szupertank: tanultak a kínaiaktól és az ukrajnai konfliktusból is

A hidegháborús időszak végének szárazföldi győztese, amely tönkreverte az iraki hadsereget az 1991-es Öböl-háborúban, csúfos kudarcot vallott az ukrajnai konfliktusban. 2025-re az átadott 31 amerikai tank 87 százaléka elveszett Ukrajnában. Mivel ezek legtöbbje nem semmisült meg – tehát a páncélzat megóvta a személyzetet –, de mozgásképtelen lett a dróntámadásokban, többet elvontattak az orosz katonák és trófeaként be is mutatták Moszkvában.

Egy sérült Abrams tank Moszkvában

Fotó: Wikimedia Commons

A gázturbinás meghajtású amerikai tank harctéri alkalmazása nehézkes volt, az iszonyatos üzemanyag-fogyasztás és az alkatrészellátás nehézségei miatt. A harckocsi súlya a kiegészítő páncélzattal már majdnem 80 tonna volt, ami, különös tekintettel a tavaszi és őszi saras időszakra, a raszputyicára, már túl soknak bizonyult az amúgy 1,500 lóerő teljesítményű tanknak. Az Abramsek egyszerűen elsüllyedtek a sárban.

Az új szupertank prototípusa

Az amerikai szárazföldi haderő már decemberben átvette az új szupertank első példányait, és immár a nagyközönség is láthatta az Abrams M1E3 változatát, a január detroiti autókiállításon.

Az amerikai szuper-harckocsi a detroiti autókiállításon

Fotó: 19FortyFive

Az új tankdemonstrátor a fejlesztés sebességében is újdonságot hoz az amerikai szárazföldi hadsereg technológiai igazgatója, Alex Miller szerint.

Még soha ilyen gyorsan nem szereltük fel az első szakaszt új fegyverzettel. Változtattunk az eddigi koncepción, amelyben 6-7-8 évig csiszolgattuk a harckocsikat, és mire azok eljutottak a katonákhoz, már szinte semmi nem lehetett rajtuk változtatni. Most már a prototípus előtti demonstrátort is a katonák fogják napi üzemben használni, és azt várjuk, hogy mondják meg, mit kell áttervezni. Nem jók az ülések? Javítani kell a ballisztikai számítógépen?

Danny Deep, a gyártó alelnöke mindehhez azt tette hozzá az amerikai szárazföldi erő szokásos éves washingtoni konferenciáján, hogy az első év tesztelése után az eddig 10 év helyett már 2-3 éven belül a végleges típusokat akarják szállítani a hadseregnek.

A 90 százalékos megoldás a közeljövőben százszor többet ér, mint a 100 százalékos megoldás egy évtized múlva, amikor már elavult lesz. Ez áttörés a katonai fejlesztések filozófiájában, és ma erre a sebességre van szüksége az országuknak.

A hadsereg hivatalosan egyelőre csak kevés fotót közölt az új tankról. Ennek állítólag az a magyarázata, hogy nem egy kész prototípusról van szó, hanem egy előprototípusról. Ezt jelenti a technológiai demonstrátor kifejezés, vagyis ez a harckocsi messze nem a végleges terv.