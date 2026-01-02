Ez az ital segíthet a rák és az infarktus ellen, és még az öregedést is lassíthatja

A tea leggyakrabban a szív és az anyagcsere védelmével hozható kapcsolatba. A rendszeres teafogyasztás csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, emellett mérsékli az elhízás és a kettes típusú cukorbetegség megjelenésének esélyét is. Sőt, egyes vizsgálatok alapján bizonyos daganatok kockázatát is csökkentheti - írja a Scitech Daily cikke.

A tea számos jótékony egészségügyi hatással rendelkezik.

Fotó: OpenAI DALL-E

Számít az elfogyasztott tea mennyisége

Az egészségvédő hatás függ az elfogyasztott tea mennyiségétől. A vizsgálatok arra a konszenzusra jutottak, hogy a mérsékelt teázás a legelőnyösebb, vagyis napi 1,5-3 csészével kell innunk az italból ahhoz, hogy védve legyünk a betegségektől. Az összhalálozás szempontjából napi körülbelül 2 csésze tea bizonyult ideálisnak.

Nem minden tea hat egyformán

A teakészítésnél a feldolgozás sokat számít. A frissen főzött teának más lehet a hatása, mint a palackozott változatoknak. Az utóbbiak gyakran rengeteg cukrot és adalékanyagot tartalmaznak, amik lenullázhatják az ital egészségvédő hatásait.

A kutatók szerint a tea legfontosabb összetevői a polifenolok. Ezek közé tartoznak többek között a katechinek, amelyek fontos szerepet játszanak a szervezet védelmében.

Szív, testsúly és anyagcsere

A vizsgálatok középpontjában a zöld tea állt, amelynek rendszeres fogyasztása mérsékelheti a magas vérnyomást, valamint javíthatja a vérzsírok szintjét is. Túlsúlyos embereknél a testsúly és a testzsír csökkenése egyaránt megfigyelhető volt. Egyes vizsgálatok már néhány hónap alatt mérhető változásokat mutattak ki.

Az agy és az izmok védelme

A gyakori teázás összefügghet a lassabb szellemi hanyatlással is. Ez főleg középkorú és idősebb felnőtteknél volt megfigyelhető.

A teában lévő teanin nevű anyag segíthet a stressz csökkentésében, a tea polifenoljai pedig az időskori izomvesztés ellen hatásosak.

Gyulladás és baktériumok ellen is hatásos a tea

A kutatások szerint a tea csökkentheti a gyulladást jelző anyagok szintjét a szervezetben. A szájüregben különösen erős az antimikrobiális hatás, a teázás ugyanis segíthet a fogszuvasodást okozó baktériumok visszaszorításában. A vírusellenes hatásokat egyelőre főként laborban figyelték meg.