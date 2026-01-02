Ez az ital segíthet a rák és az infarktus ellen, és még az öregedést is lassíthatja

A tea leggyakrabban a szív és az anyagcsere védelmével hozható kapcsolatba. A rendszeres teafogyasztás csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, emellett mérsékli az elhízás és a kettes típusú cukorbetegség megjelenésének esélyét is. Sőt, egyes vizsgálatok alapján bizonyos daganatok kockázatát is csökkentheti - írja a Scitech Daily cikke.
Számít az elfogyasztott tea mennyisége
Az egészségvédő hatás függ az elfogyasztott tea mennyiségétől. A vizsgálatok arra a konszenzusra jutottak, hogy a mérsékelt teázás a legelőnyösebb, vagyis napi 1,5-3 csészével kell innunk az italból ahhoz, hogy védve legyünk a betegségektől. Az összhalálozás szempontjából napi körülbelül 2 csésze tea bizonyult ideálisnak.
Nem minden tea hat egyformán
A teakészítésnél a feldolgozás sokat számít. A frissen főzött teának más lehet a hatása, mint a palackozott változatoknak. Az utóbbiak gyakran rengeteg cukrot és adalékanyagot tartalmaznak, amik lenullázhatják az ital egészségvédő hatásait.
A kutatók szerint a tea legfontosabb összetevői a polifenolok. Ezek közé tartoznak többek között a katechinek, amelyek fontos szerepet játszanak a szervezet védelmében.
Szív, testsúly és anyagcsere
A vizsgálatok középpontjában a zöld tea állt, amelynek rendszeres fogyasztása mérsékelheti a magas vérnyomást, valamint javíthatja a vérzsírok szintjét is. Túlsúlyos embereknél a testsúly és a testzsír csökkenése egyaránt megfigyelhető volt. Egyes vizsgálatok már néhány hónap alatt mérhető változásokat mutattak ki.
Az agy és az izmok védelme
A gyakori teázás összefügghet a lassabb szellemi hanyatlással is. Ez főleg középkorú és idősebb felnőtteknél volt megfigyelhető.
A teában lévő teanin nevű anyag segíthet a stressz csökkentésében, a tea polifenoljai pedig az időskori izomvesztés ellen hatásosak.
Gyulladás és baktériumok ellen is hatásos a tea
A kutatások szerint a tea csökkentheti a gyulladást jelző anyagok szintjét a szervezetben. A szájüregben különösen erős az antimikrobiális hatás, a teázás ugyanis segíthet a fogszuvasodást okozó baktériumok visszaszorításában. A vírusellenes hatásokat egyelőre főként laborban figyelték meg.
A tea a rák kialakulását is gátolhatja
A kutatások szerint a tea hatása bizonyos daganatos betegségek kockázatára is kiterjedhet. Bár az emberi vizsgálatok eredményei nem minden esetben egységesek, több ráktípusnál is kedvező összefüggéseket figyeltek meg.
- A zöld tea fogyasztása kapcsolatba hozható a szájüregi rák alacsonyabb kockázatával.
- Nőknél a tüdőrák esélye is csökkenhetett,
- míg egyes vizsgálatok rendszeres teafogyasztás esetén a vastagbélrák ritkább előfordulását jelezték.
A szakértők szerint a kedvező hatások hátterében a teában található polifenolok és katechinek állhatnak, de a pontos összefüggések tisztázásához további kutatásokra van szükség.
Nem minden tea ideális, melyeket kerüljük inkább?
A hagyományos teával ellentétben a cukrozott, palackozott változatok nem védik az egészséged, sőt, egyenesen károsak lehetnek; aggályok merültek fel a bennük található növényvédőszer-maradványok, nehézfémek és mikroműanyagok miatt. Fontos megjegyezni, hogy a tea gátolhatja a vas és kalcium felszívódását, amire különösen a vegetáriánusoknak kell odafigyelniük