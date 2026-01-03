Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Olvasta már?

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

telihold

13 telihold várja a csillaglesőket 2026-ban

59 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os esztendő valódi ünnep lesz minden holdrajongó számára. Ebben az évben ugyanis nem kevesebb, mint 13 telihold ragyogja be az éjszakai eget, ami meglehetősen ritka jelenség. Emellett különleges eseményekre is számíthatunk: egy kék hold és egy lenyűgöző vérhold is felkerül az égboltra. Mindezek mellett január hónapban a farkashold is megjelenik, amely az év első teliholdjának hagyományos neve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
teliholdvérholdkék hold

Érdemes már most felkészülni erre a holdgazdag évre, hiszen ezek az események különleges alkalmakat kínálnak mind a fotósok, mind az éjszakai égbolt szerelmesei számára. Továbbá, a holdfázisok mindig is befolyásolták az emberi kultúrákat, és 2026-ban rengeteg lehetőségünk lesz megfigyelni ezeket a kozmikus ritmusokat. A tizenharmadik telihold különösen izgalmas, mivel ezt a többlet-holdat csak bizonyos években láthatjuk. 

telihold A a blood-red Moon is seen over the Caribe area in Havana, during a total eclipse, 27 October 2004. The Moon became lightly shaded by Earth's outer shadow, called the penumbra. Weather permitting the event will be visible across most of North and South America, Western Europe and Africa. This is the last total lunar eclipse until 2007. AFP PHOTO/Adalberto ROQUE (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)
A vérhold a telihold különleges típusa
Fotó: ADALBERTO ROQUE / AFP

A havi teliholdak ütemterve

Az év első teliholdja január 13-án kel fel, amelyet a hagyományok szerint farkasholdnak nevezünk. Ez a megnevezés az őslakos amerikai törzsektől származik, akik megfigyelték, hogy ebben az időszakban különösen intenzíven hallhatók a farkasok üvöltései a téli erdőkben. Ezt követően február 11-én láthatjuk a hóholdat, március 14-én pedig a féregholdat, amely a tavasz közeledtét jelzi.

Tovább haladva az évben, április 13-án érkezik a rózsaszín hold, majd május 12-én a virághold. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a nevek nem a hold tényleges színét jelölik, hanem inkább azt a természeti jelenséget vagy évszakot reprezentálják, amellyel egybeesnek. Júniusban, pontosabban június 11-én láthatjuk az eperholdat, amely a nyári napforduló közelében tűnik fel az égen.

Vérhold és kék hold 2026-ban

Az év talán legizgalmasabb eseménye a vérhold lesz, amely egy teljes holdfogyatkozás során látható. Ilyenkor a hold vörösesre színeződik, mivel a Föld légköre megtöri és szórja a napfényt, és csak a vörös hullámhosszúságú fény éri el a hold felszínét. Ez a látványos jelenség mindig különleges élményt nyújt a megfigyelők számára, különösen, ha tiszta az égbolt. Sajnos az esemény Magyarországon nem, csak Észak-Amerika, Kelet-Ázsia és Kelet-Ausztrália egyes részein látható. 

Szintén figyelemre méltó esemény lesz a kék hold megjelenése 2026-ban. Fontos tisztázni, hogy a kék hold elnevezés nem a hold színére utal, hanem arra az ritka eseményre, amikor egy naptári hónapban két telihold is megjelenik. Ez körülbelül 2-3 évente fordul elő, és 2026. május 31-én ismét szemtanúi lehetünk ennek a különleges jelenségnek. 

Az év második felében is folytatódik a teliholdak felvonulása: július 10-én a szarvashold, augusztus 9-én a tokhal hold, szeptember 8-án a kukoricahold, október 7-én a vadászhold, november 5-én a hódhold, végül pedig december 4-én és december 31-én még két telihold zárja az évet. Ez a dupla decemberi telihold teszi lehetővé, hogy 13 teliholdat számláljunk 2026-ban.

Teliholdak 2026-ban

  • Január 3.
  • Február 3.
  • Március 3.
  • Április 1.
  • Május 1. és 31.
  • Június 29.
  • Július 29.
  • Augusztus 27.
  • Szeptember 26.
  • Október 25.
  • November 24.
  • December 23.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!