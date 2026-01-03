13 telihold várja a csillaglesőket 2026-ban

Érdemes már most felkészülni erre a holdgazdag évre, hiszen ezek az események különleges alkalmakat kínálnak mind a fotósok, mind az éjszakai égbolt szerelmesei számára. Továbbá, a holdfázisok mindig is befolyásolták az emberi kultúrákat, és 2026-ban rengeteg lehetőségünk lesz megfigyelni ezeket a kozmikus ritmusokat. A tizenharmadik telihold különösen izgalmas, mivel ezt a többlet-holdat csak bizonyos években láthatjuk.

A vérhold a telihold különleges típusa

Fotó: ADALBERTO ROQUE / AFP

A havi teliholdak ütemterve

Az év első teliholdja január 13-án kel fel, amelyet a hagyományok szerint farkasholdnak nevezünk. Ez a megnevezés az őslakos amerikai törzsektől származik, akik megfigyelték, hogy ebben az időszakban különösen intenzíven hallhatók a farkasok üvöltései a téli erdőkben. Ezt követően február 11-én láthatjuk a hóholdat, március 14-én pedig a féregholdat, amely a tavasz közeledtét jelzi.

Tovább haladva az évben, április 13-án érkezik a rózsaszín hold, majd május 12-én a virághold. Érdemes megjegyezni, hogy ezek a nevek nem a hold tényleges színét jelölik, hanem inkább azt a természeti jelenséget vagy évszakot reprezentálják, amellyel egybeesnek. Júniusban, pontosabban június 11-én láthatjuk az eperholdat, amely a nyári napforduló közelében tűnik fel az égen.

Vérhold és kék hold 2026-ban

Az év talán legizgalmasabb eseménye a vérhold lesz, amely egy teljes holdfogyatkozás során látható. Ilyenkor a hold vörösesre színeződik, mivel a Föld légköre megtöri és szórja a napfényt, és csak a vörös hullámhosszúságú fény éri el a hold felszínét. Ez a látványos jelenség mindig különleges élményt nyújt a megfigyelők számára, különösen, ha tiszta az égbolt. Sajnos az esemény Magyarországon nem, csak Észak-Amerika, Kelet-Ázsia és Kelet-Ausztrália egyes részein látható.

Szintén figyelemre méltó esemény lesz a kék hold megjelenése 2026-ban. Fontos tisztázni, hogy a kék hold elnevezés nem a hold színére utal, hanem arra az ritka eseményre, amikor egy naptári hónapban két telihold is megjelenik. Ez körülbelül 2-3 évente fordul elő, és 2026. május 31-én ismét szemtanúi lehetünk ennek a különleges jelenségnek.