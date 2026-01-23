Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

Amikor étkezünk, szervezetünk a felesleges kalóriákat – különösen a szénhidrátokból és zsírokból származókat – trigliceridekké alakítja. Bár az életmódváltás az elsődleges védekezési vonal, súlyosabb esetekben, amikor a diéta már nem elég, egy új vérzsírcsökkentő gyógyszer bevetése válhat szükségessé a tartósan magas trigliceridszint kezelésére. Ez az új készítmény a TLC-2716 kódnevet viseli, és az eddigi eredmények alapján új reményt adhat a betegeknek.

Így tisztítja az ereket a TLC-2716: az új vérzsírcsökkentő gyógyszer áttörést hozhat a magas trigliceridszint visszaszorításában, kulcsszerepet játszva ezzel a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése során.

Fotó: Google Gemini AI

Új vérzsírcsökkentő gyógyszer: miért veszélyes a magas trigliceridszint?

A trigliceridek olyan zsírok, amelyeket a testünk energiaforrásként raktároz el. Ha azonban a szervezet több zsírt termel, mint amennyit fel tud dolgozni, ezek felhalmozódnak a vérben. Ez az állapot a hipertrigliceridémia, amely szorosan összefügg a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából kritikus kockázatokkal, mint például a stroke vagy a hasnyálmirigy-gyulladás.

A probléma gyökere gyakran a zsírszállítás egyensúlyának felborulása. Ha a máj túl sok zsírt küld a véráramba, az olyan súlyos állapotokhoz vezethet, mint a metabolikus diszfunkcióval társuló steatotikus májbetegség.

A Máj X Receptor (LXR) szerepe és egy nem várt "bökkenő"

A kutatók figyelme a Máj X Receptor (LXR) nevű fehérjére irányult, amely a zsíranyagcsere egyik főszabályozója. Ha az LXR túl aktív, a vérzsírszint emelkedik. Logikusnak tűnne tehát ezt a receptort blokkolni, ám eddig volt egy komoly akadály:

a Máj X Receptor az egész testben jelen van, és más szövetekben fontos védőfunkciókat lát el. Ha teljesen kikapcsolják, az súlyos mellékhatásokkal járhat.

A megoldás: célzott csapás a TLC-2716 segítségével

Az Johan Auwerx és Mani Subramanian vezette kutatócsoport áttörése abban rejlik, hogy kifejlesztettek egy olyan vegyületet (TLC-2716), amely szelektíven, főként csak a májban és a belekben fejti ki hatását.

Ez az új vérzsírcsökkentő gyógyszer nem egyszerű blokkolóként működik. A szaknyelv úgynevezett "inverz agonistának" hívja. Hogy ezt közérthetően elmagyarázzuk: míg egy blokkoló (antagonista) csak megakadályozza a kapcsoló felkapcsolását, addig az inverz agonista aktívan az ellenkező irányba tolja a folyamatot, mintha egy fényerőszabályzót tekernénk lefelé.