Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

gyógyszer

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A tudósok megtalálták a módját a máj központi zsírszabályozó útvonalának finomhangolására, ami fontos lépést jelenthet az anyagcsere-betegségek kezelésében. Ez az ígéretes, új vérzsírcsökkentő gyógyszer a kutatások szerint képes jelentősen csökkenteni a káros triglicerideket, miközben megőrzi a szervezet jótékony koleszterinfunkcióit.
gyógyszerbetegségvérzsírcsökkentő gyógyszerszív- és érrendszeri betegségekszív- és érrendszer

Amikor étkezünk, szervezetünk a felesleges kalóriákat – különösen a szénhidrátokból és zsírokból származókat – trigliceridekké alakítja. Bár az életmódváltás az elsődleges védekezési vonal, súlyosabb esetekben, amikor a diéta már nem elég, egy új vérzsírcsökkentő gyógyszer bevetése válhat szükségessé a tartósan magas trigliceridszint kezelésére. Ez az új készítmény a TLC-2716 kódnevet viseli, és az eddigi eredmények alapján új reményt adhat a betegeknek.

Így tisztítja az ereket a TLC-2716: az új vérzsírcsökkentő gyógyszer áttörést hozhat a magas trigliceridszint visszaszorításában, kulcsszerepet játszva ezzel a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése során.
Így tisztítja az ereket a TLC-2716: az új vérzsírcsökkentő gyógyszer áttörést hozhat a magas trigliceridszint visszaszorításában, kulcsszerepet játszva ezzel a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése során.
Fotó: Google Gemini AI

Új vérzsírcsökkentő gyógyszer: miért veszélyes a magas trigliceridszint?

A trigliceridek olyan zsírok, amelyeket a testünk energiaforrásként raktároz el. Ha azonban a szervezet több zsírt termel, mint amennyit fel tud dolgozni, ezek felhalmozódnak a vérben. Ez az állapot a hipertrigliceridémia, amely szorosan összefügg a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából kritikus kockázatokkal, mint például a stroke vagy a hasnyálmirigy-gyulladás.

A probléma gyökere gyakran a zsírszállítás egyensúlyának felborulása. Ha a máj túl sok zsírt küld a véráramba, az olyan súlyos állapotokhoz vezethet, mint a metabolikus diszfunkcióval társuló steatotikus májbetegség.

A Máj X Receptor (LXR) szerepe és egy nem várt "bökkenő"

A kutatók figyelme a Máj X Receptor (LXR) nevű fehérjére irányult, amely a zsíranyagcsere egyik főszabályozója. Ha az LXR túl aktív, a vérzsírszint emelkedik. Logikusnak tűnne tehát ezt a receptort blokkolni, ám eddig volt egy komoly akadály: 

a Máj X Receptor az egész testben jelen van, és más szövetekben fontos védőfunkciókat lát el. Ha teljesen kikapcsolják, az súlyos mellékhatásokkal járhat.

A megoldás: célzott csapás a TLC-2716 segítségével

Az Johan Auwerx és Mani Subramanian vezette kutatócsoport áttörése abban rejlik, hogy kifejlesztettek egy olyan vegyületet (TLC-2716), amely szelektíven, főként csak a májban és a belekben fejti ki hatását.

Ez az új vérzsírcsökkentő gyógyszer nem egyszerű blokkolóként működik. A szaknyelv úgynevezett "inverz agonistának" hívja. Hogy ezt közérthetően elmagyarázzuk: míg egy blokkoló (antagonista) csak megakadályozza a kapcsoló felkapcsolását, addig az inverz agonista aktívan az ellenkező irányba tolja a folyamatot, mintha egy fényerőszabályzót tekernénk lefelé.

A kutatók genetikai adatok elemzésével igazolták, hogy a májban lévő LXR-alfa variáns a felelős a magas trigliceridszint kialakulásáért, így a TLC-2716 pontosan ott hat, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A klinikai vizsgálat eredményei: mit mutatnak a számok?

A Nature Medicine-ben publikált tanulmány szerint az I-es fázisú klinikai vizsgálat eredményei rendkívül biztatóak:

  • A legmagasabb dózist (12 mg) kapó résztvevőknél a trigliceridszint akár 38,5%-kal is csökkent.
  • Az étkezés utáni "maradék" koleszterin szintje drámai mértékben, 61%-kal esett vissza.
  • A gyógyszer hatékonyan támogatta a koleszterinszint csökkentés folyamatát anélkül, hogy más, lipidcsökkentő szereket használtak volna.

A biztonsági vizsgálatok igazolták, hogy a TLC-2716 nagyrészt a májban és a bélrendszerben marad, így elkerüli a korábbi hatóanyagok kockázatos szisztémás mellékhatásait.

Hogyan tovább?

Az első eredmények alapján ez az új vérzsírcsökkentő gyógyszer hatékony kiegészítője lehet a jövőbeni terápiáknak, különösen a metabolikus diszfunkcióval társuló steatotikus májbetegségben szenvedők számára. Bár további, nagyobb létszámú II-es fázisú tesztekre van szükség, a klinikai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy megvan az első bizonyíték a koncepció működőképességére embereknél is. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése terén ez a célzott megközelítés a jövőben új korszakot nyithat.

 

