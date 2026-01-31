Vészhelyzet a kozmoszban: hogyan kezelik a beteg asztronautákat az űrben?

A négy űrhajós a hazatérése után sajtótájékoztatót tartott , ahol ugyan nem részletezték, ki betegedett meg és mi volt a küldetés megszakításának orvosi oka. Arról azonban beszéltek, hogy a fedélzeti ultrahang-berendezésnek kulcsszerepe volt a vészhelyzet felismerésében és monitorozásában.
Mike Fincke azt mondta: már előtte is rendszeresen használták a készüléket, hogy a szervezetük változásait figyeljék vele.
Amikor rájöttünk, hogy gond van, nagyon jól jött a kis gép. Olyannyira hasznos volt, hogy minden űrrepülésen ott kellene lennie a fedélzeten. Persze épp a vészhelyzetek elkerülése érdekében van annyi orvosi vizsgálat az űrrepülések előtt, de néha történnek váratlan események.
Melyek is ezek az egészségügyi helyzetek?
Az űrhajósok leggyakoribb betegségei
Egy 2015-ös vizsgálat azt állapította meg, hogy a Nemzetközi Űrállomáson átlagosan heti 10 adag, vény nélkül kapható gyógyszer fogyott fejenként.
Az asztronauták a következő problémákra panaszkodnak:
- A bőr irritációja 25-ször gyakrabban fordult elő az űrben, mint a Földön. Az űrállomás levegője hideg és száraz, és a tisztálkodás is főleg nedves törlőkendőkkel történik, ezért sok asztronauta panaszkodik kiszáradt bőrre, kiütésekre és a bőrsérülések lassú gyógyulására.
- Ezzel összefüggésben gyakori panasz a kéz sérülése. Ezt főleg a modulok közti közlekedéskor szerzik az űrhajósok, amikor belekapaszkodnak egy rögzített tárgyba, vagy alkatrészbe, és ennek segítségével lendítik magukat előre. De olyankor is gyakran elvágják a kezüket, amikor szerelik a berendezéseket. A harmadik veszélyforrás a kezekre pedig a tornaeszközök használata, pedig ezeket épp az egészségük megőrzése érdekében kell rendszeresen igénybe venni.
- A vérbőség szinte minden űrhajóst érint, különösen a küldetések első időszakában. Gravitáció nélkül a vér nem lefelé tart a szervezetben, hanem a fej irányába, ezért fújódik fel az arc és ezért folyik az asztronauták orra is. Az állandó orrfolyást „űrszipogásnak” hívják a személyzetek. A vérbőség gyakran fejfájást, étvágytalanságot és álmatlanságot okoz.
- Az álmatlanság önmagában is nagy gondot jelent. Az ISS 90 percenként kerüli meg a Földet, ami azt jelenti, hogy naponta tizenhatszor megy le és kel fel a Nap a fedélzeten. Ez teljes mértékben felborítja a cirkadián ritmust, az ember természetes biológiai óráját. Ehhez járul még a berendezések folyamatos háttérzaja, az extrém szűk személyes tér és az űrrepülés stressze. Ezért az asztronauták egy-két órával kevesebbet alszanak, mint a Földön.
- Érdekesség, hogy gyakoriak a váz- és izomrendszeri betegségek, kötőszöveti betegségek, a húzódások, esetleg rándulások az űrben. A NASA statisztikái szerint minden egyes repülési napra 0.02 ilyen esemény esik.
Vészhelyzet az űrsétákon
Még ennél is kockázatosabbak az űrséták (EVA). Persze, nem csak azért, mert az asztronauták elhagyják a biztonságos űrállomást, hanem mert a hűtő-fűtőberendezéssel és elektronikával ellátott űrruhájuk is okozhat egészségügyi problémákat. A NASA eddig űrsétánként 0.26 sérülést regisztrált.
2013-ban a kanadai Chris Hadfield, aki óriási népszerűségre tett szert a közösségi médiában , élete első űrsétáját hajtotta végre, amikor a sisak páramentesítő folyadékjának egy cseppje az egyik szemébe került. Az olajos-szappanos oldat azonnal szúró fájdalmat és erős könnyezést okozott. Az űrben persze nem lehet megdörzsölni a szemet, és vízzel sem lehet kiöblíteni, így Hadfield nem tehetett mást, mint tűrte a fájdalmat, miközben potyogtak a könnyei.
Igen ám, de könnycseppjei nem lefolytak az arcán, mint ahogy a Földön történt volna, hanem felfújódtak, és rátapadtak az arcára, mint a mágnes a fémre.
Az egyik ilyen csepp, amely összekeveredett a páramentesítővel, az orra fölött átfolyt a másik szemébe.
Gyakorlatilag megvakultam a világűrben, az űrsétán, de a kiképzés miatt el tudtam kerülni a pánikot. Arra gondoltam, oké, nem látok, de hallani hallok, és beszélni is tudok. A társam, Scott Parazynski, itt van velem, és ha szólok neki, akár vissza is tud vinni engem a légzsilipbe, mint egy zsákot, meg se kell mozdulnom. Aztán rájöttem, hogy minél többet könnyezem, annál inkább kitisztul a szemem. A végén visszatért a látásom.
A súlyos incidens óta drogériában kapható szemcsepp is van az ISS fedélzetén.
Amikor majdnem vízbe fulladt egy űrhajós az űrsétán
Ugyanebben az évben, néhány hónappal később azonban már közvetlen életveszélyt okozott az űrruha.
2013. július 16-án a 36 éves Luca Parmitano, az ISS legfiatalabb űrhajósa rutin űrsétára készült. A társával karbantartási műveleteket kellett végrehajtaniuk az űrben. Alig egy héttel korábban már elhagyta az űrállomást egy hasonló feladatnál, és akkor pár csepp víz került a sisakjába. Amikor visszatért a fedélzetre, az asztronauták megvizsgálták a szkafanderét, és arra jutottak, hogy az ivóvizes zacskó lehetett a ludas. A houstoni irányítás nyugtázta a dolgot, majd következett az újabb EVA.
Csakhogy Parmitano sisakjában ismét megjelentek a vízcseppek.
Először a tarkóján érezte a vizet. Azonnal ellenőrizte a kicserélt ivóvizes zacskót, szívott a csövéből, és nem talált rendellenességet a működésében. Parmitano tudta, hogy a szkafanderben rengeteg folyadék van, amely a hűtést és a fűtést szolgálja, de az egy zárt rendszer, abból nem kerülhet ki semmi. Jelentette az irányításnak:
Houston, nagyon vizes a rádiós sapkám. Nem izzadság, ez valami más. Megkóstoltam, ez nem ivóvíz, nagyon rossz, fémes íze van, és nagyon hideg.
Aztán folytatta volna a munkát, de az irányítók úgy döntöttek, az a biztonságos, ha az asztronauták visszatérnek az űrállomásra. Parmitano fejjel lefelé fordult – már amennyiben van ilyen az űrben – és ekkor egy hatalmas vízbuborék a fejéről az arcára csúszott.
A kialakult buborék majdnem beterítette az arcát, és rátapadt, mint az Alien sci fi mozikban az arctámadó szörny az áldozataira. Emiatt alig tudott tájékozódni, és attól félt, az orrába fogja szívni a vizet.
A sisak felső része megtelt vízzel. Nem voltam benne biztos, hogy a következő belégzéskor levegővel és nem folyadékkal töltöm meg a tüdőmet.
Parmitano szinte vakon tapogatózva indult vissza a légzsilipig, amíg a társa összeszedte a szerszámaikat. Már azon gondolkodott, rövid időre megnyitja a szelepet a sisakján, hogy kiengedje a víz egy részét, mire eszébe jutott, hogy a biztonsági rögzítő-kábelében van csörlő, amely visszahúzza őt a zsilip mellé. Végül így jutott vissza az űrállomásra. Amikor bemászott a légzsilipbe, már a több liter víz árasztotta el a sisakját, és elromlott a rádiós sapkájába épített érzékeny kommunikációs rendszer. Ezért hiába próbált rádiózni, senki nem hallotta. A társa, Chris Cassidy ezt jelentette Houstonnak:
Rengeteg a víz a sisakjában. A szemében van, az orrában, a szájában. Luca, szorítsd meg a kezem, ha jól vagy… Houston, nem tudja megcsinálni. Borzasztó rosszul néz ki.
Az ISS három másik űrhajósa időben ki tudta nyitni a légzsilip belső ajtaját, és gyorsan levették róla a sisakot. Parmitano csak ekkor tudott megszabadulni az életveszélyes, hatalmas buboréktól.
Mint később kiderült, a hűtőrendszer hibásodott meg, és egy eltömődött cső, illetve egy elromlott szivattyú miatt került a folyadék az űrhajós sisakjába.
Luca Parmitano 2018-ben visszatért a Nemzetközi Űrállomásra, és egy évet töltött ott.
Az alábbi videón a majdnem katasztrófával végződött űrséta látható.