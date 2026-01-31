Vészhelyzet a kozmoszban: hogyan kezelik a beteg asztronautákat az űrben?

Amikor majdnem vízbe fulladt egy űrhajós az űrsétán

Ugyanebben az évben, néhány hónappal később azonban már közvetlen életveszélyt okozott az űrruha.

Luca Parmitano, az olasz űrhajós majdnem megfulladt az űrruhájában

Fotó: NASA

2013. július 16-án a 36 éves Luca Parmitano, az ISS legfiatalabb űrhajósa rutin űrsétára készült. A társával karbantartási műveleteket kellett végrehajtaniuk az űrben. Alig egy héttel korábban már elhagyta az űrállomást egy hasonló feladatnál, és akkor pár csepp víz került a sisakjába. Amikor visszatért a fedélzetre, az asztronauták megvizsgálták a szkafanderét, és arra jutottak, hogy az ivóvizes zacskó lehetett a ludas. A houstoni irányítás nyugtázta a dolgot, majd következett az újabb EVA.

Csakhogy Parmitano sisakjában ismét megjelentek a vízcseppek.

Először a tarkóján érezte a vizet. Azonnal ellenőrizte a kicserélt ivóvizes zacskót, szívott a csövéből, és nem talált rendellenességet a működésében. Parmitano tudta, hogy a szkafanderben rengeteg folyadék van, amely a hűtést és a fűtést szolgálja, de az egy zárt rendszer, abból nem kerülhet ki semmi. Jelentette az irányításnak:

Houston, nagyon vizes a rádiós sapkám. Nem izzadság, ez valami más. Megkóstoltam, ez nem ivóvíz, nagyon rossz, fémes íze van, és nagyon hideg.

Aztán folytatta volna a munkát, de az irányítók úgy döntöttek, az a biztonságos, ha az asztronauták visszatérnek az űrállomásra. Parmitano fejjel lefelé fordult – már amennyiben van ilyen az űrben – és ekkor egy hatalmas vízbuborék a fejéről az arcára csúszott.

A buborék akkor tapadt az asztronauta arcára, amikor megváltoztatta a testhelyzetét

Fotó: NASA

A kialakult buborék majdnem beterítette az arcát, és rátapadt, mint az Alien sci fi mozikban az arctámadó szörny az áldozataira. Emiatt alig tudott tájékozódni, és attól félt, az orrába fogja szívni a vizet.

A sisak felső része megtelt vízzel. Nem voltam benne biztos, hogy a következő belégzéskor levegővel és nem folyadékkal töltöm meg a tüdőmet.

Parmitano szinte vakon tapogatózva indult vissza a légzsilipig, amíg a társa összeszedte a szerszámaikat. Már azon gondolkodott, rövid időre megnyitja a szelepet a sisakján, hogy kiengedje a víz egy részét, mire eszébe jutott, hogy a biztonsági rögzítő-kábelében van csörlő, amely visszahúzza őt a zsilip mellé. Végül így jutott vissza az űrállomásra. Amikor bemászott a légzsilipbe, már a több liter víz árasztotta el a sisakját, és elromlott a rádiós sapkájába épített érzékeny kommunikációs rendszer. Ezért hiába próbált rádiózni, senki nem hallotta. A társa, Chris Cassidy ezt jelentette Houstonnak:

Rengeteg a víz a sisakjában. A szemében van, az orrában, a szájában. Luca, szorítsd meg a kezem, ha jól vagy… Houston, nem tudja megcsinálni. Borzasztó rosszul néz ki.

Az ISS három másik űrhajósa időben ki tudta nyitni a légzsilip belső ajtaját, és gyorsan levették róla a sisakot. Parmitano csak ekkor tudott megszabadulni az életveszélyes, hatalmas buboréktól.