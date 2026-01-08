Hírlevél
A tudósok is a fejüket vakarják, a 3I/ATLAS üstökös furcsa tulajdonságai újabb kérdéseket vetnek fel

1 órája
A NASA Europa Clipper űrszondája rendkívüli eseménynek lett tanúja útja során, amikor váratlanul találkozott a 3I/ATLAS csillagközi üstökössel. Ez a különleges esemény lehetőséget kínált a tudósoknak arra, hogy közelebbről tanulmányozzák ezt a rejtélyes üstököst. Az Europa Ultraviolet Spectrograph műszer egyedülálló megfigyeléseket végezhetett, amelyek hozzájárulnak a csillagközi objektumok megértéséhez.
Ez a találkozás tökéletesen demonstrálja az űrkutatás váratlan lehetőségeit. Miközben az Europa Clipper elsődleges célja a Jupiter jeges holdja, az Europa titkainak feltárása, a misszió rugalmassága lehetővé teszi, hogy más érdekes jelenségeket is vizsgáljon. Így sikerült meghökkentő képet készíteni a 3I/ATLAS üstökösről. 

A 3I/ATLAS csillagközi üstökösről a Nemzetközi Gemini Obszervatórium által készített fotó.
Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Képfeldolgozás: J. Miller és M. Rodriguez (Nemzetközi Gemini Obszervatórium/NSF NOIRLab)/T.A. Rector (Alaszkai Egyetem, Anchorage/NSF NOIRLab)/M. Zamani (NSF NOIRLab)

Zavarba ejtő üstökös

Dr. Kurt Retherford, az Europa Ultraviolet Spectrograph vezető tudósa, nyíltan beszélt a megfigyelések során szerzett tapasztalatokról. 

Még mindig a fejünket vakarjuk néhány dolog miatt, amit látunk 

nyilatkozta a kutató, utalva az üstökös váratlan tulajdonságaira. A 3I/ATLAS olyan jellemzőket mutat, amelyek kihívást jelentenek a jelenlegi tudományos elméleteknek. 

A kutatócsoport különösen érdeklődik az üstökös csóvájának összetétele iránt. 

Az ultraibolya spektroszkópia révén ugyanis a tudósok képesek elemezni, hogy milyen elemek és vegyületek alkotják ezt a lenyűgöző képződményt. Az első eredmények máris meglepő eltéréseket mutatnak a naprendszerbeli üstökösökhöz képest, ami megerősíti a 3I/ATLAS különleges, csillagközi eredetét. 

A csillagközi üstökös egyedi jellemzői és titkai

A 3I/ATLAS nem egy mindennapi égitest, hanem egy olyan objektum, amely más csillagrendszerből érkezett a miénkbe. 

Ennek megfelelően összetétele és viselkedése jelentősen eltérhet a naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől. Az Europa Clipper műszerei pontosan ezeket a különbségeket igyekeznek azonosítani és dokumentálni. 

Az üstökös csóvájának tanulmányozása kulcsfontosságú információkat szolgáltat az intersztelláris anyag természetéről. A csóva ugyanis akkor képződik, amikor az üstökös a Nap közelébe ér, és a felszínéről anyag párolog el. Következésképpen a csóva összetétele tükrözi az üstökös belső szerkezetét és kémiai felépítését, amely egy távoli csillagrendszer körülményeiről árulkodik.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös látható ezen a kompozit felvételen, amelyet a NASA Europa Clipper űrszondájának ultraibolya spektrográfja (Europa-UVS) készített 2025. november 6-án, mintegy 164 millió kilométeres távolságból.
A 3I/ATLAS csillagközi üstökös látható ezen a kompozit felvételen, amelyet a NASA Europa Clipper űrszondájának ultraibolya spektrográfja (Europa-UVS) készített 2025. november 6-án, mintegy 164 millió kilométeres távolságból.
Fotó: NASA/JPL-Caltech/SwRI

Az Europa Clipper misszió tágabb jelentősége

Habár az Europa Clipper elsődleges célpontja Jupiter holdja, a NASA tudósai mindig nyitottak a tudományos lehetőségek kihasználására. Az Europa Ultraviolet Spectrograph ugyanis nem csak a hold felszínét vizsgálhatja, hanem más érdekességeket is képes detektálni. Ezért amikor a 3I/ATLAS lehetőség adódott, a csapat azonnal reagált.

  • Ez a rugalmasság jellemzi a modern űrkutatást, ahol a missziókat úgy tervezik, hogy többcélúak legyenek.
  • Mindezek mellett az ilyen megfigyelések nem csak tudományos értéket képviselnek, hanem segítenek tesztelni és kalibrálni a műszereket is.
  • Végül pedig a csillagközi objektumok tanulmányozása közelebb visz minket annak megértéséhez, hogy milyen egyedi a saját naprendszerünk, és milyen változatos lehet a világegyetem.

 

