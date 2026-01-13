A következő égi szenzáció? A C/2025 R3 (PanSTARRS) mindent felforgathat 2026-ban

A csillagászati közösség figyelme egyre inkább egy újonnan felfedezett égitest, a C/2025 R3 (PanSTARRS) felé fordul. A kutatók a Hawaii-szigeteken működő Pan-STARRS teleszkóprendszer segítségével azonosították ezt az objektumot, amely jelenleg még a Naprendszerünk távoli vidékein jár. Az első pályaszámítások és fényességbecslések azonban azonnal felkeltették a szakértők érdeklődését. Az üstökös jelenleg még halvány, de pályája arra utal, hogy a Naphoz közeledve drámai módon kifényesedhet.

Így nézett ki a tavalyi legfényesebb üstökös, a Comet C/2025 A6 Lemmon. A csillagászok remélik, hogy a C/2025 R3 (PanSTARRS) legalább ilyen látványos lesz

Fotó: DIETMAR STIPLOVSEK / APA-PictureDesk

Miért lehet ez a 2026-os „nagy üstökös"?

Ezt a várakozást tovább fokozza, hogy az objektum pályája rendkívül kedvező helyzetbe hozhatja a Földhöz és a Naphoz viszonyítva a jövő év folyamán. A csillagászok folyamatosan figyelik az üstökös aktivitását, mivel a gáz- és porkibocsátás mértéke határozza majd meg a végső látványt. Ha az üstökös magja elég aktívnak bizonyul, és nem esik szét a Nap hőjétől, akkor egy igazán emlékezetes égi show-ban lehet részünk. A jelenlegi modellek szerint az objektum fényessége elérheti azt a szintet, amelynél már nemcsak távcsövekkel, hanem akár szabad szemmel is megcsodálhatjuk az éjszakai égbolton.

A „nagy üstökös” kifejezést a csillagászok nem használják könnyelműen; ezt a címet csak azok az égitestek érdemlik ki, amelyek kivételes fényességet érnek el és hosszú ideig dominálják az éjszakai eget. A szakértők szerint a C/2025 R3 (PanSTARRS) rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel esélyes lehet erre a rangos címre, így sokan már most a potenciális 2026-os „nagy üstökös"-ként emlegetik. A napsúroló pályája miatt intenzív párolgásnak indulhat, ami hatalmas és fényes csóvát eredményezhet.

Azonban a csillagászat története tele van olyan üstökösökkel, amelyek ígéretesnek indultak, de végül csalódást okoztak. Ezért a tudósok óvatos optimizmussal kezelik a helyzetet. Fontos megérteni, hogy egy üstökös fényessége számos tényezőtől függ: a mag összetételétől, a forgásától és attól, hogy pontosan milyen közel kerül a Naphoz. Mindazonáltal, ha a C/2025 R3 (PanSTARRS) követi a legoptimistább előrejelzéseket, akkor fényessége vetekedhet a legutóbbi évek leglátványosabb üstököseivel, sőt, akár túl is szárnyalhatja azokat. A láthatósága különösen az északi féltekén élők számára lehet kedvező.