Kidobott pénz a tabletta? Kiderült, mi a vashiány leghatékonyabb ellenszere

Az egy dózisban intravénásan beadott vas-dextrán komplex jelenti a leginkább költséghatékony megoldást az erős menstruációs vérzéssel összefüggő vashiányos vérszegénységben szenvedő nők számára – állítja a Blood Advances hematológiai szakfolyóiratban frissen napvilágot látott közlemény.

Van hatékonyabb módszer a vashiány kezelésére.

Fotó: Google Gemini AI

„Általában szájon át szedhető vaskészítményeket adnak a kezelés első vonalában, mert látszólag ez az olcsóbb és kényelmesebb – fejtette ki Daniel Wang, a tanulmány egyik szerzője és a Yale Egyetem orvosi fakultásának negyedéves medikusa, aki jelenleg az Amerikai Hematológiai Társaság ösztöndíjának köszönhetően egy teljes évre a kutatásnak szentelheti idejét. –

Mi azonban arra jutottunk, hogy ebben a betegcsoportban az intravénás vaspótlást kellene első vonalbeli kezelésnek tekinteni, mivel ez mutatja a legkedvezőbb költség-haszon arányt, és lényegesen javít a páciensek életminőségén.”

Rengeteg nőt érint a vashiányos vérszegénység

Az egész világon a nők közel egyharmadát érinti a vashiányos vérszegénység, vagyis az az állapot, amikor a szervezet nem rendelkezik elégséges vaskészlettel a kellő mennyiségű hemoglobin előállításához. A hemoglobin a vörösvérsejtekben található fehérje, amely azért felelős, hogy a tüdőbe jutó oxigént a test többi részébe szállítsa.

A hemoglobin lelke a hem nevű, fehérjeláncba ágyazott szerves vaskomplex, amely a tüdőben megköti, a szövetekben pedig elengedi az oxigént. A vashiányos vérszegénységben szenvedők szervezete nem jut elég oxigénhez, ami egy sor kellemetlen következménnyel – extrém fáradékonysággal, légszomjjal, mellkasi fájdalommal, illetve az egyéb fennálló egészségügyi problémák súlyosbodásával – járhat.

Azoknál a nőknél, akik havonta 80 milliliternél több vért veszítenek a menstruációval, különösen nagy a vashiányos vérszegénység kialakulásának kockázata.

„Ezek a páciensek legtöbbször nem is kerülnek be az egészségügyi rendszer látókörébe: nem diagnosztizálják őket, nem részesülnek ellátásban, és tartósan negatív vasmérleggel kénytelenek élni – hangsúlyozta Wang. – Amikor aztán egy ilyen páciens várandós lesz, még tovább növekszik a szervezetének vasigénye, hiszen már nemcsak az anyai, hanem a magzati szervezetet is el kell látnia, és ennek messze kiható következményei vannak a gyermek további fejlődésére nézve.

Ezért kulcsfontosságú, hogy megtaláljuk azt a leghatékonyabb orvosi beavatkozást, amellyel feltölthetjük a vaskészleteiket.”

Mi a baj a vastablettákkal?

Az Egyesült Államokban és a világ számos részén a vashiányos vérszegénység első vonalbeli kezelése szájon át bevehető vaskészítményekkel történik, mivel ezek könnyen elérhetők és beszedhetők, és kisebb egyszeri költséget jelentenek. A szájon át szedett vas ugyanakkor számottevő emésztőszervi mellékhatásokat okoz, és tökéletlen felszívódása okán kevésbé hatékonyan pótolja a szervezet vasdeficitjét. Az intravénásan beadott vas ezzel szemben száz százalékban hasznosul, és rendszerint teljesen mellékhatásmentes. Mindezen előnyei ellenére az USA-ban a jelentős menstruációs vérveszteséggel és vashiányos vérszegénységgel küzdő nők csak átlagosan 4.4 évvel a tünetek jelentkezése és 1.4 évvel a diagnózis felállítása után kapják meg az első vaskészítmény-infúziójukat.