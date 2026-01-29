Nincs menekvés: ha ez a folyamat beindul, a legrosszabb rémálmaink válnak valóra

Versenyfutás a Végítélet-gleccser olvadásának megértéséért

Bár a jégolvadás ténye vitathatatlan, a folyamat pontos mechanizmusa – különösen a jégfelszín alatt – még mindig nagyrészt feltáratlan. A mostani antarktiszi kutatóexpedíció célja éppen az, hogy feltérképezze ezeket a rejtett folyamatokat - írja a Daily Mail.

A kutatók egy speciális, a British Antarctic Survey (Brit Antarktiszi Kutatóprogram) által kifejlesztett eljárással forró vizet használnak a fúráshoz. A 90 Celsius-fokos vízzel mintegy 1000 méter mély lyukat olvasztanak a jégbe, hogy azon keresztül érzékelőket juttassanak le a mélybe.

A szakemberek a "érintkezési vonal" (grounding line) közelében vizsgálódnak. Ez az a kritikus zóna, ahol a gleccser elválik a tengerfenéktől, és úszó jéggé válik.

Itt a legintenzívebb a klímaváltozás hatása: a melegedő óceánvíz alulról emészti a jeget, de eddig nem voltak közvetlen adataink erről a régióról.

Extrém körülmények az Antarktiszon

A misszió valóságos logisztikai rémálom. A Thwaites-gleccser felszíne tele van életveszélyes hasadékokkal, ezért a felszerelést – összesen több mint 40 fordulóval – helikopterekkel kellett a helyszínre szállítani, miután egy robotjárművel feltérképezték a biztonságos leszállóhelyeket. A British Antarctic Survey és a Korea Polar Research Institute (Koreai Sarkkutató Intézet) szakemberei folyamatos küzdelmet vívnak az elemekkel: a fúrt lyukak a dermesztő hidegben 1-2 nap alatt újra befagynak, így a munkát folyamatosan újra kell kezdeni.