Nincs menekvés: ha ez a folyamat beindul, a legrosszabb rémálmaink válnak valóra

A tudományos körökben Thwaites-gleccserként ismert jégfolyam, amelyet instabilitása miatt a köznyelv csak Végítélet-gleccserként emleget, a Föld egyik leggyorsabban változó természeti képződménye. A méreteit tekintve Nagy-Britanniával vetekedő jégóriás az Antarktisz nyugati részén helyezkedik el, és kulcsszerepet játszik a globális felmelegedés okozta tengerszint-változásokban.
A jégtömeg összeomlása 65 centiméteres tengerszint-emelkedést okozna, veszélybe sodorva a part menti településeket és közösségeket.
De nem ez az egyetlen veszély. A „dugóként” működő Thwaites-gleccser eltűnése szabad utat nyitna a Nyugat-Antarktisz jégtakarója előtt is.
A láncreakció végeredménye akár több méteres vízszintemelkedés is lehet, ezért a gleccser viselkedésének megértése létfontosságú az emberiség számára.
Versenyfutás a Végítélet-gleccser olvadásának megértéséért
Bár a jégolvadás ténye vitathatatlan, a folyamat pontos mechanizmusa – különösen a jégfelszín alatt – még mindig nagyrészt feltáratlan. A mostani antarktiszi kutatóexpedíció célja éppen az, hogy feltérképezze ezeket a rejtett folyamatokat - írja a Daily Mail.
A kutatók egy speciális, a British Antarctic Survey (Brit Antarktiszi Kutatóprogram) által kifejlesztett eljárással forró vizet használnak a fúráshoz. A 90 Celsius-fokos vízzel mintegy 1000 méter mély lyukat olvasztanak a jégbe, hogy azon keresztül érzékelőket juttassanak le a mélybe.
A szakemberek a "érintkezési vonal" (grounding line) közelében vizsgálódnak. Ez az a kritikus zóna, ahol a gleccser elválik a tengerfenéktől, és úszó jéggé válik.
Itt a legintenzívebb a klímaváltozás hatása: a melegedő óceánvíz alulról emészti a jeget, de eddig nem voltak közvetlen adataink erről a régióról.
Extrém körülmények az Antarktiszon
A misszió valóságos logisztikai rémálom. A Thwaites-gleccser felszíne tele van életveszélyes hasadékokkal, ezért a felszerelést – összesen több mint 40 fordulóval – helikopterekkel kellett a helyszínre szállítani, miután egy robotjárművel feltérképezték a biztonságos leszállóhelyeket. A British Antarctic Survey és a Korea Polar Research Institute (Koreai Sarkkutató Intézet) szakemberei folyamatos küzdelmet vívnak az elemekkel: a fúrt lyukak a dermesztő hidegben 1-2 nap alatt újra befagynak, így a munkát folyamatosan újra kell kezdeni.
Dr. Peter Davis, a British Antarctic Survey oceanográfusa szerint most először nyílik lehetőség arra, hogy valós időben figyeljék meg, mit tesz a meleg óceánvíz a jéggel egy kilométeres mélységben. Ezek az adatok elengedhetetlenek, hogy pontosabb képet kapjunk arról, milyen ütemben zajlik a globális felmelegedés okozta olvadás, és mennyi időnk van felkészülni a súlyos következményekre.