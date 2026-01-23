Vércukormérés hidegben – mire figyeljünk a pontos eredményekért?

Miért fontos az önellenőrzés? Ma már nagyon sok cukorbeteg alkalmaz szöveti cukormonitorozó szenzort (CGM), ami egy egyszerű, felkarra vagy hasra rögzíthető, akár 14 napig viselhető eszköz. Ezzel a szövetközti folyadékban gyakorlatilag folyamatosan mérhető a vércukorszint. Így a cukorbeteg páciens szinte azonnal láthatja, hogyan hat a vércukrára egy-egy étkezés, a mozgás, ezáltal kivédheti például a hipoglikémiát is. A dietetikus és a diabetológus pedig az ujjbegyes vércukormérés és a szöveti cukormonitorozás együttes eredményeiből jut információhoz arról, hogy hatékony-e a kezelés, illetve mit és hogyan kell változtatni. Vagyis az önellenőrzés még a CGM mellett is szükséges.
- A rendszeres vércukorszintmérés egyrészt segít a betegnek megismerni saját szervezetének reakcióit – ismerteti Para doktornő. – Megtudhatja, milyen mértékű a különböző élelmiszerek által okozott vércukorszint-emelkedés, illetve a külső körülmények (fizikai aktivitás, lázas megbetegedés, menstruációs ciklus, időjárási frontok, stb.) miként befolyásolják a vércukorszintet. Másrészt a kezelőorvosnak szolgál információval a cukorbeteg anyagcsere-állapotáról, az alkalmazott gyógyszeres- és/vagy inzulinterápia hatékonyságáról, az esetleges diétahibákról, valamint összességében a kitűzött célok megvalósulásáról.
Mire kell figyelni a hideg téli időben a vércukorszintmérésnél?
Hidegben a vércukorméréshez némi előkészület is szükséges, hogy higiénikus legyen az eljárás és pontos az eredmény. Ehhez a legfontosabb lépések:
- Mielőtt megszúrjuk az ujjunkat, mossuk meg a kezünket meleg, szappanos vízzel, ugyanis az ujjakon maradt szennyeződések és ételmaradékok téves eredményhez vezethetnek. A kezek alapos megszárítása is fontos, hogy elkerülhető legyen a vérminta vízzel való hígulása, ráadásul a kéztörlés a vérkeringést is serkenti.
- Előzetesen készítsük elő az eszközöket. A mérőeszközt érdemes szobahőmérsékleten tartani pár percig, hogy ne legyen túl hideg. Ha a készüléket és a tesztcsíkokat is magunkkal visszük, ajánlott azokat testközelben tartani, például belső zsebben, övtáskában, hogy ne hűljenek le, mert a hideg befolyásolhatja a működésüket. Fontos, hogy tiszta eszközöket használjunk, a tesztcsíkok dobozát pedig mindig zárjuk le, hogy ne nedvesedjenek.
- Az ujjbegy közepe helyett érdemesebb az oldalát szúrni. Ez kevésbé fáj, és ezen a területen jobb lehet a vérkeringés is. Az első vércseppet ajánlott letörölni, és a másodikat cseppenteni a tesztcsíkra. Ha nem jön elég vér, ne nyomkodjuk a megszúrt ujjat, mert a szövetnedv hígítja a vércseppet, és hibás eredményt kaphatunk. Inkább ismételjük meg a mérést.
Miért nőhet az inzulinigény a hidegben?
Télen, a hidegben az inzulinigény gyakran nő, aminek több oka is lehet.
- A hidegben a bőr hajszálerei összeszűkülnek, ami lassítja az inzulin felszívódási sebességét, így a szervezetnek több inzulinra lehet szüksége a hatás eléréséhez.
- Télen kevesebbet vagyunk a szabadban, és általában kevesebb fizikai aktivitást végzünk, ami önmagában is növelheti a vércukorszintet, és így az inzulinigényt is.
- Hidegben a testnek több energiát kell termelnie a testhőmérséklet fenntartásához, ami fokozza az anyagcsere-folyamatokat és az inzulinigényt is.
Télen változtatás is történhet a kezelésben
A téli hidegben az inzulinigény gyakran emelkedik, ezért a cukorbetegeknek figyelniük kell a testük jelzéseire és az orvosukkal szorosan együttműködve kell beállítaniuk a kezelésüket. Ez az állapotnak megfelelően a tartósan hideg időben akár változtatást is igényelhet – hangsúlyozza dr. Para Györgyi, a Cukorbetegközpont – Prima Medica diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista. – Ha a kezelés nem alkalmazkodik a szervezet változó igényeihez, az hosszú távon károkat okozhat. A kezeletlen vagy nem jól kezelt cukorbetegség ugyanis nem csak az életminőséget rontja, de ha tartósan magas marad a vércukorszint, az akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Éppen ezért, ha a beteg például rendszeresen magasabb vércukorszintet mér, gyakrabban kap el fertőzéseket, állandóan szomjas, változik a testsúlya, kialakul nála a jellegzetes aceton szagú lehelet, mindenképp szükséges a felülvizsgálat.
