Vércukormérés hidegben – mire figyeljünk a pontos eredményekért?

A cukorbetegek életében döntő jelentőségű a rendszeres és pontos vércukormérés. Ezzel többek közt nyomon követhető az állapot alakulása, megtudható az éhomi vércukorszint, és megfigyelhető, hogyan alakul a szint étkezés, mozgás során, után. A téli hidegben azonban nem csak a mérés pontosságára kell jobban ügyelni, de az inzulinigény esetleges változására is. Dr. Para Györgyi , a Cukorbetegközpont – Prima Medica diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista adott hasznos tanácsokat az érintetteknek.
Miért fontos az önellenőrzés? Ma már nagyon sok cukorbeteg alkalmaz szöveti cukormonitorozó szenzort (CGM), ami egy egyszerű, felkarra vagy hasra rögzíthető, akár 14 napig viselhető eszköz. Ezzel a szövetközti folyadékban gyakorlatilag folyamatosan mérhető a vércukorszint. Így a cukorbeteg páciens szinte azonnal láthatja, hogyan hat a vércukrára egy-egy étkezés, a mozgás, ezáltal kivédheti például a hipoglikémiát is. A dietetikus és a diabetológus pedig az ujjbegyes vércukormérés és a szöveti cukormonitorozás együttes eredményeiből jut információhoz arról, hogy hatékony-e a kezelés, illetve mit és hogyan kell változtatni. Vagyis az önellenőrzés még a CGM mellett is szükséges.
- A rendszeres vércukorszintmérés egyrészt segít a betegnek megismerni saját szervezetének reakcióit – ismerteti Para doktornő. – Megtudhatja, milyen mértékű a különböző élelmiszerek által okozott vércukorszint-emelkedés, illetve a külső körülmények (fizikai aktivitás, lázas megbetegedés, menstruációs ciklus, időjárási frontok, stb.) miként befolyásolják a vércukorszintet. Másrészt a kezelőorvosnak szolgál információval a cukorbeteg anyagcsere-állapotáról, az alkalmazott gyógyszeres- és/vagy inzulinterápia hatékonyságáról, az esetleges diétahibákról, valamint összességében a kitűzött célok megvalósulásáról.

A cukorbetegek életében döntő jelentőségű a rendszeres és pontos vércukormérés.
Mire kell figyelni a hideg téli időben a vércukorszintmérésnél?

Hidegben a vércukorméréshez némi előkészület is szükséges, hogy higiénikus legyen az eljárás és pontos az eredmény. Ehhez a legfontosabb lépések:

  • Mielőtt megszúrjuk az ujjunkat, mossuk meg a kezünket meleg, szappanos vízzel, ugyanis az ujjakon maradt szennyeződések és ételmaradékok téves eredményhez vezethetnek. A kezek alapos megszárítása is fontos, hogy elkerülhető legyen a vérminta vízzel való hígulása, ráadásul a kéztörlés a vérkeringést is serkenti. 
  • Előzetesen készítsük elő az eszközöket. A mérőeszközt érdemes szobahőmérsékleten tartani pár percig, hogy ne legyen túl hideg. Ha a készüléket és a tesztcsíkokat is magunkkal visszük, ajánlott azokat testközelben tartani, például belső zsebben, övtáskában, hogy ne hűljenek le, mert a hideg befolyásolhatja a működésüket. Fontos, hogy tiszta eszközöket használjunk, a tesztcsíkok dobozát pedig mindig zárjuk le, hogy ne nedvesedjenek. 
  • Az ujjbegy közepe helyett érdemesebb az oldalát szúrni. Ez kevésbé fáj, és ezen a területen jobb lehet a vérkeringés is. Az első vércseppet ajánlott letörölni, és a másodikat cseppenteni a tesztcsíkra. Ha nem jön elég vér, ne nyomkodjuk a megszúrt ujjat, mert a szövetnedv hígítja a vércseppet, és hibás eredményt kaphatunk. Inkább ismételjük meg a mérést.

 

Miért nőhet az inzulinigény a hidegben?

Télen, a hidegben az inzulinigény gyakran nő, aminek több oka is lehet.

  •  A hidegben a bőr hajszálerei összeszűkülnek, ami lassítja az inzulin felszívódási sebességét, így a szervezetnek több inzulinra lehet szüksége a hatás eléréséhez.
  • Télen kevesebbet vagyunk a szabadban, és általában kevesebb fizikai aktivitást végzünk, ami önmagában is növelheti a vércukorszintet, és így az inzulinigényt is.
  •  Hidegben a testnek több energiát kell termelnie a testhőmérséklet fenntartásához, ami fokozza az anyagcsere-folyamatokat és az inzulinigényt is. 

 

Télen változtatás is történhet a kezelésben

A téli hidegben az inzulinigény gyakran emelkedik, ezért a cukorbetegeknek figyelniük kell a testük jelzéseire és az orvosukkal szorosan együttműködve kell beállítaniuk a kezelésüket. Ez az állapotnak megfelelően a tartósan hideg időben akár változtatást is igényelhet – hangsúlyozza dr. Para Györgyi (https://www.cukorbetegkozpont.hu/munkatarsaink/diabetologus/dr-para-gyorgyi), a Cukorbetegközpont – Prima Medica diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista. – Ha a kezelés nem alkalmazkodik a szervezet változó igényeihez, az hosszú távon károkat okozhat. A kezeletlen vagy nem jól kezelt cukorbetegség ugyanis nem csak az életminőséget rontja, de ha tartósan magas marad a vércukorszint, az akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Éppen ezért, ha a beteg például rendszeresen magasabb vércukorszintet mér, gyakrabban kap el fertőzéseket, állandóan szomjas, változik a testsúlya, kialakul nála a jellegzetes aceton szagú lehelet, mindenképp szükséges a felülvizsgálat.

(Forrás: Cukorbetegközpont – Prima Medica (www.cukorbetegkozpont.hu))



 



 

 

