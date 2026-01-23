Vércukormérés hidegben – mire figyeljünk a pontos eredményekért?

Miért fontos az önellenőrzés? Ma már nagyon sok cukorbeteg alkalmaz szöveti cukormonitorozó szenzort (CGM), ami egy egyszerű, felkarra vagy hasra rögzíthető, akár 14 napig viselhető eszköz. Ezzel a szövetközti folyadékban gyakorlatilag folyamatosan mérhető a vércukorszint. Így a cukorbeteg páciens szinte azonnal láthatja, hogyan hat a vércukrára egy-egy étkezés, a mozgás, ezáltal kivédheti például a hipoglikémiát is. A dietetikus és a diabetológus pedig az ujjbegyes vércukormérés és a szöveti cukormonitorozás együttes eredményeiből jut információhoz arról, hogy hatékony-e a kezelés, illetve mit és hogyan kell változtatni. Vagyis az önellenőrzés még a CGM mellett is szükséges.

- A rendszeres vércukorszintmérés egyrészt segít a betegnek megismerni saját szervezetének reakcióit – ismerteti Para doktornő. – Megtudhatja, milyen mértékű a különböző élelmiszerek által okozott vércukorszint-emelkedés, illetve a külső körülmények (fizikai aktivitás, lázas megbetegedés, menstruációs ciklus, időjárási frontok, stb.) miként befolyásolják a vércukorszintet. Másrészt a kezelőorvosnak szolgál információval a cukorbeteg anyagcsere-állapotáról, az alkalmazott gyógyszeres- és/vagy inzulinterápia hatékonyságáról, az esetleges diétahibákról, valamint összességében a kitűzött célok megvalósulásáról.

A cukorbetegek életében döntő jelentőségű a rendszeres és pontos vércukormérés.

Mire kell figyelni a hideg téli időben a vércukorszintmérésnél?

Hidegben a vércukorméréshez némi előkészület is szükséges, hogy higiénikus legyen az eljárás és pontos az eredmény. Ehhez a legfontosabb lépések: