Drámai fordulat: saját magunknak okoztuk a bajt, új halálos kór fenyegethet

Brazíliában, az egykor érintetlen Atlanti-parti esőerdő maradékában végzett vizsgálatok ijesztő tendenciát tártak fel. A tudósok azt tapasztalták, hogy a vérszívó szúnyogok többsége, amelyeknek elvileg a vadon élő állatokkal kellene táplálkozniuk, ma már az emberek vérét részesíti előnyben. Mivel az erdőirtás miatt mi váltunk a legkönnyebben elérhető célponttá, a rovarok kénytelenek voltak "étlapot váltani", ami katasztrofális hatással lehet a közegészségügyre – írja a Science Daily cikke.

A vérszívó szúnyogok által terjesztett egyik kórokozó, a Zika-vírus.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

„DNS-vonalkód” leplezte le a vérszívó szúnyogokat

A Rio de Janeiro környéki rezervátumokban végzett kutatás során a szakemberek speciális, úgynevezett "fénycsapdákkal" gyűjtötték be a rovarokat. De hogyan lehet megmondani, kit csípett meg egy szúnyog? A válasz a modern genetikában rejlik.

A laboratóriumban a kutatók kivonták a DNS-t a vérszívó szúnyogok gyomrában talált vérből, és egyfajta "biológiai vonalkód" segítségével azonosították az áldozatokat.

Ez a módszer – amit a laikusok leginkább az áruházi vonalkód-leolvasókhoz hasonlíthatnának – lehetővé teszi, hogy a tudósok hajszálpontosan megmondják, milyen állat (vagy ember) vérét szívta a rovar. Az eredmények magukért beszélnek: a beazonosított vérminták döntő többsége, 24-ből 18, emberi eredetű volt.

Nem válogatnak: ránk támadnak a legszívesebben

A kutatás egyik legérdekesebb – és egyben legriasztóbb – felfedezése a "vegyes étkezés" volt. Találtak olyan szúnyogot, amelyik nem sokkal azután, hogy egy kétéltűből lakmározott, egy embert is megcsípett.

Ez azért különösen veszélyes, mert a vérszívó szúnyogok így közvetítő hídként szolgálhatnak az állatvilág és az emberek között, ismeretlen kórokozókat hozva át ránk.

Dr. Jeronimo Alencar, a tanulmány vezetője szerint a helyzet egyértelmű: az erdőirtások miatt a szúnyogok elveszítik természetes gazdaállataikat – a madarakat, rágcsálókat –, így a közelbe költöző emberek válnak az elsődleges célponttá.

Kényelmi okokból táplálkoznak belőlünk, hiszen mi vagyunk a leggyakoribbak a környéken”

– magyarázta Dr. Sergio Machado társszerző.