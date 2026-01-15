Vége a halálos vérzéseknek? Ez a filléres por milliók életét mentheti meg

A harctéri sérülések és a súlyos balesetek során az idő a legnagyobb ellenség. A gyors és hatékony vérzéscsillapítás jelenti a különbséget élet és halál között, ám a hagyományos kötszerek sokszor csődöt mondanak a mély vagy szabálytalan alakú sebeknél. Most azonban a dél-koreai KAIST intézet tudósai – köztük egy aktív katonai őrnaggyal – megtalálták a megoldást, ami örökre megváltoztathatja a sürgősségi betegellátást.

Forradalmat hozhat a vérzéscsillapítás terén az új módszer, ami képes elállítani másodpercek alatt a legdurvább vérzést is.

Fotó: Google Gemini AI

Vérzéscsillapítás: mi a baj a mostani módszerekkel?

Aki látott már akciófilmet vagy sajnos találkozott súlyos balesettel, tudja: a vérzés megállítása nem egyszerű feladat. A jelenleg használt vérzéscsillapítás legfőbb eszközei, a speciális tapaszok és gézek laposak, így egy mély, roncsolt sebbe nem tudnak behatolni. Ráadásul kényesek: a nedvesség vagy a meleg tönkreteheti őket, így pont a legnehezebb körülmények között, a sárban vagy a forróságban mondhatják fel a szolgálatot.

A kutatók ezért egy teljesen új megközelítéssel próbálkoztak:

porrá alakították az életmentő anyagot.

Ezt a port bármilyen alakú sebbe bele lehet szórni, és ami a legfontosabb: azonnal hat.

Hogyan működik a csodapor?

A titok a vér kémiájában rejlik. A hagyományos porok csak felszívják a vért, mint egy szivacs, de ez sokszor kevés. Az új anyag, amit AGCL pornak neveztek el, viszont kölcsönhatásba lép a vérrel.

A por olyan természetes anyagokból - például alginátból vagy kitozánból - áll, amelyek a vérben található kalciummal találkozva egyetlen másodperc alatt egy kemény, gumiszerű anyaggá, úgynevezett hidrogéllé válnak.

Ez a géldugó azonnal elzárja a sérült eret, és fizikailag megakadályozza a további vérzést. A vérzéscsillapítás így nem igényel percekig tartó nyomást, hanem egyetlen fújással megoldható.

Erősebb, mint hinnénk

A tesztek döbbenetes eredményeket hoztak. A por a saját súlyának több mint 700-szorosát képes felszívni vérből, és olyan erős dugót képez, ami ellenáll a magas vérnyomásnak is. A kutatók mérései szerint a gél olyan erősen tapad, hogy még akkor sem lökődik ki, ha kézzel erősen nyomják a sebet.