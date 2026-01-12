Olyasmit találtak a világűrben, amire még a csillagászok sem számítottak

A kutatás eredményeit The Astrophysical Journal publikálta, amely a világ egyik legrangosabb asztrofizikai szakfolyóirata. A tanulmány azért is különösen jelentős, mert betekintést enged abba a folyamatba, amely során új naprendszerek születnek. Továbbá, ez a felfedezés rávilágít arra, hogy a világűrben sokkal nagyobb és összetettebb struktúrák létezhetnek, mint azt korábban feltételezték a tudósok.

Bolygóképződés – művészi elképzelés

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS / VHB

Bolygóbölcső a világűrben

A kozmikus szendvics elnevezés nem csupán költői túlzás, hanem pontos leírása annak a réteges szerkezetnek, amelyet a kutatók megfigyeltek. Kristina Monsch, a kutatás egyik vezető tudósa kiemelte, hogy ez a bolygóképző korong példátlan méretű és összetettségű. A struktúra különböző rétegekből áll, amelyek mindegyike más-más hőmérsékleten és sűrűségben található, hasonlóan egy valódi szendvics összetevőihez. Ezek a rétegek kulcsszerepet játszanak abban, hogy hogyan alakulnak ki a bolygók és egyéb égitestek.

Joshua Bennett Lovell, a kutatócsoport másik tagja hangsúlyozta, hogy ez a bolygóbölcső ideális laboratórium a naprendszer-képződés tanulmányozásához. Következésképpen, a megfigyelések révén a tudósok jobban megérthetik, milyen körülmények között jönnek létre a különböző típusú bolygók. Ráadásul, a felfedezés arra is rámutat, hogy a korai világegyetemben milyen sokféle környezet létezhetett a bolygóképződés számára.

Technológiai áttörés

A Hubble űrteleszkóp évtizedek óta szolgáltatja a leglátványosabb és tudományosan legértékesebb felvételeket a világűrről. Ennek ellenére még mindig képes meglepni a tudományos közösséget olyan felfedezésekkel, amelyek újraírják a csillagászat tankönyveit. Ez a konkrét megfigyelés is bizonyítja, hogy mennyire nélkülözhetetlen eszköz maradt a modern űrkutatásban, még az újabb generációs teleszkópok mellett is.

A Hubble űrteleszkóp képe a szendvicsszerű bolygóképző korongról

Fotó: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach / NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Mindazonáltal a felfedezés nemcsak a jelenlegi ismereteink bővítését szolgálja, hanem a jövőbeli kutatások irányát is kijelöli. A kutatók remélik, hogy ez a gigantikus bolygóképző korong hosszú távú tanulmányozása lehetővé teszi számukra, hogy valós időben kövessék nyomon a bolygóképződés folyamatát. Emellett, ez az információ felbecsülhetetlen értékű lesz az exobolygók keresésében és jellemzésében is.