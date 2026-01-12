Katonák rohamozták meg a litván köztévé épületét, kitört a pánik

Harmincöt évvel ezelőtt, 1991. január 13-án a Szovjetunió történetének egyik legsötétebb fejezete íródott Litvániában. Bár a katonai beavatkozás célja a szovjet pozíciók megerősítése és a függetlenedni vágyó köztársaság megrendszabályozása lett volna, az akció éppen az ellenkezőjét érte el: felgyorsította a kommunista óriásállam széthullását. A „véres vasárnapként” elhíresült események során 15 ember vesztette életét, és közel 900-an sebesültek meg, miközben fegyvertelen civilek ezrei próbálták testükkel védeni a sajtószabadság jelképét, a vilniusi tévétornyot.

A képen egy szovjet harckocsi látható, amint a Litván Rádió és Televízió épülete felé tart Vilniusban 1991. január 13-án, miközben a helyiek megkísérlik feltartóztatni az előrenyomulást

Fotó: - / AFP

Vilniusi támadás: roham élő adásban

A feszültség napok óta tapintható volt. Miután Litvánia 1990 márciusában kikiáltotta függetlenségét, Moszkva gazdasági blokáddal és fenyegetésekkel válaszolt. A helyzet 1991 januárjában robbant: január 12-ről 13-ra virradó éjjel szovjet páncélosok indultak meg Vilnius központja felé.

A célpont a parlament és a tévéközpont volt.

A történéseket példátlan módon a televízió élőben közvetítette. Eglė Bučelytė híradós a stúdióban ülve számolt be az eseményekről, miközben az ablak nélküli helyiségbe beszűrődtek a kinti robbanások és fegyverropogás zajai. A dráma csúcspontján a műsorvezető élő adásban vette fel a stúdiótelefon kagylóját, és jelentette be a nézőknek: a szovjet katonák betörtek az épületbe.

A nézők még láthatták, ahogy a különleges egységek fejszével törik be a stúdió ajtaját, majd az adás megszakadt.

A híres litván színésznő, Ingeborga Dapkūnaitė, aki maga is részt vett a tüntetéseken, otthonról, tehetetlenül nézte végig a képsorokat. A tévében még látta a függetlenségi vezető, Vytautas Landsbergis beszédét, aki az „erdei testvérekre” – a szovjet megszállás ellen harcoló egykori partizánokra – emlékeztetett, azt sugallva, hogy talán újra illegalitásba kell vonulniuk.

Litván demonstráló szalad egy szovjet harckocsi elé a vilniusi tévéközpont elleni támadás idején, 1991. január 13-án

Fotó: ANDRE DURAND / AFP

„Az elnök alszik” – Moszkva cinikus válasza

Miközben Vilniusban folyt a vér, a Kreml falai között a felelősséghárítás és a zavarodottság lett úrrá. Mihail Gorbacsov szovjet elnök, valamint a védelmi és a belügyminiszter is mosta kezeit, azt állítva, nem tudtak az akcióról. Landsbergis hiába próbálta telefonon elérni Gorbacsovot a kritikus éjszakán, azt a választ kapta, hogy az elnök alszik.