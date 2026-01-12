Katonák rohamozták meg a litván köztévé épületét, kitört a pánik

Harmincöt évvel ezelőtt, 1991. január 13-án a Szovjetunió történetének egyik legsötétebb fejezete íródott Litvániában. Bár a katonai beavatkozás célja a szovjet pozíciók megerősítése és a függetlenedni vágyó köztársaság megrendszabályozása lett volna, az akció éppen az ellenkezőjét érte el: felgyorsította a kommunista óriásállam széthullását. A „véres vasárnapként” elhíresült események során 15 ember vesztette életét, és közel 900-an sebesültek meg, miközben fegyvertelen civilek ezrei próbálták testükkel védeni a sajtószabadság jelképét, a vilniusi tévétornyot.
Vilniusi támadás: roham élő adásban
A feszültség napok óta tapintható volt. Miután Litvánia 1990 márciusában kikiáltotta függetlenségét, Moszkva gazdasági blokáddal és fenyegetésekkel válaszolt. A helyzet 1991 januárjában robbant: január 12-ről 13-ra virradó éjjel szovjet páncélosok indultak meg Vilnius központja felé.
A célpont a parlament és a tévéközpont volt.
A történéseket példátlan módon a televízió élőben közvetítette. Eglė Bučelytė híradós a stúdióban ülve számolt be az eseményekről, miközben az ablak nélküli helyiségbe beszűrődtek a kinti robbanások és fegyverropogás zajai. A dráma csúcspontján a műsorvezető élő adásban vette fel a stúdiótelefon kagylóját, és jelentette be a nézőknek: a szovjet katonák betörtek az épületbe.
- A nézők még láthatták, ahogy a különleges egységek fejszével törik be a stúdió ajtaját, majd az adás megszakadt.
A híres litván színésznő, Ingeborga Dapkūnaitė, aki maga is részt vett a tüntetéseken, otthonról, tehetetlenül nézte végig a képsorokat. A tévében még látta a függetlenségi vezető, Vytautas Landsbergis beszédét, aki az „erdei testvérekre” – a szovjet megszállás ellen harcoló egykori partizánokra – emlékeztetett, azt sugallva, hogy talán újra illegalitásba kell vonulniuk.
„Az elnök alszik” – Moszkva cinikus válasza
Miközben Vilniusban folyt a vér, a Kreml falai között a felelősséghárítás és a zavarodottság lett úrrá. Mihail Gorbacsov szovjet elnök, valamint a védelmi és a belügyminiszter is mosta kezeit, azt állítva, nem tudtak az akcióról. Landsbergis hiába próbálta telefonon elérni Gorbacsovot a kritikus éjszakán, azt a választ kapta, hogy az elnök alszik.
A beavatkozás politikai öngyilkosságnak bizonyult. Gorbacsov tanácsadója, Anatolij Csernyajev elborzadva kérdezte az elnököt:
De minek a tankok? Hiszen ez az ön ügyének a végét jelenti.”
Gorbacsov válasza – miszerint a hadsereg nyomása miatt nem határolódhatott el – rávilágított a szovjet vezető gyengeségére. Az események után Gorbacsov elszigetelődött.
A propaganda ellentámadása: a „Mieink”
A tragédia után a szovjet propagandagépezet is működésbe lépett. Két nappal a vérengzés után a televízió bemutatta Alekszandr Nyevzorov „A mieink” (Nashi) című riportfilmjét, amely teljesen a feje tetejére állította a valóságot. A filmben a kommandósok hősökként jelentek meg, akik „megmentették Litvániát” a nacionalista őrülettől.
Nyevzorov narratívája szerint a tankok csak vaktölténnyel lőttek, az áldozatok pedig vagy provokáció, vagy szívroham következtében haltak meg, esetleg máshonnan hozott holttestek voltak.
A film sokkolta a közvéleményt, ugyanakkor a keményvonalas kommunista vezetés számára hivatkozási alapot jelentett.
Egy birodalom hanyatlása
A vilniusi éjszaka azonban visszafordíthatatlan folyamatokat indított el. Borisz Jelcin, Oroszország akkori vezetője nyíltan szembefordulva a Kremllel, Tallinnba repült, és elismerte a balti államok szuverenitását. Ezzel Oroszország – a Szovjetunió magja – gyakorlatilag kilépett a birodalmi keretekből, és nemzetközi jogalannyá vált.
A szovjet hadsereg vilniusi akciója, amely az erőt volt hivatott demonstrálni, végül a rendszer morális és politikai csődjét tette nyilvánvalóvá. Ahogy Viktor Alksnis, a keményvonalas politikus fogalmazott:
a tehetségtelen akció és a rendkívüli állapot elmaradása miatt a »kínai forgatókönyv« (a Tienanmen téri eseményekhez hasonló rendteremtés) meghiúsult.”
Helyette 1991 januárja a Szovjetunió felbomlásának egyik legfontosabb katalizátora lett.