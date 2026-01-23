Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elon Musk bevallotta, hogy földönkívüli

Olvasta?

Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

megfázás

Megszabadulhatunk az egyik legkellemetlenebb betegségtől és szó szerint fellélegezhetünk

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gondolt már arra, miért érezzük magunkat olyan nyomorultul egy egyszerű megfázás során, és miért tér vissza évről évre ez a hívatlan vendég? A válasz nem csupán a hideg időjárásban rejlik, hanem egy mikroszkopikus sakkjátszmában, amely a testünkben zajlik. A tudomány legújabb felfedezései lerántják a leplet arról, hogyan képes a hírhedt rhinovírus manipulálni a szervezet védekező mechanizmusait, hogy biztosítsa saját túlélését és szaporodását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
megfázásfertőzésimmunrendszervírus

Egy friss kutatás, amely a rangos Cell Press Blue folyóiratban látott napvilágot, alapjaiban változtatja meg a vírusfertőzésekről alkotott képünket. A tudósok azonosítottak egy molekuláris mechanizmust, amellyel a vírusok gyakorlatilag "eltérítik" a sejtjeink anyagcseréjét. Ez a felfedezés nemcsak a nátha jobb megértéséhez vezet, hanem új kapukat nyit a vírusellenes terápiák fejlesztésében is, amelyek a jövőben hatékonyabban állíthatják meg a fertőzéseket, mielőtt azok elhatalmasodnának rajtunk. 

vírus CHILD WITH RHINITIS BOUCHARLAT / BSIP (Photo by BOUCHARLAT / BSIP via AFP)
Új remény a megfázást okozó vírusok legyőzésére
Fotó: BOUCHARLAT / BSIP

A molekuláris trójai faló: a vírusok behatolása

Amikor belélegezzük a kórokozókat, a rhinovírus azonnal munkához lát az orrnyálkahártya sejtjeiben. Ahelyett, hogy csupán mechanikusan bejutna a sejtbe, a vírus aktívan átprogramozza a gazdasejt belső működését. A kutatók megfigyelték, hogy a fertőzés korai szakaszában a vírus specifikus fehérjéket bocsát ki, amelyek gátolják a sejt saját vészjelző rendszerét. 

Emiatt az immunrendszer késve kap értesítést a betolakodóról, ami értékes időt biztosít a vírusnak a szaporodáshoz. 

Továbbá, a tanulmány rávilágít arra, hogy a vírus nem elégszik meg a rejtőzködéssel; aktívan felhasználja a sejt erőforrásait is. A Cell Press Blue hasábjain publikált eredmények szerint a rhinovírus módosítja a sejt energiatermelő központjait, a mitokondriumokat. Ez a beavatkozás arra kényszeríti a sejtet, hogy a vírus replikációjához szükséges építőköveket állítsa elő a saját fenntartása helyett. Ez a folyamat magyarázza a megfázás során tapasztalt extrém fáradtságot, hiszen a szervezetünk energiáját szó szerint elszívja a kórokozó.

Az immunválasz és a tünetek tánca

Bár a vírus mindent megtesz a rejtőzködésért, az immunrendszer végül észleli a fenyegetést, és ellentámadásba lendül. Érdekes módon, amit mi betegségnek érzékelünk

  • az orrfolyás,
  • a tüsszögés és
  • a láz 

valójában nem a vírus közvetlen hatása, hanem a saját testünk védekező reakciója. 

A kutatás hangsúlyozza, hogy a gyulladásos folyamatok beindítása kettős élű fegyver: egyrészt elpusztítja a fertőzött sejteket, másrészt viszont kellemetlen tüneteket okoz, amelyek paradox módon segíthetik a vírus terjedését (például tüsszentés útján).

Ennek ellenére a szervezetünk csodálatosan adaptív. A vizsgálatok kimutatták, hogy azok az emberek, akiknek az immunrendszere gyorsabban ismeri fel a rhinovírus által alkalmazott „álcázási technikákat", enyhébb tünetekkel vészelik át a fertőzést. Ez a felismerés arra ösztönzi a kutatókat, hogy ne a vírus elpusztítására koncentráljanak elsősorban, hanem az immunrendszer felismerő képességének javítására. Ha sikerül „megtanítani" a sejtjeinknek, hogy azonnal átlássanak a vírus trükkjein, a megfázás hamarosan a múlt kellemetlen emlékévé válhat.

Gyógymód a náthára?

A Cell Press Blue-ban közölt eredmények legizgalmasabb aspektusa a potenciális új gyógymódok fejlesztése. A jelenlegi megfázás elleni készítmények többsége csupán a tüneteket enyhíti, de nem avatkozik be a fertőzés folyamatába. Az új felfedezés azonban konkrét molekuláris célpontokat jelöl ki. Ha a tudósoknak sikerül blokkolniuk azt a folyamatot, amellyel a vírus átprogramozza a sejt anyagcseréjét, megállíthatják a fertőzést még a tünetek megjelenése előtt. 

Természetesen a „csodagyógyszer" kifejlesztése még éveket vehet igénybe, de az irány ígéretes. 

Addig is a megelőzés marad a leghatékonyabb fegyverünk. A gyakori kézmosás, az immunrendszer erősítése vitaminokkal és a megfelelő pihenés továbbra is elengedhetetlen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!