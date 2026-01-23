Az évszázad felfedezése: a tudósok már 500 éve keresték a rejtélyes épületet

A felfedezést Fano közepén, a Piazza Andrea Costa átalakítása során tették. A régészek feltártak egy pompás oszlopok által határolt téglalap alakú területet. Az oszlopok 5 római láb, azaz 150 centiméter átmérőjűek és valószínűleg körülbelül 15 méter magasak voltak. Az oszlopos épület elrendezése pontosan téglalap, nyolc oszlop a hosszabb oldalak mentén és négy a rövidebb oldalak mentén fut végig. Ez az elrendezést szerepel Vitruvius „De Architectura” című fő értekezésében (Tíz könyv az építészetről). A Kr.e. 1. században írt Ötödik könyvében egy a Julius cézár gyarmatán, Fanoban általa teljesített konkrét projektre utal. Ebben egy bazilikáról ír, leírja az oszlopcsarnokok és oszlopok konkrét méreteit. A Fanoban feltárt bazilika romjai tökéletesen megegyeznek a könyvben leírtakkal.

A Vitruvius által tervezett ókori római bazilika ásatása Olaszországban, Fanoban. Fotó: ZME Science

Vitruvius a könyvében a fanoi bazilika pontos műszaki leírását megadja. Vitruvius leírja a bazilika szerkezeti rendszerét, mely tartalmazza a falkiugrásokat és a sarkok alátámasztását, melyek a hatalmas súlyt tartják. Amikor az ásatás során feltűntek az oszlopok első nyomai a csapat Vitruvius leírása alapján megtalálta hol van pontosan az épület ötödik sarokoszlopa.

A Leonardo da Vinci által 1490 körül rajzolt Vitruvius-tanulmény.

Fotó: ZME Science

Ki is volt Vitruvius? Miért olyan nagy dolog ez a felfedezés?

Vitruvius a Kr.e. 1. században működött, Cézár és Augustus mérnöke és építésze volt. A „De Architectura” című munkája a klasszikus építészeti elmélet sarokköve, melynek alapja az szilárdság, hasznosság, és szépség. Vitruvius messze túlmutat Vitruvius életidején. A reneszánsz idején írásait újra felfedezték és buzgón tanulmányozták olyan személyek, mint Mariano di Jacopo és Francesco di Giorgio Martini. Leghíresebb "tanítványa" Leonardo da Vinci volt. Az 1490 körül készült Vitruvius-tanulmány című műve az emberi test arányainak közvetlen vizuális átültetése úgy, ahogyan Vitruvius Harmadik könyvében leírja. Öröksége ellenére, Vitruvius rejtély maradt. Az írásai ismertek voltak, de az épületei nem.



