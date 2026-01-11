Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

zsiráf

Kiderült, hogy egyáltalán nem néma ez a fenséges állat

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A zsiráfok évszázadokon át a néma óriások hírnevét élvezték az állatvilágban. Úgy tűnt, mintha ezek a lenyűgöző, hosszú nyakú lények szándékosan kerülnék a hangos kommunikációt. Mindazonáltal a modern tudományos kutatások teljesen új perspektívát nyitottak számunkra. A legfrissebb felfedezések szerint a zsiráf egyáltalán nem néma, csupán olyan frekvenciákon kommunikál, amelyeket az emberi fül nehezen érzékel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zsiráfkommunikációhangszál

A kutatók azt is bebizonyították, hogy ezek a fenséges állatok rendkívül összetett kommunikációs rendszerrel rendelkeznek. A hangszál szerkezete ugyan eltér más emlősökétől, mégis tökéletesen alkalmas arra, hogy infrahangokon keresztül üzeneteket közvetítsenek társaiknak. Tehát a zsiráfok valójában folyamatosan „beszélgetnek" egymással, csak mi emberek nem halljuk őket. 

zsiráf A general view of Maasai Giraffe at the Nashulai Maasai Conservancy, the first ever community-owned and directed wildlife conservancy in the Masai mara - Serengeti ecosystem in Narok County, on 07 October, 2025. The Nashulai conservancy prides itself on the way the local Maasai people and their livestock live alongside wildlife. Many of the Maasai Mara's community conservancies make their money from foreign tourists who are sold the myth that Kenya's great plains have no people, when in reality local pastoralists have leased the land to a tourism company and moved elsewhere. (Photo by Tony KARUMBA / AFP)
A zsiráfok kommunikációja rendkívül összetett
Fotó: TONY KARUMBA / AFP

Hogyan kommunikálnak a zsiráfok? 

A zsiráfok hangszál-rendszere különleges anatómiai felépítésű. A rendkívül hosszú nyak következtében a hangképző szervek működése sajátos kihívásokat jelent. Ennek ellenére a természet zseniális megoldást talált: az infrahangokon alapuló kommunikációt. Ezek az alacsony frekvenciájú hangok több kilométeres távolságra is eljuthatnak, különösen éjszaka, amikor a szavannán kevesebb a zaj. 

A tudósok azt is megfigyelték, hogy a zsiráfok különböző helyzetekben eltérő hangtípusokat használnak. Például a kölyök zsiráf anyja hívására válaszol, amikor éhes vagy veszélyben érzi magát. Ugyanakkor a felnőtt egyedek is folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, főleg a szürkület és az éjszakai órákban. Ezáltal a zsiráf közösség tagjait összetartó láthatatlan kommunikációs hálózat működik. 

Mit tanultunk a zsiráfok világából? 

A zsiráfokkal kapcsolatos új ismeretek forradalmasították állatszemléletünket. Korábban csupán fizikai megjelenésük alapján ítéltük meg őket, mostanra azonban világossá vált, hogy társadalmi életük és kommunikációs képességeik messze túlmutatnak azon, amit gondoltunk. Ráadásul ez a felfedezés rávilágít arra, hogy mennyi mindent még nem értünk az állatok viselkedéséről. 

Ez az új tudás védelmi szempontból is kulcsfontosságú. Ha jobban megértjük a zsiráfok kommunikációját, akkor hatékonyabban védhetjük őket természetes élőhelyükön. Következésképpen a kutatók most már fejlettebb eszközökkel figyelik ezeket a csodálatos állatokat, remélve, hogy még több titkukat feltárhatják. Végeredményben a zsiráfok története tökéletes példa arra, hogy a természet mindig tartogat meglepetéseket számunkra. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!