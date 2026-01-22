Döbbenetes felfedezés: a tudósok megtalálták a zsírmáj ellenszerét

A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a zsírmáj megelőzése az egyik legsürgetőbb egészségügyi kihívás napjainkban, különösen a fiatalok körében. Az Oklahomai Egyetem legfrissebb kutatása rámutatott: azoknál a gyerekeknél, akiknek édesanyja a terhesség alatt sok zsírt és cukrot fogyaszt, drasztikusan megnő a májbetegség kockázata. A tudósok azonban most felfedeztek egy „pajzsot”, amely kivédheti ezt a veszélyt.

A zsírmáj megelőzése kulcsfontosságú, hiszen a gyermekkori zsírmáj sokáig tünetmentes maradhat – a képen látható súlyos elváltozást azonban egy új, természetes májvédő vegyület segíthet elkerülni

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A kutatók szerint a megoldás kulcsa az indol nevű vegyület, amely természetes májvédő funkciót tölthet be.

De mi is ez az anyag? Az indol akkor jön létre a szervezetünkben, amikor az egészséges bélflóra baktériumai lebontják a triptofán nevű aminosavat – ez az anyag bőségesen megtalálható például a pulykahúsban vagy a különféle diófélékben.

Zsírmáj megelőzése: miért veszélyes a gyermekkori zsírmáj?

A betegség tudományos neve metabolikus diszfunkcióval társult steatotikus májbetegség (röviden MASLD). Ez a bonyolult név egy nagyon is egyszerű, de ijesztő problémát takar: a máj elzsírosodását, amely szorosan összefügg a cukorbetegséggel.

A májbetegség tünetei alattomosak:

A betegség gyermekkorban csendes lefolyású, és jellemzően csak akkor derül ki, amikor a szülő májjal kapcsolatos tünetek miatt kér segítséget”

– figyelmeztet Jed Friedman professzor, a tanulmány egyik vezető szerzője.

A statisztikák riasztóak: az elhízott gyermekek közel 30 százalékát érinti a gyermekkori zsírmáj, de a vékonyabb testalkatú gyerekek 10 százaléka sincs biztonságban. Éppen ezért a zsírmáj megelőzése a cukorbetegség és más anyagcsere-problémák elkerülésének záloga.

Az indol hatása: így működik a védelem

A kísérletek során a kutatók vemhes egereket etettek nyugati típusú, azaz magas zsír- és cukortartalmú ételekkel. Az állatok egy csoportja azonban indolt is kapott. Az eredmények magukért beszéltek: az indollal kezelt anyák utódai sokkal egészségesebbek maradtak.

Egészségesebb maradt a májuk.

Kisebb mértékű volt a súlygyarapodásuk.

Alacsonyabb volt a vércukorszintjük.

Jóval kisebb zsírsejtek alakultak ki náluk.

Ez a védelem még akkor is fennmaradt, amikor később a kisegerek is egészségtelenül kezdtek táplálkozni. Ez azt bizonyítja, hogy a helyes táplálkozás terhesség alatt – kiegészítve a megfelelő bélbaktériumok támogatásával – hosszú távú védelmet nyújthat a gyermeknek.