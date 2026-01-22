Döbbenetes felfedezés: a tudósok megtalálták a zsírmáj ellenszerét

A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a zsírmáj megelőzése az egyik legsürgetőbb egészségügyi kihívás napjainkban, különösen a fiatalok körében. Az Oklahomai Egyetem legfrissebb kutatása rámutatott: azoknál a gyerekeknél, akiknek édesanyja a terhesség alatt sok zsírt és cukrot fogyaszt, drasztikusan megnő a májbetegség kockázata. A tudósok azonban most felfedeztek egy „pajzsot”, amely kivédheti ezt a veszélyt.
A kutatók szerint a megoldás kulcsa az indol nevű vegyület, amely természetes májvédő funkciót tölthet be.
De mi is ez az anyag? Az indol akkor jön létre a szervezetünkben, amikor az egészséges bélflóra baktériumai lebontják a triptofán nevű aminosavat – ez az anyag bőségesen megtalálható például a pulykahúsban vagy a különféle diófélékben.
Zsírmáj megelőzése: miért veszélyes a gyermekkori zsírmáj?
A betegség tudományos neve metabolikus diszfunkcióval társult steatotikus májbetegség (röviden MASLD). Ez a bonyolult név egy nagyon is egyszerű, de ijesztő problémát takar: a máj elzsírosodását, amely szorosan összefügg a cukorbetegséggel.
A májbetegség tünetei alattomosak:
A betegség gyermekkorban csendes lefolyású, és jellemzően csak akkor derül ki, amikor a szülő májjal kapcsolatos tünetek miatt kér segítséget”
– figyelmeztet Jed Friedman professzor, a tanulmány egyik vezető szerzője.
A statisztikák riasztóak: az elhízott gyermekek közel 30 százalékát érinti a gyermekkori zsírmáj, de a vékonyabb testalkatú gyerekek 10 százaléka sincs biztonságban. Éppen ezért a zsírmáj megelőzése a cukorbetegség és más anyagcsere-problémák elkerülésének záloga.
Az indol hatása: így működik a védelem
A kísérletek során a kutatók vemhes egereket etettek nyugati típusú, azaz magas zsír- és cukortartalmú ételekkel. Az állatok egy csoportja azonban indolt is kapott. Az eredmények magukért beszéltek: az indollal kezelt anyák utódai sokkal egészségesebbek maradtak.
- Egészségesebb maradt a májuk.
- Kisebb mértékű volt a súlygyarapodásuk.
- Alacsonyabb volt a vércukorszintjük.
- Jóval kisebb zsírsejtek alakultak ki náluk.
Ez a védelem még akkor is fennmaradt, amikor később a kisegerek is egészségtelenül kezdtek táplálkozni. Ez azt bizonyítja, hogy a helyes táplálkozás terhesség alatt – kiegészítve a megfelelő bélbaktériumok támogatásával – hosszú távú védelmet nyújthat a gyermeknek.
Az egészséges bélflóra ereje
A kutatás egyik legizgalmasabb része az volt, amikor a tudósok bebizonyították, hogy a védelem átadható. Amikor az egészséges utódok bélbaktériumait átültették más egerekbe, azoknál is csökkent a májkárosodás mértéke. Ez megerősíti, hogy az egészséges bélflóra önmagában is képes felvenni a harcot a betegséggel.
A zsírmáj megelőzése azért is kritikus, mert jelenleg – a fogyáson kívül – nincs jóváhagyott gyógyszer a gyermekek kezelésére . Karen Jonscher, a tanulmány társszerzője szerint a megelőzés a legjobb stratégia:
Sokkal jobb megelőzni a bajt az anyai mikrobiom javításával, mint megpróbálni visszafordítani a betegséget, amikor az már előrehaladott állapotban van”.