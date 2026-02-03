Nem vagyunk egyedül? Gyanús aktivitást észleltek a 3I/ATLAS-on

A kozmikus térből érkező 3I/ATLAS üstökös hosszú évmilliókon keresztül, magányos "fagyott palackként" sodródott a csillagközi térben, mielőtt belépett volna a mi rendszerünkbe. A NASA Swift űrtávcsövének mérései alapján a kutatók sikeresen azonosították az üstökös által kibocsátott gázfelhőben a hidroxilmolekulákat. A hidroxil a víz ultraibolya sugárzás hatására létrejövő mellékterméke, így jelenléte a víz biztos kémiai jele. Dennis Bodewits, az Auburn Egyetem fizikaprofesszora szerint amikor egy csillagközi üstökösnél vizet – vagy annak kémiai "visszhangját" – észlelik, az olyan, mintha egy másik bolygórendszerből küldött üzenetet olvasnának.

A 3I/ATLAS-ról kiderült, hogy még a Naptól távolabb is jelentős mennyiségű vizet bocsát ki magából.

Fotó: Google Gemini AI

Messze volt a Naptól, mégis rengeteg vizet veszített a 3I/ATLAS

A mérés pillanatában a 3I/ATLAS közel háromszor messzebb járt a Naptól, mint a Föld, ami a csillagászok számára különösen meglepő volt. Ebben a távolságban ugyanis a Naprendszerünkben keletkezett üstökösök többsége még inaktív, felszínükről a jég nem alakul közvetlenül gőzzé.

Ennek ellenére a 3I/ATLAS másodpercenként mintegy 40 kilogramm vizet veszített, ami egy teljesen megnyitott tűzoltótömlő vízhozamához hasonlítható.

A kutatók feltételezése szerint ezt az intenzív aktivitást egy különleges folyamat okozza:

Technikai bravúr az űrben

A felfedezés technikai háttere is figyelemre méltó teljesítmény. Mivel a Föld légköre nagyrészt elnyeli az űrből érkező ultraibolya sugárzást, a felszíni távcsövek számára ezek a jelek láthatatlanok maradtak volna. A Föld körül keringő Swift obszervatórium azonban a légkör zavaró hatása nélkül képes volt érzékelni ezt a halvány fénylést. Bár a Swift távcsöve viszonylag kicsi, mindössze 30 centiméteres, az űrben elhelyezve olyan érzékenységet ér el az ultraibolya tartományban, mintha egy 4 méteres földi óriástávcsővel vizsgálódtak volna. A műszer gyors reagálóképessége kulcsfontosságú volt, mert így még azelőtt sikerült megfigyelni a 3I/ATLAS üstököst, hogy az túl halvánnyá vált volna, vagy túl közel került volna a Naphoz a biztonságos mérésekhez.