Ettől a NASA is lehidalt! Végre kiderült, mit szállít valójában a 3I/ATLAS

A SPHEREx űrtávcső a pályájáról figyelte meg ezt a ritka égi vándort, amint az megkerülte a Napot. A 3I/ATLAS decemberben került a legközelebb a Földhöz, mielőtt megkezdte volna hosszú útját kifelé a Naprendszerünkből.

A 3I/ATLAS üstökösből szerves molekulák áramlottak ki, miközben az égitest tavaly elhaladt a Föld mellett.

Fotó: Google Gemini AI

A megfigyelések során a műszerek az élet szempontjából kulcsfontosságú vegyületeket, köztük szerves molekulákat (például metanolt és metánt), valamint cianidot mutattak ki az üstökösből kiáramló anyagban.

Ezek a molekulák alapvető fontosságúak a földi biológiai folyamatokhoz. A NASA által kiadott közlemény azonban hangsúlyozza, hogy az említett anyagok nem biológiai folyamatok termékeként is létrejöhetnek. Más szóval, a szerves kifejezés ebben az esetben nem jelent földönkívülieket. A SPHEREx kutatói az eredményeiket az Amerikai Csillagászati Társaság Kutatási Jegyzeteinek februári számában tették közzé. Ez a kiadvány olyan folyamatban lévő munkákat mutat be, amelyek még nem estek át szakmai lektoráláson.

Mit árulnak el a 3I/ATLAS gázai?

A 3I/ATLAS 2025-ben vált híressé, mivel ez volt a valaha észlelt harmadik csillagközi látogató, és feltehetően a legöregebb üstökös, amit eddig láttunk. Az eredete jelentős találgatások tárgya volt, és többször felmerült az a javaslat is, hogy esetleg egy idegen űrhajóról lehet szó. A csillagászok azonban szinte teljesen biztosak abban, hogy a 3I/ATLAS egy másik csillagrendszerből származó természetes üstökös, és az új eredmények ezen nem változtatnak.

Amikor az üstökösök közelebb repülnek a csillagokhoz, felmelegszenek. Ennek hatására a felszínükön lévő jég szublimál, vagyis szilárd halmazállapotból közvetlenül gázzá alakul. Ezek az újonnan felszabaduló gázok sugarakban törhetnek elő az üstökös felszínéről. A gázok ezután körbeveszik az üstökös testét egy kóma nevű felhőt alkotva, majd az üstökös mögé sodródva hosszú csóvát képeznek. A kutatók képesek észlelni és tanulmányozni ezeket a gázokat, és ezáltal feltárni az üstökös összetételét.

Carey Lisse, a Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumának csillagásza és a tanulmány vezető szerzője a NASA közleményében elmondta, hogy a 3I/ATLAS 2025 decemberében, a Nap melletti szoros elhaladása után teljes erővel lövellte ki anyagát az űrbe. Ez okozta az égitest jelentős kifényesedését is. Lisse hozzátette, hogy a bolygóközi térben még a vízjég is gyorsan gázzá alakult. Mivel az üstökösök tömegének körülbelül egyharmadát vízjég alkotja, a 3I/ATLAS bőséges mennyiségű új, szénben gazdag anyagot bocsátott ki, amely addig a felszín mélyén, a jégbe zárva rejtőzött. A kutatók most a korai naprendszerre jellemző anyagok szokásos skáláját látják, beleértve a szerves molekulákat, a kormot és a kőzetport, amelyeket egy üstökös jellemzően kibocsát.