Kifutunk az időből: elfognák a Naprendszerbe lépett idegen betolakodót

A 3I/ATLAS üstökös mindössze a harmadik csillagközi objektum, amelyet valaha a Naprendszerünkben észleltek. Felbukkanása számos kutatási javaslatot inspirált, hiszen egy ilyen égitest közvetlen vizsgálata történelmi jelentőségű tudományos áttörést hozhatna. A probléma csupán az, hogy az üstökös elképesztő, másodpercenkénti hatvan kilométert is meghaladó sebességgel száguld. Emiatt a hagyományos rakétákra épülő, közvetlen megközelítést célzó küldetések optimális indítási ablaka már a felfedezés pillanatában lezárult.

A 3I/ATLAS üstökös a Hubble felvételén.

Fotó: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Így fognák el a 3I/ATLAS üstököst

A küldetés tervezői számára a legfőbb kihívást a szükséges hajtóművek technológiai érettsége jelenti. Mivel a hagyományos kémiai rakétákkal már lehetetlen utolérni a sebesen távolodó 3I/ATLAS üstököst, a Csillagközi Tanulmányok Kezdeményezése nevű szervezet kutatói egy merőben új stratégiával álltak elő.

A megoldást egy közvetett útvonal, az úgynevezett Nap körüli Oberth-manőver jelentheti.

- írja a Live Science.

Ez a manőver a gyakorlatban azt jelenti, hogy az űrszonda nem egyenesen a célpont felé veszi az irányt, hanem először megközelíti a Napot. Ahogy eléri a napközelpontot – a csillagunkhoz legközelebbi pályaszakaszt –, a Nap hatalmas gravitációja drasztikusan felgyorsítja az űreszközt. Ezen a maximális sebességű ponton a szonda beindítja szilárd hajtóanyagú motorjait. A folyamat egy gigantikus kozmikus parittyaként funkcionál, amely akkora extra lendületet ad, amivel az eszköz végül befoghatja a 3I/ATLAS üstököst.

Mikor induljon a szonda?

A kutatók saját fejlesztésű, bolygóközi pályákat elemző szoftvere szerint a küldetés indítására a 2035-ös év lenne a legideálisabb. Ekkor állna ugyanis olyan tökéletes együttállásban a Föld, a Jupiter, a Nap és a 3I/ATLAS üstökös, amely elengedhetetlen a manőver sikeres végrehajtásához. Jóllehet a számítások alapján a roppant távolság miatt az utazás még így is kerek ötven évet venne igénybe, a várható tudományos hozadék bőségesen kárpótolna a hosszú várakozásért.

Ezek a csillagközi aszteroidák és üstökösök valójában idegen bolygórendszerek születésekor visszamaradt, fagyott ősi építőelemek. A 3I/ATLAS üstökös testközelből történő vizsgálata páratlan bepillantást engedne más, távoli csillagrendszerek felépítésébe. Így az emberiség anélkül juthatna felbecsülhetetlen tudáshoz az idegen világokról, hogy évszázadokig tartó utazásra kellene küldenie egy űrszondát a szomszédos csillagokhoz.