Ez a szuperélelmiszer csodát tesz az aggyal, a belekkel és a szívvel

Sok ember még mindig alulértékeli ezt a kis kék gyümölcsöt. Holott a kutatások bizonyítják, hogy az áfonyában található speciális vegyületek – az úgynevezett antocianinok – rendkívüli védőhatással rendelkeznek. Ezek a természetes színanyagok nemcsak az áfonya jellegzetes kék árnyalatát adják, hanem komoly egészségvédelmi szerepet is betöltenek szervezetünkben.

Az áfonya igazi szuperélelmiszer

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az áfonya hármas hatása: szív, agy, bél harmóniában

A szív számára az áfonya igazi védőpajzs lehet. Rodriguez-Mateos professzor kutatásai kimutatták, hogy napi egy adag áfonya fogyasztása jelentősen javítja az erek rugalmasságát, továbbá csökkenti a vérnyomást. Következésképpen a szívbetegségek kockázata akár 15-20 százalékkal is mérséklődhet rendszeres fogyasztás mellett.

Ugyanakkor az agy funkciói is látványos javulást mutatnak. A kék szupergyümölcs ugyanis fokozza a memóriát és lassítja az öregedéssel járó kognitív hanyatlást. Sőt, bizonyos tanulmányok szerint az áfonya védelmet nyújthat a demencia és az Alzheimer-kór kialakulása ellen is. Emellett a bél egészségére gyakorolt hatás sem elhanyagolható: a prebiotikus rostok táplálják a jótékony bélbaktériumokat, ezáltal erősítve az immunrendszert és javítva az általános közérzetet.

Áfonyafogyasztás hazánkban

Magyarországon sajnálatos módon az áfonya fogyasztása messze elmarad a nyugat-európai országok átlagától. Míg Angliában vagy Hollandiában hétköznapi alapélelmiszernek számít, addig hazánkban sokan még mindig különlegességként tekintenek rá. Ennek következtében a magyarok jelentős egészségügyi előnyöktől esnek el.

Szerencsére azonban változás látszik a horizonton. Az elmúlt években egyre több magyar termelő kezdett el áfonyát termeszteni, ráadásul a hazai szupermarketek polcain is gyakoribbá vált megjelenése. A friss áfonya mellett fagyasztott változata is széles körben elérhető, amely megtartja a gyümölcs értékes tápanyagait. Ezért szakértők javasolják, hogy a magyarok is építsék be napi étrendjükbe ezt a szupergyümölcsöt – akár turmixba keverve, joghurttal együtt fogyasztva vagy egyszerűen nassolni valóként.