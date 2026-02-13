Megvan az örök ifjúság receptje? Egy fehérje visszafordíthatja az agy öregedését!

A Science Advances folyóiratban publikált tanulmány azt is feltárta, hogy ez a fehérje nemcsak az öregedés mechanizmusában vesz részt, hanem potenciális célpontot is kínál a megfiatalítási stratégiák számára. Mindez azt jelenti, hogy végre konkrét molekuláris szinten érthetjük meg, hogyan öregszik az agy, és ami még fontosabb, hogyan lassíthatjuk vagy akár fordíthatjuk vissza ezt a folyamatot.

Lassítható az agy öregedése egy fehérjével

Az agy és a DMTF1 fehérje

A kutatás során a tudósok részletesen megvizsgálták, hogyan működik a DMTF1 fehérje az idegi sejtekben. Kiderült, hogy ez a molekula szabályozza azokat a genetikai programokat, amelyek felelősek az agy öregedéséért. Amikor a DMTF1 szintje megváltozik, az közvetlenül befolyásolja a neuronok működését és túlélését. Következésképpen a fehérje aktivitásának modulálása lehetőséget teremt az öregedési folyamat befolyásolására.

Továbbá a kísérletek azt mutatták, hogy a DMTF1 gátlása jelentős javulást eredményezett az idős laboratóriumi állatok agyi funkcióiban. Az állatok jobb memóriaképességet, gyorsabb tanulást és fokozott kognitív teljesítményt mutattak. Ezért a kutatók úgy vélik, hogy ez a megközelítés az emberi megfiatalítási terápiák alapját képezheti a jövőben.

Új horizont az öregedéskutatásban

A Yong Loo Lin School of Medicine felfedezése messze túlmutat egy egyszerű laboratóriumi kuriózumon. Valójában ez a kutatás új távlatokat nyit az öregedéssel kapcsolatos betegségek, mint például az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór kezelésében. A DMTF1 fehérje manipulálása révén lehetőség nyílhat olyan terápiák kifejlesztésére, amelyek megőrzik vagy akár helyreállítják az agy fiatalos működését.

Ráadásul a Science Advances-ben közölt eredmények azt sugallják, hogy a megfiatalítás nem csupán science fiction, hanem elérhető tudományos cél. A következő évek kutatásai várhatóan azon fognak dolgozni, hogy ezeket a laboratóriumi eredményeket hogyan lehet biztonságosan és hatékonyan alkalmazni emberi betegekben. Mindenesetre ez a felfedezés mérföldkő az öregedéskutatás történetében.