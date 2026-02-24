Évtizedekkel öregíthetik az agyat ezek a népszerű étrend-kiegészítők

Az agyserkentő étrend-kiegészítők piaca hatalmas. Az Egyesült Államok lakosai évente dollármilliárdokat költenek rájuk, hogy elkerüljék a szellemi hanyatlást. A szakorvosok azonban komoly óvatosságra intenek. Sok ártalmatlannak hitt termék valójában az agy öregedését gyorsító készítmények táborát erősíti – írja a Daily Mail cikke.

Bár az agyserkentő étrend-kiegészítők egyszerű megoldást ígérnek a memória javítására, orvosi vélemények alapján ezek esetenként több kárt okoznak, mint hasznot.

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Doktor Jerold Fleishman ideggyógyász szakorvos is figyelmeztet a veszélyekre. A MedStar Georgetown Egyetemi Kórház orvosa szerint a válogatás nélküli tablettaszedés több kárt okozhat, mint hasznot. Különösen a nagy dózisok és a rossz kombinációk alkalmazása jelent problémát.

Mely agyserkentő étrend-kiegészítők veszélyesek?

E-vitamin

Az E-vitamin egy erős sejtvédő anyag. A felnőttek tizede szedi napi szinten az idegsejtek védelmében. Sokan azonban nem ismerik az E-vitamin mellékhatásait. Egy 2024-es amerikai kutatás nem talált bizonyítékot arra, hogy a vitamin lassítaná az agy öregedését. A kapszulák ráadásul gyakran a napi szükséglet ezerkétszáz százalékát is tartalmazzák, ami óriási dózis, és növekedhet tőle az agyvérzés kockázata. Férfiaknál a prosztatarák esélyét is növelheti, ezért komolyan kell venni az E-vitamin mellékhatásait.

Népszerű gyógynövények árnyoldala

A kurkuma és az ashwagandha (egy indiai növény) manapság rendkívül divatos, sokan a gyulladás csökkentésére és a memória javítására használják őket. A kurkuma és ashwagandha veszélyei a magas dózisokból fakadnak. Doktor William Scott Burin ideggyógyász professzor is felhívta a figyelmet a kockázatokra. A Dél-Floridai Egyetem orvosa szerint a nagy adagok túlterhelik és begyullasztják a májat, így a szerv nem tudja kiszűrni a mérgező salakanyagokat a vérből. A méreganyagok felhalmozódnak, és megzavarják az idegsejtek kommunikációját. Ez a folyamat a kognitív hanyatlás okai közé sorolható, a betegnél ugyanis a szellemi képességek csökkenése figyelhető meg. A kurkuma és ashwagandha veszélyei tehát nagyon is valósak.

Egy nőt például kórházba is kellett szállítani a túlzott kurkumafogyasztás miatt.

Veszélyes kombinációk a mindennapokban

A halolajat az idősebb felnőttek ötöde szedi a memória javítására. A készítmény biztosítja az idegsejtek karbantartásához szükséges építőelemeket, a keverése más anyagokkal azonban bajt okozhat. Ha a halolajat fokhagymával, páfrányfenyő kivonattal vagy kurkumával együtt szedjük, attól drasztikusan emelkedhet az agyvérzés kockázata. Doktor Fleishman szerint ez kifejezetten az agy öregedését gyorsító készítmények közé emeli a kombinációt. A veszély különösen akkor nagy, ha a beteg orvosi vérhígító gyógyszereket is szed.