Évtizedekkel öregíthetik az agyat ezek a népszerű étrend-kiegészítők

Érthető okokból a szellemi frissesség megőrzése sokak számára fontos cél. Bár az agyserkentő étrend-kiegészítők egyszerű megoldást ígérnek a memória javítására, orvosi vélemények alapján ezek esetenként több kárt okoznak, mint hasznot.
Az agyserkentő étrend-kiegészítők piaca hatalmas. Az Egyesült Államok lakosai évente dollármilliárdokat költenek rájuk, hogy elkerüljék a szellemi hanyatlást. A szakorvosok azonban komoly óvatosságra intenek. Sok ártalmatlannak hitt termék valójában az agy öregedését gyorsító készítmények táborát erősíti – írja a Daily Mail cikke.

Bár az agyserkentő étrend-kiegészítők egyszerű megoldást ígérnek a memória javítására, orvosi vélemények alapján ezek esetenként több kárt okoznak, mint hasznot. 
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Doktor Jerold Fleishman ideggyógyász szakorvos is figyelmeztet a veszélyekre. A MedStar Georgetown Egyetemi Kórház orvosa szerint a válogatás nélküli tablettaszedés több kárt okozhat, mint hasznot. Különösen a nagy dózisok és a rossz kombinációk alkalmazása jelent problémát.

Mely agyserkentő étrend-kiegészítők veszélyesek?

E-vitamin

Az E-vitamin egy erős sejtvédő anyag. A felnőttek tizede szedi napi szinten az idegsejtek védelmében. Sokan azonban nem ismerik az E-vitamin mellékhatásait. Egy 2024-es amerikai kutatás nem talált bizonyítékot arra, hogy a vitamin lassítaná az agy öregedését. A kapszulák ráadásul gyakran a napi szükséglet ezerkétszáz százalékát is tartalmazzák, ami óriási dózis, és növekedhet tőle az agyvérzés kockázata. Férfiaknál a prosztatarák esélyét is növelheti, ezért komolyan kell venni az E-vitamin mellékhatásait.

Népszerű gyógynövények árnyoldala

A kurkuma és az ashwagandha (egy indiai növény) manapság rendkívül divatos, sokan a gyulladás csökkentésére és a memória javítására használják őket. A kurkuma és ashwagandha veszélyei a magas dózisokból fakadnak. Doktor William Scott Burin ideggyógyász professzor is felhívta a figyelmet a kockázatokra. A Dél-Floridai Egyetem orvosa szerint a nagy adagok túlterhelik és begyullasztják a májat, így a szerv nem tudja kiszűrni a mérgező salakanyagokat a vérből. A méreganyagok felhalmozódnak, és megzavarják az idegsejtek kommunikációját. Ez a folyamat a kognitív hanyatlás okai közé sorolható, a betegnél ugyanis a szellemi képességek csökkenése figyelhető meg. A kurkuma és ashwagandha veszélyei tehát nagyon is valósak. 

Egy nőt például kórházba is kellett szállítani a túlzott kurkumafogyasztás miatt.

Veszélyes kombinációk a mindennapokban

A halolajat az idősebb felnőttek ötöde szedi a memória javítására. A készítmény biztosítja az idegsejtek karbantartásához szükséges építőelemeket, a keverése más anyagokkal azonban bajt okozhat. Ha a halolajat fokhagymával, páfrányfenyő kivonattal vagy kurkumával együtt szedjük, attól drasztikusan emelkedhet az agyvérzés kockázata. Doktor Fleishman szerint ez kifejezetten az agy öregedését gyorsító készítmények közé emeli a kombinációt. A veszély különösen akkor nagy, ha a beteg orvosi vérhígító gyógyszereket is szed.

Hasonlóan problémás lehet a cink és a réz párosítása. 

Az orvosok szerint nincs bizonyíték arra, hogy ezek a tabletták javítanák az agy egészségét.

A pirulákban lévő indokolatlanul magas dózisok ráadásul felborítják a szervezet ásványianyag-egyensúlyát. A cink esetében az adag a napi szükséglet közel háromszorosa, a réz esetében a kétszerese.

Kávé és stimulánsok

A reggeli kávé fogyasztása teljesen ártatlan szokásnak tűnik. Az amerikaiak háromnegyede ezzel az itallal indítja a napot. 

Ha azonban a kávét koncentrációfokozó és pörgető hatású stimulánsokkal keverjük, az nagyon káros lehet.

Doktor Rab Khan ideggyógyász szerint ezek a keverékek veszélyesek. A Northwell Health egészségügyi hálózat orvosa kiemelte, hogy egyes sportolóknak szánt anyagok fokozzák a szorongást, továbbá heves szívdobogást és migrént okoznak. A rossz alvás és az álmatlanság pedig az egyik legismertebb tényező a kognitív hanyatlás okai között.

Egy veszélyes növényi por

Szintén óva intenek az orvosok a Kratom nevű, fák leveléből készült portól. Ezt a szert több mint egymillióan használnak fájdalomcsillapításra és energianövelésre. Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala veszélyesnek minősítette, és arra figyelmeztet, hogy a használatától akár kórházba is lehet kerülni. 

Nagyobb dózisban megzavarja az idegek kommunikációját, emellett komoly hangulati problémákat és májkárosodást okozhat.

Mi a valódi megoldás? 

A három orvos egyetért abban, hogy a drága pirulák helyett az egészséges életmód a legjobb agyserkentő. 

  • Fókuszáljunk a tápláló ételekre, a napi mozgásra és a minőségi alvásra. 
  • Ápoljuk a társas kapcsolatokat, és keressünk szellemi kihívásokat.
  • Étrend-kiegészítőt csak akkor érdemes szedni, ha egy vérvizsgálat igazolja a konkrét hiányt!

 

