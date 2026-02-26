Rémisztő, mi derült ki az alkoholról: észrevétlenül zúzza szét az agyad!

Az alkohol agyra gyakorolt hatását régóta vizsgálja a tudomány, a legtöbb kutatás azonban egyes agyterületekre vagy kémiai folyamatokra összpontosított. A Minnesotai Egyetem kutatóinak új tanulmánya ezzel szemben az egész agyat hálózatként vizsgálta: arra voltak kíváncsiak, hogyan változik meg az információáramlás az agyi régiók között alkoholfogyasztás után. Mivel az agy működése finoman összehangolt kommunikációs rendszerre épül, már kisebb változások is hatással lehetnek az érzelmekre, az érzékelésre és a viselkedésre.
Hogyan vizsgálták az alkohol hatását?
A kutatásban 107 egészséges, 21 és 45 év közötti alany vett részt. Két külön alkalommal vizsgálták őket: az egyik esetben olyan italt kaptak, amely a véralkoholszintet az Egyesült Államokban megengedett vezetési határértékre (0,08 g/dl) emelte, a másik alkalommal pedig placebót fogyasztottak. Fél órával az ital elfogyasztása után a résztvevők MRI-vizsgálaton estek át, és a kutatók az agy 106 különböző régiója közötti kommunikációs mintázatot térképezték fel matematikai hálózatelemzési módszerekkel.
Az agy „szigetekké” válik
Az eredmények szerint alkohol hatására az agy kevésbé összehangoltan működött:
az egyes agyterületek erősebben kapcsolódtak közvetlen szomszédaikhoz, miközben gyengült a távolabbi régiók közötti kommunikáció.
A kutatók ezt ahhoz hasonlították, mintha a városi közlekedés már nem az egész várost hálózná be, hanem inkább egy-egy városrészben keringenének a járművek körbe-körbe. Matematikai értelemben nőtt a helyi hatékonyság, miközben csökkent az úgynevezett globális hatékonyság – vagyis az információ agyszintű integrációja. Az agy egyes területei élesen elkülönültek, úgymond szigeteket alkottak.
Miért érzi magát mindenki másképp részegnek?
A résztvevők véralkoholszintje hasonló volt, mégis eltérően számoltak be az ittasság érzéséről.
A kutatók azt találták, hogy ez a szubjektív élmény összefüggött azzal, mennyire szakadt meg az agy különböző területei közötti kapcsolat.
Vagyis nem pusztán az alkohol mennyisége számít, hanem az is, hogy az adott személy agyi hálózata milyen mértékben válik széttagolttá. A csökkent globális kapcsolódás különösen a nyakszirti lebenyt érintette – azt az agyterületet, amely a látási információk feldolgozásáért felel. Ez magyarázatot adhat arra, miért válhat homályosabbá a látás, illetve miért romlik a koordináció alkoholfogyasztás után.
Mit jelentenek az eredmények – és mit nem?
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat nyugalmi állapotban lévő agyakat elemzett, vagyis nem azt vizsgálták, hogyan működik az agy konkrét feladatok végrehajtása közben. A viselkedési hatásokra vonatkozó következtetések ezért elsősorban számítógépes modellekből származnak. A tanulmány arra is rámutat, hogy más mintázatok jelenhetnek meg azoknál, akiknél akut vagy krónikus alkoholproblémák állnak fenn, illetve hogy a jövőben szélesebb korcsoportokat és eltérő egészségi állapotú résztvevőket is érdemes vizsgálni.
Az agy hálózatának finom egyensúlya
Az eredmények szerint az alkohol nem egyszerűen „lassítja” az agyat, hanem átrendezi annak kommunikációs struktúráját: az információáramlás elszigeteltebb, kevésbé komplex és átfogó lett.
Ez az átalakulás összhangban áll az alkohol jól ismert hatásaival, például a gátlások csökkenésével, az érzelmi reakciók változásával és az érzékelés torzulásával.
- A kutatás új nézőpontot kínál arra, hogyan hat az alkohol az emberi agy működésére: nem csupán az egyes idegsejtek szintjén, hanem az egész idegrendszert összekötő hálózat rendszerében is változásokat idéz elő.