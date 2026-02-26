Rémisztő, mi derült ki az alkoholról: észrevétlenül zúzza szét az agyad!

Az alkohol agyra gyakorolt hatását régóta vizsgálja a tudomány, a legtöbb kutatás azonban egyes agyterületekre vagy kémiai folyamatokra összpontosított. A Minnesotai Egyetem kutatóinak új tanulmánya ezzel szemben az egész agyat hálózatként vizsgálta: arra voltak kíváncsiak, hogyan változik meg az információáramlás az agyi régiók között alkoholfogyasztás után. Mivel az agy működése finoman összehangolt kommunikációs rendszerre épül, már kisebb változások is hatással lehetnek az érzelmekre, az érzékelésre és a viselkedésre.

Az alkohol nem csupán az idegsejtek szintjén, hanem az egész idegrendszert összekötő hálózat rendszerében is változásokat idéz elő

Fotó: PATRICK PLEUL / dpa-Zentralbild

Hogyan vizsgálták az alkohol hatását?

A kutatásban 107 egészséges, 21 és 45 év közötti alany vett részt. Két külön alkalommal vizsgálták őket: az egyik esetben olyan italt kaptak, amely a véralkoholszintet az Egyesült Államokban megengedett vezetési határértékre (0,08 g/dl) emelte, a másik alkalommal pedig placebót fogyasztottak. Fél órával az ital elfogyasztása után a résztvevők MRI-vizsgálaton estek át, és a kutatók az agy 106 különböző régiója közötti kommunikációs mintázatot térképezték fel matematikai hálózatelemzési módszerekkel.

Az agy „szigetekké” válik

Az eredmények szerint alkohol hatására az agy kevésbé összehangoltan működött:

az egyes agyterületek erősebben kapcsolódtak közvetlen szomszédaikhoz, miközben gyengült a távolabbi régiók közötti kommunikáció.

A kutatók ezt ahhoz hasonlították, mintha a városi közlekedés már nem az egész várost hálózná be, hanem inkább egy-egy városrészben keringenének a járművek körbe-körbe. Matematikai értelemben nőtt a helyi hatékonyság, miközben csökkent az úgynevezett globális hatékonyság – vagyis az információ agyszintű integrációja. Az agy egyes területei élesen elkülönültek, úgymond szigeteket alkottak.

Miért érzi magát mindenki másképp részegnek?

A résztvevők véralkoholszintje hasonló volt, mégis eltérően számoltak be az ittasság érzéséről.

A kutatók azt találták, hogy ez a szubjektív élmény összefüggött azzal, mennyire szakadt meg az agy különböző területei közötti kapcsolat.

Vagyis nem pusztán az alkohol mennyisége számít, hanem az is, hogy az adott személy agyi hálózata milyen mértékben válik széttagolttá. A csökkent globális kapcsolódás különösen a nyakszirti lebenyt érintette – azt az agyterületet, amely a látási információk feldolgozásáért felel. Ez magyarázatot adhat arra, miért válhat homályosabbá a látás, illetve miért romlik a koordináció alkoholfogyasztás után.