Végzetes tévhit terjed az új KRESZ-ről: életveszélyes lehet, ha ezt a szabályt félreértik a biciklisek!

Az alkohol alattomos útitárs. Eleinte csak ellazít, oldja a gátlásokat, és elhiteti velünk, hogy mi vagyunk az utak királyai. Ám ahogy emelkedik a véralkohol szintje, úgy romlik drasztikusan az ítélőképességünk és a reakcióidőnk. Az alkoholszonda a levegőalkohol-szintet méri, ami kb. a fele a véralkoholszintnek, Tehát 0,5 ezrelékes véralkoholszintnél a szonda kb. 0,25 mg/l értéket mutat.

Az alkohol csökkenti a reakcióidőt

A jókedvtől az életveszélyig: így torzul a valóság minden pohár alkohol után

Már egészen alacsony, 0,2–0,5 ezrelékes szintnél is megfigyelhető a felszabadultság érzése, amit gyakran túlzott beszédesség kísér. Ekkor még talán úgy érezzük, minden rendben, de a valóságban a veszélyérzetünk már csökkenni kezd.

A tervezett 0,8 ezrelékes határ környékén, ami az „enyhe ittasság" (0,5–0,8 ezrelék) kategóriájába esik, a helyzet komolyabbra fordul. Itt már lassulnak a reflexek, romlik a látásélesség, és a térérzékelés is bizonytalanná válik. Egyensúlyozni egy biciklin ilyen állapotban már nem csupán kihívás, hanem valódi kockázat.

Ahogy tovább lépünk a skálán, a tünetek egyre ijesztőbbé válnak. 1,5 ezrelék felett már közepes részegségről beszélünk: a beszéd akadozóvá válik, a mozgás koordinálatlan lesz, és az érzelmi kitörések – legyen az agresszió vagy sírás – is gyakoribbak. Ilyenkor a kerékpáros már nemcsak önmagára, hanem a környezetére is közvetlen veszélyt jelent.

A legsúlyosabb stádiumokban, 2,5 ezrelék felett, bekövetkezhet a tudatvesztés, sőt, a halálos kimenetelű alkoholmérgezés is. Fontos tehát látni: a 0,8-as határ nem egy cél, amit el kell érni, hanem egy olyan pont, ahol a szervezet már jelentős mértékben befolyásolt állapotban van, és ahol a légalkoholmérés már komoly következményeket jelezhet.

Nem mindegy, ki emeli a poharat

Sokan hajlamosak azt hinni, hogy „én bírom az italt", de a biológia nem az önbizalmunkra, hanem a tényekre alapoz. Az alkohol lebontása egyénenként változó, és két kulcsfontosságú tényező határozza meg leginkább: a nem és a testsúly.

Általánosságban elmondható, hogy a nők szervezete lassabban bontja le az alkoholt, mint a férfiaké. Ennek oka a test eltérő víz- és zsírtartalma, valamint az alkohol lebontásáért felelős enzimek alacsonyabb szintje a női szervezetben. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi alkohol elfogyasztása után egy nő vérében magasabb koncentrációt mérhet az alkoholszonda, és a hatás is tovább tart.