Végzetes tévhit terjed az új KRESZ-ről: életveszélyes lehet, ha ezt a szabályt félreértik a biciklisek!

Az alkohol alattomos útitárs. Eleinte csak ellazít, oldja a gátlásokat, és elhiteti velünk, hogy mi vagyunk az utak királyai. Ám ahogy emelkedik a véralkohol szintje, úgy romlik drasztikusan az ítélőképességünk és a reakcióidőnk. Az alkoholszonda a levegőalkohol-szintet méri, ami kb. a fele a véralkoholszintnek, Tehát 0,5 ezrelékes véralkoholszintnél a szonda kb. 0,25 mg/l értéket mutat.
A jókedvtől az életveszélyig: így torzul a valóság minden pohár alkohol után
Már egészen alacsony, 0,2–0,5 ezrelékes szintnél is megfigyelhető a felszabadultság érzése, amit gyakran túlzott beszédesség kísér. Ekkor még talán úgy érezzük, minden rendben, de a valóságban a veszélyérzetünk már csökkenni kezd.
- A tervezett 0,8 ezrelékes határ környékén, ami az „enyhe ittasság" (0,5–0,8 ezrelék) kategóriájába esik, a helyzet komolyabbra fordul. Itt már lassulnak a reflexek, romlik a látásélesség, és a térérzékelés is bizonytalanná válik. Egyensúlyozni egy biciklin ilyen állapotban már nem csupán kihívás, hanem valódi kockázat.
- Ahogy tovább lépünk a skálán, a tünetek egyre ijesztőbbé válnak. 1,5 ezrelék felett már közepes részegségről beszélünk: a beszéd akadozóvá válik, a mozgás koordinálatlan lesz, és az érzelmi kitörések – legyen az agresszió vagy sírás – is gyakoribbak. Ilyenkor a kerékpáros már nemcsak önmagára, hanem a környezetére is közvetlen veszélyt jelent.
- A legsúlyosabb stádiumokban, 2,5 ezrelék felett, bekövetkezhet a tudatvesztés, sőt, a halálos kimenetelű alkoholmérgezés is. Fontos tehát látni: a 0,8-as határ nem egy cél, amit el kell érni, hanem egy olyan pont, ahol a szervezet már jelentős mértékben befolyásolt állapotban van, és ahol a légalkoholmérés már komoly következményeket jelezhet.
Nem mindegy, ki emeli a poharat
Sokan hajlamosak azt hinni, hogy „én bírom az italt", de a biológia nem az önbizalmunkra, hanem a tényekre alapoz. Az alkohol lebontása egyénenként változó, és két kulcsfontosságú tényező határozza meg leginkább: a nem és a testsúly.
Általánosságban elmondható, hogy a nők szervezete lassabban bontja le az alkoholt, mint a férfiaké. Ennek oka a test eltérő víz- és zsírtartalma, valamint az alkohol lebontásáért felelős enzimek alacsonyabb szintje a női szervezetben. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi alkohol elfogyasztása után egy nő vérében magasabb koncentrációt mérhet az alkoholszonda, és a hatás is tovább tart.
A testsúly szerepe is hasonlóan meghatározó. Egy nagyobb testtömegű emberben az alkohol jobban „felhígul", így alacsonyabb véralkoholszintet eredményez ugyanaz a mennyiség, mint egy vékonyabb embernél. Ezért fordulhat elő, hogy míg egy 100 kilós férfi talán még éppen a határérték alatt marad egy korsó sör után, addig egy 50 kilós hölgy már bőven átlépheti a küszöböt.
Az interneten elérhető kalkulátorok segíthetnek a tájékozódásban, de ezek csak becslések. Az új KRESZ-szabályozás fényében sem szabad elfelejteni: a saját határaink ismerete és a felelősségteljes döntés életet menthet. Hiába enged meg többet a törvény, a fizika törvényei és a reakcióidőnk lassulása nem változik.
Mit hoz a jövő a két keréken?
Az új szabályozás célja vélhetően az életszerűség növelése, hiszen vidéken a kerékpár gyakran az egyetlen közlekedési eszköz a helyi közösségi terek és az otthon között. Ugyanakkor ez a szabadság hatalmas felelősséget is ró a közlekedőkre.
A 0,8 ezrelék nem azt jelenti, hogy részegen lehet biciklizni, hanem azt, hogy egy pohár bor vagy sör elfogyasztása után nem válik valaki azonnal szabálysértővé, ha képes biztonságosan irányítani a járművét. A rendőrségi ellenőrzések során az alkoholszonda továbbra is objektív mérce marad, és ha valaki láthatóan nincs a járművezetésre alkalmas állapotban, a büntetés nem marad el.
Végső soron a biztonságos közlekedés alapja nem a törvényi határértékek centizése, hanem a józan ész. Akár férfi, akár nő ül a nyeregben, a megnövekedett reakcióidő vészhelyzetben végzetes lehet. Az alkohol hamis magabiztosságot ad, miközben pont azokat a képességeinket tompítja el, amelyekre a forgalomban a legnagyobb szükségünk van. Élvezzük a kerékpározás szabadságát, de ne feledjük: a legjobb útitárs mindig a tiszta fej és a felelősségteljes gondolkodás.