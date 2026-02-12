Sci-fibe illő kísérlet: a tudósok behatoltak az önkéntesek álmaiba

A modern alváskutatás egyre pontosabban tudja mérni, mikor milyen állapotban jár az agy. Amint az ember belesiklik az első alvásfázisokba, megjelenhetnek a rövid, filmszerű képek és a szabad asszociációk. Ugyanakkor ezek az élmények gyorsan elillannak. Így merült fel a kérdés: mi lenne, ha valaki finoman irányt adna ennek a spontán „ötletgyártásnak”.

A kutatók beszivárogtak az önkéntesek álmaiba alvás közben

Fotó: Mesterséges intelligencia (NanoBanana)

Így „szivárogtak be” a kutatók az alvás közben

A LiveScience által bemutatott kutatás lényege a célzott álominkubáció (targeted dream incubation): a résztvevőknek elalvás közben hangos kulcsszavakat vagy rövid utasításokat adnak, hogy az álom témáját egy adott irányba tereljék. A módszer nem durva beavatkozásként működik. Ehelyett a kutatók azokat a rövid, félálomszerű szakaszokat célozzák, amikor az ember még könnyen felébreszthető, és még emlékszik a friss képekre.

Ráadásul a csapat nem pusztán „bedob” egy szót. A beszámolók alapján iteratív folyamatot alkalmaznak: a résztvevő elalszik, a kutatók finom hangingerrel emlékeztetnek a témára, majd röviden felébresztik, és megkérik, hogy mondja el, mit látott vagy érzett. Ezután újra engedik visszaaludni. A kutatást a Neuroscience of Consciousness folyóiratban ismertették.

A kreativitás serkentése

A kreativitás vizsgálatakor a kutatók általában olyan feladatokat használnak, amelyek az „ötletgazdagságot” és a szokatlan megoldásokat mérik. Ilyen például, amikor valaki minél több alternatív felhasználási módot talál ki egy hétköznapi tárgyra. Az álominkubációs megközelítés célja az volt, hogy az alvás közbeni laza asszociációkat konkrét problématérhez kösse, majd ezekből az illető ébren is profitáljon.

Ezekben a kísérletekben a kutatók azt figyelték, hogy az adott témára „hangolt” álomtartalom után javul-e a kreatív teljesítmény. A logika egyszerű: ha az agy a félálomban több váratlan kapcsolatot épít a céltémához, akkor ébredés után több kiindulópont, több metafora és több megoldási irány áll rendelkezésre. Következésképp nem az történik, hogy valaki „készen kap” egy ötletet, hanem az, hogy a gondolkodása több úton indul el. Ugyanakkor a hatás valószínűleg nem mindenkire egyformán erős: az alvás minősége, a fogékonyság és a feladat típusa is számít.