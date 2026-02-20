Hajnalban felébred? Meglepődik, mi lehet az oka

Sokan ismerik azt az élményt, amikor hajnali három körül felriadnak, nem tudnak visszaaludni, és azon gondolkodnak, vajon valami nincs-e rendben az alvásukkal. A kutatások azonban azt mutatják: ez az ébredés mélyen emberi jelenség lehet. A történelem nagy részében ugyanis az emberek nem egyetlen hosszú alvási ciklusban pihentek, hanem két külön szakaszban töltötték az éjszakát.

Az éjszakai megébredés nem feltétlen jelent alvási problémákat, kétszáz éve még ez volt a természetes

Amikor egy éjszaka két alvásból állt

A múltban a „folyamatos alvás” nem számított általánosnak. Európából, Afrikából és Ázsiából származó történelmi feljegyzések egyaránt arról számolnak be, hogy az emberek naplemente után lefeküdtek, majd órákkal később felébredtek egy rövidebb időszakra, mielőtt visszatértek volna a hajnalig tartó második alváshoz. Ezt a ritmust gyakran „első” és „második” alvásnak nevezték.

A két szakasz közötti ébrenlét nem számított rendellenesnek: az emberek ilyenkor raktak a tűzre, ellenőrizték az állatokat, imádkoztak vagy elgondolkodtak álmaikon. Korabeli levelek és naplók szerint sokan olvastak, írtak vagy csendesen beszélgettek családtagjaikkal, sőt, a párok gyakran az intimitás idejeként tekintettek erre az időszakra.

Az éjszaka így nem egyetlen hosszú, homogén időszaknak tűnt, hanem természetes középponttal rendelkező időnek, ami különösen a hosszú téli estéket tette könnyebben átélhetővé. Már az ókori irodalomban – például Homérosz és Vergilius műveiben – is találunk utalásokat az „első alvást lezáró órára”, ami arra utal, hogy ez a ritmus széles körben elterjedt volt.

Hogyan tűnt el a „második alvás”?

A kétfázisú alvás fokozatosan az elmúlt két évszázad során szorult háttérbe. Ebben döntő szerepet játszott a mesterséges világítás megjelenése. Az olajlámpák, majd a gázvilágítás és végül az elektromos fény lehetővé tette, hogy az emberek naplemente után is aktívak maradjanak, így később feküdtek le.

A fény biológiai hatása jelentős: az esti világítás késlelteti a melatonin termelődését, vagyis azt a hormont, amely az alvás kezdetét szabályozza. Ez megváltoztatta a belső biológiai óránkat, és csökkentette annak esélyét, hogy néhány óra alvás után természetesen felébredjünk.

Az ipari forradalom tovább erősítette ezt az átalakulást. A gyárak kötött munkarendje egyetlen, hosszabb alvási blokkot tett praktikussá, és a 20. század elejére a megszakítás nélküli nyolcórás alvás vált normává. Érdekes módon laboratóriumi vizsgálatokban, ahol az embereket hosszú téli sötétséget utánzó környezetbe helyezik, sok résztvevő spontán módon visszatér a két szakaszból álló alváshoz. Egy 2017-es kutatás pedig kimutatta, hogy egy elektromosság nélküli madagaszkári mezőgazdasági közösségben ma is gyakori ez a mintázat.