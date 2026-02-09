Megvan a rettegett betegség ellenszere? Ígéretes anyagot találtak a népszerű növényben

A tudósok régóta keresik az Alzheimer-kór ellenszerét, ám a megoldás talán végig ott rejtőzött a természetben. A Current Pharmaceutical Analysis című szaklapban megjelent tanulmány szerint az Aloe verában található vegyületek képesek lehetnek befolyásolni azokat a biológiai folyamatokat, amelyek a betegség kialakulásáért felelősek. A kutatás középpontjában két speciális enzim állt, amelyek közvetlen kapcsolatba hozhatók a memóriavesztéssel és a szellemi képességek hanyatlásával.

Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Hogyan segíthet egy növény az Alzheimer-kór ellen?

Az Alzheimer-kór egyik fő jellemzője, hogy az agyban lecsökken az acetilkolin nevű kémiai hírvivő anyag szintje. Ez az anyag felelős azért, hogy az idegsejtek kommunikálni tudjanak egymással. A szervezetben azonban jelen vannak olyan enzimek – név szerint az acetilkolin-észteráz és a butirilkolin-észteráz –, amelyek ezt a fontos hírvivő anyagot lebontják. A kutatók felfedezték, hogy az Aloe verából származó béta-szitoszterin képes lehet blokkolni, vagyis gátolni ezeknek a lebontó enzimeknek a működését.

A vizsgálatok során úgynevezett in silico, azaz számítógépes szimulációs módszereket alkalmaztak. Ez a modern technológia lehetővé teszi, hogy a tudósok még a laboratóriumi kísérletek előtt megjósolják, hogyan viselkedik majd egy molekula az emberi szervezetben. A molekuláris dokkolásnak nevezett eljárással modellezték, mennyire pontosan illeszkedik a béta-szitoszterin a káros enzimekhez.

Az eredmények magukért beszélnek:

a vegyület rendkívül erősen és stabilan kötődött mindkét enzimhez, sokkal hatékonyabban, mint a többi vizsgált anyag, például a borostyánkősav.

Nemcsak hatékony, biztonságos is

Nem elég azonban, ha egy anyag hatékony, biztonságosnak is kell lennie. A kutatók ezért elvégeztek egy átfogó, úgynevezett ADMET-elemzést is. Ez a mozaikszó a felszívódás, eloszlás, metabolizmus (anyagcsere), kiválasztás és toxicitás (mérgező hatás) vizsgálatát takarja.

Az elemzés arra jutott, hogy a béta-szitoszterin nemcsak hatékonyan lép fel az Alzheimer-kór folyamatai ellen, hanem valószínűleg jól felszívódik a szervezetben, és terápiás mennyiségben sem fejt ki mérgező hatást.

Bár az eredmények rendkívül ígéretesek, a szakértők óvatosságra intenek. Mivel a jelenlegi eredmények számítógépes szimulációkon alapulnak, a következő lépés a laboratóriumi és klinikai tesztek elvégzése lesz. Csak ezek igazolhatják véglegesen, hogy a vegyület valódi betegeknél is hatékony és biztonságos-e.